アクション俳優・大東賢が提唱する「パワー系アクション＝効かせるアクション」--主演映画4作品が国内外へ拡大
アクション俳優・大東賢が提唱する「パワー系アクション＝効かせるアクション」が、国内外で存在感を高めている。
パワー系アクションとは、単なるスピード重視ではなく、肉体の重量感、存在感、衝撃伝達を重視した“効かせるアクション”を意味する。
その原点となる映画「燃えよアクション俳優」では、香港アクション映画界のレジェンド・染野行雄との迫力ある格闘シーン画像も完成。
染野行雄は、世界的俳優・真田広之とも、かつてアクション映画「龍の忍者」のラストメインアクションで対決した経験を持つことで知られる。
現在、大東賢主演映画は以下の4作品が展開されている。
・「燃えよ電エース」
・「燃えよアクション俳優」
・「燃えよエクスペンダブルズ」
・「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
また、各作品はAmazonや楽天市場などでDVD販売も展開中。
さらに、「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」は2026年8月、インドネシア・バリ島の芸術イベントおよび教育機関で上映予定となっており、同時期にU-NEXT配信も予定されている。
自主映画から始まった大東賢の挑戦は、日本国内だけでなく、アジア、そして世界へ向けて広がりを見せている。
パワー系アクション＝効かせるアクションは、今後も進化を続ける。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350233/images/bodyimage1】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350233/images/bodyimage2】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
パワー系アクションとは、単なるスピード重視ではなく、肉体の重量感、存在感、衝撃伝達を重視した“効かせるアクション”を意味する。
その原点となる映画「燃えよアクション俳優」では、香港アクション映画界のレジェンド・染野行雄との迫力ある格闘シーン画像も完成。
染野行雄は、世界的俳優・真田広之とも、かつてアクション映画「龍の忍者」のラストメインアクションで対決した経験を持つことで知られる。
現在、大東賢主演映画は以下の4作品が展開されている。
・「燃えよ電エース」
・「燃えよアクション俳優」
・「燃えよエクスペンダブルズ」
・「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
また、各作品はAmazonや楽天市場などでDVD販売も展開中。
さらに、「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」は2026年8月、インドネシア・バリ島の芸術イベントおよび教育機関で上映予定となっており、同時期にU-NEXT配信も予定されている。
自主映画から始まった大東賢の挑戦は、日本国内だけでなく、アジア、そして世界へ向けて広がりを見せている。
パワー系アクション＝効かせるアクションは、今後も進化を続ける。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350233/images/bodyimage1】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350233/images/bodyimage2】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
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