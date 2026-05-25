【2026年最新情報】買取店の“電話対応疲れ”が深刻化 問い合わせ増加の裏で起きるスタッフ負荷問題とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350227/images/bodyimage1】
近年、リユース市場の拡大に伴い、買取店への問い合わせ件数は全国的に増加しています。
特にLINE査定や出張買取が一般化したことで、以前よりも気軽に査定依頼を送る利用者が増え、問い合わせ総数そのものが大きく伸びています。
一方で2026年現在、現場では“電話対応疲れ”が深刻な問題として浮上し始めています。
特に中小規模の買取店では、電話・LINE・Instagram・ホームページ問い合わせなど、複数チャネルから同時に問い合わせが流入することで、現場スタッフへの負荷が急増しています。
問い合わせ数が増えているにもかかわらず、「対応しきれない」「電話が鳴り続ける」「現場業務が止まる」といった状況も珍しくなくなっています。
■ 「電話中心運営」が限界を迎え始めている
以前の買取店では、問い合わせ対応の中心は電話でした。
来店予約、査定相談、営業時間確認、出張依頼など、多くのやり取りを電話のみで完結できていたため、比較的シンプルな運営が可能でした。
しかし現在は、電話だけでなく、
LINE査定、
Instagram DM、
ホームページフォーム、
Googleマップ経由、
など問い合わせ経路が急増しています。
その結果、電話対応中にもLINE通知が入り、Instagram DMが増え、ホームページ問い合わせメールも届くという状態が日常化しています。
特に少人数店舗では、「誰かが電話対応している間、他チャネルが止まる」という問題も発生しやすくなっています。
■ “電話対応”が現場業務を圧迫している
現在、多くの買取店で起きているのが、「電話対応による業務中断」です。
例えば、
査定中に電話が鳴る、
接客中に出張予約電話が入る、
在庫整理中に折り返し対応が必要になる、
といったケースは珍しくありません。
また、出張買取ではスタッフが外出していることも多く、電話を受けられない時間帯も発生します。
その結果、
折り返し対応が溜まる、
予約確認が複雑化する、
対応履歴が残らない、
といった問題につながっています。
特に現在は、利用者側も複数店舗へ同時問い合わせを行うケースが増えているため、折り返しが遅れるだけで他店へ流れることも少なくありません。
■ なぜ2026年に“電話対応疲れ”が深刻化しているのか
背景には、問い合わせ総数そのものの増加があります。
近年は、
金相場上昇、
物価高による現金化需要、
遺品整理需要、
出張買取普及、
などによって、買取需要が全国的に拡大しています。
一方で、店舗側の人員増加は追いついていません。
特に地方店舗や中小規模店舗では、少人数運営が一般化しており、問い合わせ増加を人海戦術で吸収することが難しくなっています。
また、問い合わせチャネルが増えたことで、「電話だけ見ればよい」時代ではなくなっています。
現在は、電話対応をしながら、LINE返信、DM確認、予約管理、口コミ返信なども同時に行う必要があり、スタッフ負荷が急激に高まっています。
■ “電話が鳴るほど現場が止まる”という矛盾
現在の買取現場では、「問い合わせが増えるほど業務効率が落ちる」という逆転現象も起き始めています。
本来、問い合わせ増加は売上拡大につながるはずですが、実際には対応負荷によって、
査定スピード低下、
接客品質低下、
返信漏れ、
情報共有不足、
などが発生しやすくなっています。
近年、リユース市場の拡大に伴い、買取店への問い合わせ件数は全国的に増加しています。
特にLINE査定や出張買取が一般化したことで、以前よりも気軽に査定依頼を送る利用者が増え、問い合わせ総数そのものが大きく伸びています。
一方で2026年現在、現場では“電話対応疲れ”が深刻な問題として浮上し始めています。
特に中小規模の買取店では、電話・LINE・Instagram・ホームページ問い合わせなど、複数チャネルから同時に問い合わせが流入することで、現場スタッフへの負荷が急増しています。
問い合わせ数が増えているにもかかわらず、「対応しきれない」「電話が鳴り続ける」「現場業務が止まる」といった状況も珍しくなくなっています。
■ 「電話中心運営」が限界を迎え始めている
以前の買取店では、問い合わせ対応の中心は電話でした。
来店予約、査定相談、営業時間確認、出張依頼など、多くのやり取りを電話のみで完結できていたため、比較的シンプルな運営が可能でした。
しかし現在は、電話だけでなく、
LINE査定、
Instagram DM、
ホームページフォーム、
Googleマップ経由、
など問い合わせ経路が急増しています。
その結果、電話対応中にもLINE通知が入り、Instagram DMが増え、ホームページ問い合わせメールも届くという状態が日常化しています。
特に少人数店舗では、「誰かが電話対応している間、他チャネルが止まる」という問題も発生しやすくなっています。
■ “電話対応”が現場業務を圧迫している
現在、多くの買取店で起きているのが、「電話対応による業務中断」です。
例えば、
査定中に電話が鳴る、
接客中に出張予約電話が入る、
在庫整理中に折り返し対応が必要になる、
といったケースは珍しくありません。
また、出張買取ではスタッフが外出していることも多く、電話を受けられない時間帯も発生します。
その結果、
折り返し対応が溜まる、
予約確認が複雑化する、
対応履歴が残らない、
といった問題につながっています。
特に現在は、利用者側も複数店舗へ同時問い合わせを行うケースが増えているため、折り返しが遅れるだけで他店へ流れることも少なくありません。
■ なぜ2026年に“電話対応疲れ”が深刻化しているのか
背景には、問い合わせ総数そのものの増加があります。
近年は、
金相場上昇、
物価高による現金化需要、
遺品整理需要、
出張買取普及、
などによって、買取需要が全国的に拡大しています。
一方で、店舗側の人員増加は追いついていません。
特に地方店舗や中小規模店舗では、少人数運営が一般化しており、問い合わせ増加を人海戦術で吸収することが難しくなっています。
また、問い合わせチャネルが増えたことで、「電話だけ見ればよい」時代ではなくなっています。
現在は、電話対応をしながら、LINE返信、DM確認、予約管理、口コミ返信なども同時に行う必要があり、スタッフ負荷が急激に高まっています。
■ “電話が鳴るほど現場が止まる”という矛盾
現在の買取現場では、「問い合わせが増えるほど業務効率が落ちる」という逆転現象も起き始めています。
本来、問い合わせ増加は売上拡大につながるはずですが、実際には対応負荷によって、
査定スピード低下、
接客品質低下、
返信漏れ、
情報共有不足、
などが発生しやすくなっています。