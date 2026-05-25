人気冷感ブランド「クールワーカー」× パインアメ “パインアメ”コラボ商品を2026年5月末より発売

東神電気株式会社（本社：大阪市、以下 当社）は、販売開始から8年目を迎える冷感スプレーシリーズ「クールワーカー」の新たな取り組みとして、パインアメで知られるパイン株式会社とのコラボレーション商品**「クールワーカー✗ パインアメ」**を、2026年5月末より発売いたします。

■開発背景

「クールワーカー」は、作業現場や屋外活動における暑さ対策商品として展開し、現在では11種類までラインアップを拡充、多くのお客様にご好評をいただいております。

近年、猛暑対策への関心が高まる中、暑い季節をより快適に過ごしていただくため、手軽に“美味しく”リフレッシュできる商品開発を目指し、幅広い世代に親しまれている「パインアメ」とのコラボレーションが実現しました。

■商品特長

・パインアメの爽やかな風味を踏襲

・クエン酸配合で暑い日のリフレッシュに

・クールワーカーおよび当社のイメージカラーである“青”を基調としたパッケージ

・作業現場やアウトドア、スポーツなどの外出時にも手軽にお召し上がりいただけます

■商品概要

商品名：クールワーカー パインアメ

内容量：90g（約19粒）

価格：オープン価格

発売時期：2026年5月末（予定）

■販売チャネル

・当社ECサイト「TEC PROSHOP」

・Amazon

・楽天市場

・各種展示即売会での直接販売

■キャンペーン情報

発売に合わせ、東神電気公式SNSにて

パインアメが当たるプレゼントキャンペーンを実施予定です。

詳細は公式SNSにて順次発表いたします。

【クールワーカーとは】









2019年より発売を開始したプロ仕様の冷感スプレー

大容量950ML。最大90分の冷感効果で現場の熱中症対策に貢献してきました。

累計33万本販売。ラインナップにはロングボディシートもあり、好評発売中です。

詳細はホームページにて

https://www.tec-web.co.jp/coolworker/

東神電気について





企業名 ：東神電気株式会社

所在地 ：大阪府大阪市淀川区新高１－３－８

代表者 ：寺岡 龍朗

創立 ：1947年8月15日 (昭和22年)

資本金 ：1億円

事業内容：架線金物の製造販売。電材商品の販売

HP: https://www.tec-web.co.jp/