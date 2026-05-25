【実態整理】YouTubeの“量産型コンテンツ判定”は何が危険なのか？2026年の収益化停止問題とチャンネル売買市場の変化
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350222/images/bodyimage1】
SNSアカウント売買サイト、アカバイ（ https://akabuy.jp ）を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、2026年に入り日本国内で急増しているYouTubeの「量産型コンテンツ判定」および収益化停止問題について、実務上の相談傾向と公開情報をもとに整理し公開いたします。近年は「YouTube 量産型コンテンツ」「YouTube 収益化停止」「AI YouTube BAN」「非属人 YouTube 危険」などの検索が増加しており、AI活用型チャンネルや非属人運営に対する関心と不安が急速に高まっています。
■ 背景
YouTubeは2025年7月にYPP（YouTubeパートナープログラム）のポリシーを更新し、「反復コンテンツ（repetitious content）」を「非本物コンテンツ（inauthentic content）」として強化しました。これにより、AI音声・スライドショー・テンプレート編集を多用した“量産型チャンネル”への監視が強化され、日本国内でも2026年に入ってから収益化停止報告が急増しています。
特に日本では、「非属人＋AI音声＋解説系」という構造のチャンネルが急増していたこともあり、ゆっくり解説、ずんだもん、2chまとめ、AI美女、海外反応、事件考察など幅広いジャンルで影響が出ています。
■ 実態整理
2026年現在、問題視されているのは「AIを使っていること」そのものではありません。YouTube側も、AIツールの利用自体は禁止していないと案内しています。問題になっているのは、「人間の創造性や独自性が薄いまま、大量生産されているように見える構造」です。
実際に収益化停止報告が出ているチャンネルの特徴を見ると、
・AI音声のみ
・テンプレ化された構成
・スライドショー中心
・ストック素材の使い回し
・毎日大量投稿
・共通フォーマットの繰り返し
など、“機械的に量産されているように見える状態”が共通しています。
一方で、AIを使っていても、
・実写
・独自脚本
・独自編集
・属人性
・制作過程公開
など「人間の介入」が強いチャンネルは比較的安全とされています。
■ 日本で起きている変化
2026年に入り、日本国内では収益化停止の相談が急増しています。特に、非属人YouTubeを副業として運営していた層への影響が大きく、「収益が突然ゼロになった」「90日再申請待ちになった」というケースも見られます。
その結果、最近では以下のような流れが増えています。
・顔出しや実声を入れる
・VTuber化して人格を持たせる
・投稿頻度を下げる
・制作工程を複雑化する
・YouTube以外の収益源を持つ
また、「ゼロから量産型チャンネルを作る」のではなく、「既に収益化され、視聴者基盤があるチャンネルを活用したい」という需要も増加しています。
■ YouTubeチャンネル売買市場への影響
今回の収益化停止問題により、YouTubeチャンネル売買市場にも変化が起きています。
以前は「収益が出ているか」が重視されていましたが、現在はそれに加えて、
・属人性があるか
・視聴者との関係性があるか
・AI依存度が高すぎないか
・オリジナル編集があるか
・チャンネルの世界観が確立されているか
といった「安全性」や「継続性」が重視される傾向にあります。
つまり現在は、単なる量産ではなく、“人間らしさ”を持つチャンネルほど価値が高くなっている状況です。
■ 考察
2026年のYouTube環境では、「AIを使うかどうか」ではなく、「どれだけ独自性を出せているか」が重要になっています。特に日本では、ゆっくり文化や解説文化とYouTubeポリシー変更が衝突し始めており、今後さらに“テンプレ型”への規制が強まる可能性があります。
そのため、今後のYouTube運営では、
・属人性
・独自編集
・コミュニティ性
・複数収益源
・ブランド化
がより重要になると考えられます。
■ まとめ
2026年のYouTubeでは、「量産できるか」ではなく、「人間らしさを出せるか」が収益化継続の鍵になっています。AI活用自体は可能でも、“量産型”と判断される構造はリスクが高くなっており、チャンネル設計そのものを見直す必要がある段階に入っています。
■ アカバイについて
アカバイ（ https://akabuy.jp ）は、YouTubeチャンネルをはじめとしたSNSアカウントの売買が可能なプラットフォームです。属人性や運用実績を持つチャンネルも掲載されており、ゼロから量産型運営を行うのではなく、既存の視聴者基盤を活用する選択肢を提供しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント売買プラットフォーム「アカバイ」の運営
・公式サイト：https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
SNSアカウント売買サイト、アカバイ（ https://akabuy.jp ）を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、2026年に入り日本国内で急増しているYouTubeの「量産型コンテンツ判定」および収益化停止問題について、実務上の相談傾向と公開情報をもとに整理し公開いたします。近年は「YouTube 量産型コンテンツ」「YouTube 収益化停止」「AI YouTube BAN」「非属人 YouTube 危険」などの検索が増加しており、AI活用型チャンネルや非属人運営に対する関心と不安が急速に高まっています。
■ 背景
YouTubeは2025年7月にYPP（YouTubeパートナープログラム）のポリシーを更新し、「反復コンテンツ（repetitious content）」を「非本物コンテンツ（inauthentic content）」として強化しました。これにより、AI音声・スライドショー・テンプレート編集を多用した“量産型チャンネル”への監視が強化され、日本国内でも2026年に入ってから収益化停止報告が急増しています。
特に日本では、「非属人＋AI音声＋解説系」という構造のチャンネルが急増していたこともあり、ゆっくり解説、ずんだもん、2chまとめ、AI美女、海外反応、事件考察など幅広いジャンルで影響が出ています。
■ 実態整理
2026年現在、問題視されているのは「AIを使っていること」そのものではありません。YouTube側も、AIツールの利用自体は禁止していないと案内しています。問題になっているのは、「人間の創造性や独自性が薄いまま、大量生産されているように見える構造」です。
実際に収益化停止報告が出ているチャンネルの特徴を見ると、
・AI音声のみ
・テンプレ化された構成
・スライドショー中心
・ストック素材の使い回し
・毎日大量投稿
・共通フォーマットの繰り返し
など、“機械的に量産されているように見える状態”が共通しています。
一方で、AIを使っていても、
・実写
・独自脚本
・独自編集
・属人性
・制作過程公開
など「人間の介入」が強いチャンネルは比較的安全とされています。
■ 日本で起きている変化
2026年に入り、日本国内では収益化停止の相談が急増しています。特に、非属人YouTubeを副業として運営していた層への影響が大きく、「収益が突然ゼロになった」「90日再申請待ちになった」というケースも見られます。
その結果、最近では以下のような流れが増えています。
・顔出しや実声を入れる
・VTuber化して人格を持たせる
・投稿頻度を下げる
・制作工程を複雑化する
・YouTube以外の収益源を持つ
また、「ゼロから量産型チャンネルを作る」のではなく、「既に収益化され、視聴者基盤があるチャンネルを活用したい」という需要も増加しています。
■ YouTubeチャンネル売買市場への影響
今回の収益化停止問題により、YouTubeチャンネル売買市場にも変化が起きています。
以前は「収益が出ているか」が重視されていましたが、現在はそれに加えて、
・属人性があるか
・視聴者との関係性があるか
・AI依存度が高すぎないか
・オリジナル編集があるか
・チャンネルの世界観が確立されているか
といった「安全性」や「継続性」が重視される傾向にあります。
つまり現在は、単なる量産ではなく、“人間らしさ”を持つチャンネルほど価値が高くなっている状況です。
■ 考察
2026年のYouTube環境では、「AIを使うかどうか」ではなく、「どれだけ独自性を出せているか」が重要になっています。特に日本では、ゆっくり文化や解説文化とYouTubeポリシー変更が衝突し始めており、今後さらに“テンプレ型”への規制が強まる可能性があります。
そのため、今後のYouTube運営では、
・属人性
・独自編集
・コミュニティ性
・複数収益源
・ブランド化
がより重要になると考えられます。
■ まとめ
2026年のYouTubeでは、「量産できるか」ではなく、「人間らしさを出せるか」が収益化継続の鍵になっています。AI活用自体は可能でも、“量産型”と判断される構造はリスクが高くなっており、チャンネル設計そのものを見直す必要がある段階に入っています。
■ アカバイについて
アカバイ（ https://akabuy.jp ）は、YouTubeチャンネルをはじめとしたSNSアカウントの売買が可能なプラットフォームです。属人性や運用実績を持つチャンネルも掲載されており、ゼロから量産型運営を行うのではなく、既存の視聴者基盤を活用する選択肢を提供しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント売買プラットフォーム「アカバイ」の運営
・公式サイト：https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
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