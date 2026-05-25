【締切迫る！無料・5/28】大企業×中小・スタートアップの人材交流 “成果のリアル” を共有する中間報告会をTIBで開催（オンライン視聴可）
東京都産業労働局が実施する「人材交流支援事業」では、大企業と中小企業・スタートアップ間における出向および副業・兼業を通じた人材交流を促進し、双方の成長とイノベーション創出を支援しています。
このたび、本事業の成果事例や越境学習による人材育成効果、受入企業側のメリット等を共有する「中間報告会」を、2026年5月28日（木）に開催いたします。実際に関わった企業・人材が登壇し、リアルな経験や実務上の知見を発信します。
大企業の人事・人材育成担当者の方、中小企業・スタートアップの経営者・管理職の方に向けて、次年度の人材戦略設計や実装に役立つ具体的なヒントを提供します。
ぜひこの機会にご参加ください。
◆◆開催概要◆◆
日時：2026年5月28日（木）15:30～18:00（15:00開場）
会場：Tokyo Innovation Base（TIB）
住所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-8-3
参加費：無料
申込締切：2026年5月27日（水）
下記よりお申込みください（来場／視聴）
https://jinzai-kouryu.metro.tokyo.lg.jp/interimreport/
▼プログラム
基調講演：「越境学習における人材育成、受入による効果」
株式会社ビジネスリサーチラボ 伊達 洋駆 氏
副業・兼業の成果報告：輩出元・副業者・受入先が登壇し、実務の手触りを共有
トークセッション：複数企業の当事者が、人材交流の設計・成果・課題を議論
ネットワーキング（会場限定）：17:15～
【本件に関するお問い合わせ】
東京都 令和7年度人材交流支援事業 事務局
メール：ADE.JP.jinzaikouryu@jp.adecco.com
事業HP： https://jinzai-kouryu.metro.tokyo.lg.jp/
Tel ：050-4560-3827
受付時間：月曜日～金曜日 9：00～17：00（年末年始・祝祭日を除く）
※当事業は東京都より委託を受け、アデコ株式会社が運営しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350069/images/bodyimage1】
配信元企業：東京都
このたび、本事業の成果事例や越境学習による人材育成効果、受入企業側のメリット等を共有する「中間報告会」を、2026年5月28日（木）に開催いたします。実際に関わった企業・人材が登壇し、リアルな経験や実務上の知見を発信します。
大企業の人事・人材育成担当者の方、中小企業・スタートアップの経営者・管理職の方に向けて、次年度の人材戦略設計や実装に役立つ具体的なヒントを提供します。
ぜひこの機会にご参加ください。
◆◆開催概要◆◆
日時：2026年5月28日（木）15:30～18:00（15:00開場）
会場：Tokyo Innovation Base（TIB）
住所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-8-3
参加費：無料
申込締切：2026年5月27日（水）
下記よりお申込みください（来場／視聴）
https://jinzai-kouryu.metro.tokyo.lg.jp/interimreport/
▼プログラム
基調講演：「越境学習における人材育成、受入による効果」
株式会社ビジネスリサーチラボ 伊達 洋駆 氏
副業・兼業の成果報告：輩出元・副業者・受入先が登壇し、実務の手触りを共有
トークセッション：複数企業の当事者が、人材交流の設計・成果・課題を議論
ネットワーキング（会場限定）：17:15～
東京都 令和7年度人材交流支援事業 事務局
メール：ADE.JP.jinzaikouryu@jp.adecco.com
事業HP： https://jinzai-kouryu.metro.tokyo.lg.jp/
Tel ：050-4560-3827
受付時間：月曜日～金曜日 9：00～17：00（年末年始・祝祭日を除く）
※当事業は東京都より委託を受け、アデコ株式会社が運営しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350069/images/bodyimage1】
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