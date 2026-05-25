【最新】Xアルゴリズム改変がmyfans・CandFans運用者を直撃「フォロワーが多いのに売れない」相談が急増している理由と、いま本当に機能しているインスタ導線・TikTok集客・ファン育成の実態
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350256/images/bodyimage1】
「フォロワー5000人いるのにmyfansの売上が月3～4万から上がらない」
「CandFansに誘導しているのに、クリックすらされない」
2025年終盤から2026年にかけて、こうした相談がSNS運用界隈で急速に増えている。共通しているのは「数はいる、でも動かない」という構図だ。
この現象の背景にあるのは、2025年秋以降に段階的に実施されたXのアルゴリズム改変だ。以前は投稿のインプレッション数やリポスト数が評価軸の中心にあったが、現在は「同一ユーザーとのやり取りの深度」や「コンテンツに対するリアクションの質」が優先されるようになったとされている。つまり、5万フォロワーがいても、実際に反応を返してくれる固定ファンが100人しかいないアカウントは、アルゴリズム上では「死んでいるアカウント」に近い扱いになる。
この構造変化は、myfansやCandFansで収益化を目指しているクリエイターにとって、特に痛い話だ。外部リンクを踏ませる必要があるファンクラブ系サービスは、もともとX上でのリーチ拡散と相性が悪い。それがアルゴリズム変更でさらに厳しくなった。
■ 「myfans 稼げない」「CandFans 集客できない」の検索数が増えている理由
2026年現在、検索エンジン上でも「myfans 稼げない」「CandFans なぜ売れない」「ファンクラブ 収益化 方法」といったロングテールキーワードの検索量が増えているのが確認されている。以前はこれらのキーワードは主に「始め方」「登録方法」が多かったが、今は完全に「思ったように稼げない」という悩み系にシフトしている。
実際の運用相談を聞いていると、パターンがいくつか見えてくる。
まず多いのが「フォロワーを買ったり増やしたりしたが、その層がまったく購買しない」というケース。これは以前からある話だが、2026年になってより深刻になった。Xのアルゴリズムが「質の低いエンゲージメント」を検知して抑制する傾向が強まったため、購入フォロワーや無反応フォロワーが多いアカウントはそもそも新規ユーザーへのリーチが出にくくなっている。
次に多いのが「シャドウバンによって新規流入が完全に止まった」というケース。2026年のXにおけるシャドウバンは、アカウント単位だけでなく「特定のワードやハッシュタグ単位」で発動するケースが増えているという報告がある。myfans・CandFansのURLを直貼りしている投稿は、そのURL自体がフィルタリング対象になっているという話は、運用代行界隈ではほぼ共通認識になっている。
■ TikTokからX、Xからmyfansへの「三段階導線」が増えている理由
こうした状況を受けて、2026年の実務では「TikTok→X→ファンクラブ」という三段階の導線設計が注目されるようになった。
TikTokはオーガニックリーチがまだ比較的機能しており、認知獲得の入り口として使いやすい。ただしTikTokから直接myfansやCandFansへ飛ばすのは規約的にグレーゾーンが多く、X（またはインスタ）を経由する形が主流になっている。
XはTikTokで認知した人が「もっと見たい」と思ったときに調べるプラットフォームとして機能させる。ここでは商業的な投稿を最小限に抑え、人格や日常感を出す運用が今のトレンドだ。myfansやCandFansへの誘導はXのプロフィール欄や固定ツイートに集約し、本文中にはURLを入れないという運用者が増えている。シャドウバン対策の一環だ。
「フォロワー5000人いるのにmyfansの売上が月3～4万から上がらない」
「CandFansに誘導しているのに、クリックすらされない」
2025年終盤から2026年にかけて、こうした相談がSNS運用界隈で急速に増えている。共通しているのは「数はいる、でも動かない」という構図だ。
この現象の背景にあるのは、2025年秋以降に段階的に実施されたXのアルゴリズム改変だ。以前は投稿のインプレッション数やリポスト数が評価軸の中心にあったが、現在は「同一ユーザーとのやり取りの深度」や「コンテンツに対するリアクションの質」が優先されるようになったとされている。つまり、5万フォロワーがいても、実際に反応を返してくれる固定ファンが100人しかいないアカウントは、アルゴリズム上では「死んでいるアカウント」に近い扱いになる。
この構造変化は、myfansやCandFansで収益化を目指しているクリエイターにとって、特に痛い話だ。外部リンクを踏ませる必要があるファンクラブ系サービスは、もともとX上でのリーチ拡散と相性が悪い。それがアルゴリズム変更でさらに厳しくなった。
■ 「myfans 稼げない」「CandFans 集客できない」の検索数が増えている理由
2026年現在、検索エンジン上でも「myfans 稼げない」「CandFans なぜ売れない」「ファンクラブ 収益化 方法」といったロングテールキーワードの検索量が増えているのが確認されている。以前はこれらのキーワードは主に「始め方」「登録方法」が多かったが、今は完全に「思ったように稼げない」という悩み系にシフトしている。
実際の運用相談を聞いていると、パターンがいくつか見えてくる。
まず多いのが「フォロワーを買ったり増やしたりしたが、その層がまったく購買しない」というケース。これは以前からある話だが、2026年になってより深刻になった。Xのアルゴリズムが「質の低いエンゲージメント」を検知して抑制する傾向が強まったため、購入フォロワーや無反応フォロワーが多いアカウントはそもそも新規ユーザーへのリーチが出にくくなっている。
次に多いのが「シャドウバンによって新規流入が完全に止まった」というケース。2026年のXにおけるシャドウバンは、アカウント単位だけでなく「特定のワードやハッシュタグ単位」で発動するケースが増えているという報告がある。myfans・CandFansのURLを直貼りしている投稿は、そのURL自体がフィルタリング対象になっているという話は、運用代行界隈ではほぼ共通認識になっている。
■ TikTokからX、Xからmyfansへの「三段階導線」が増えている理由
こうした状況を受けて、2026年の実務では「TikTok→X→ファンクラブ」という三段階の導線設計が注目されるようになった。
TikTokはオーガニックリーチがまだ比較的機能しており、認知獲得の入り口として使いやすい。ただしTikTokから直接myfansやCandFansへ飛ばすのは規約的にグレーゾーンが多く、X（またはインスタ）を経由する形が主流になっている。
XはTikTokで認知した人が「もっと見たい」と思ったときに調べるプラットフォームとして機能させる。ここでは商業的な投稿を最小限に抑え、人格や日常感を出す運用が今のトレンドだ。myfansやCandFansへの誘導はXのプロフィール欄や固定ツイートに集約し、本文中にはURLを入れないという運用者が増えている。シャドウバン対策の一環だ。