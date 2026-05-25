人気冷感ブランド「クールワーカー」× パインアメ “パインアメ”コラボ商品を2026年5月末より発売
東神電気株式会社（本社：大阪市、以下 当社）は、販売開始から8年目を迎える冷感スプレーシリーズ「クールワーカー」の新たな取り組みとして、パインアメで知られるパイン株式会社とのコラボレーション商品**「クールワーカー✗ パインアメ」**を、2026年5月末より発売いたします。
■開発背景
「クールワーカー」は、作業現場や屋外活動における暑さ対策商品として展開し、現在では11種類までラインアップを拡充、多くのお客様にご好評をいただいております。
近年、猛暑対策への関心が高まる中、暑い季節をより快適に過ごしていただくため、手軽に“美味しく”リフレッシュできる商品開発を目指し、幅広い世代に親しまれている「パインアメ」とのコラボレーションが実現しました。
■商品特長
・パインアメの爽やかな風味を踏襲
・クエン酸配合で暑い日のリフレッシュに
・クールワーカーおよび当社のイメージカラーである“青”を基調としたパッケージ
・作業現場やアウトドア、スポーツなどの外出時にも手軽にお召し上がりいただけます
■商品概要
商品名：クールワーカー パインアメ
内容量：90g（約19粒）
価格：オープン価格
発売時期：2026年5月末（予定）
■販売チャネル
・当社ECサイト「TEC PROSHOP」
・Amazon
・楽天市場
・各種展示即売会での直接販売
■キャンペーン情報
発売に合わせ、東神電気公式SNSにて
パインアメが当たるプレゼントキャンペーンを実施予定です。
詳細は公式SNSにて順次発表いたします。
【クールワーカーとは】
2019年より発売を開始したプロ仕様の冷感スプレー
大容量950ML。最大90分の冷感効果で現場の熱中症対策に貢献してきました。
累計33万本販売。ラインナップにはロングボディシートもあり、好評発売中です。
詳細はホームページにて
https://www.tec-web.co.jp/coolworker/
東神電気について
企業名 ：東神電気株式会社
所在地 ：大阪府大阪市淀川区新高１－３－８
代表者 ：寺岡 龍朗
創立 ：1947年8月15日 (昭和22年)
資本金 ：1億円
事業内容：架線金物の製造販売。電材商品の販売
HP: https://www.tec-web.co.jp/