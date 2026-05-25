【5/31(日)無料オンライン開催】名門3校の現役ママが本音で語る「ジョホールバル・インターナショナルスクール リアル教育事情Q&Aセッション」～夏休みプログラム＆新学期入学の手引も公開～
2026年5月25日
株式会社RAID
マレーシア・ジョホールバルの教育・不動産コンサルティングを行う株式会社RAID（本社：東京都豊島区、代表取締役：笹井 大輔）は、現地法人JC ASSET MANAGEMENT SDN. BHD.との共催で、2026年5月31日（日）日本時間14:00/マレーシア時間13:00より、オンラインセミナー「ジョホールバル・インターナショナルスクールの現役ママに聞くリアルな教育事情Q&Aセッション」を開催いたします。
本セミナーでは、公式ホームページや学校パンフレットだけでは見えてこない、現地在住の保護者だからこそ知る「リアルな日常」「学校選びの決め手」「英語ゼロからの克服法」などを余すことなくお届けします。
■本セミナーの3大見どころ
(1) ジョホールバルを代表する名門3校の現役ママがオンライン出演！「同じ質問」でわかる校風の違い
カリキュラムも環境も異なる名門3校（フェアビュー、RAS、マルボロ）の現役ママたちが出演します。同じ質問に対して各校のママがどう答えるかを比較することで、お子様に本当に合った学校のカラーや環境の違いがクリアに浮かび上がります。
(2) まだ間に合う！2026年「夏休み短期プログラム（サマーキャンプ）」最新情報
インターナショナルスクールの雰囲気を肌で体感できる、この夏開催の短期プログラム情報をご紹介します。直前での参加検討もまだ間に合います。
(3) 夏休み明けの「新学期入学」に向けた実践ステップの解説
マレーシアのインターナショナルスクールは、夏休み明け（8～9月）に新学期を迎えます。スムーズな入学を果たすために、今から準備しておくべき必要書類や手続き、心構えをわかりやすく解説します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350234/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350234/images/bodyimage2】
■ 開催概要
名称： ジョホールバル・インターナショナルスクールの現役ママに聞くリアルな教育事情Q&Aセッション。まだ間に合う！夏休みプログラム参加と休み明け入学の手引も紹介！
日時： 2026年5月31日（日）
【日本時間】14:00 ～ 16:15
【マレーシア時間】13:00 ～ 15:15
形式： オンライン（Zoom）※事前申込制
参加費： 無料
詳細URL： https://www.property-johor.com/usr/pagesub.aspx?pgid=259
■ 【日本時間（マレーシア時間はマイナス1時間）】タイムテーブル
14:00 - 14:30 | ジョホールバルを代表するインターナショナルスクール3校とサマープログラムの紹介
14:30 - 15:00 | 【フェアビュー（Fairview International School, Johor Campus）】現役ママQ&Aセッション
15:00 - 15:30 | 【RAS（Raffles American School）】現役ママQ&Aセッション
15:30 - 16:00 | 【マルボロ（Marlborough College Malaysia）】現役ママQ&Aセッション
16:00 - 16:15 | まだ間に合う？！夏休み明け入学の手引・質疑応答
■ トークテーマ（ママQ&A内容）
当日は、保護者の皆様が最も気になる以下のテーマについて、現役ママたちに本音で回答していただきます。
学校選び： 他の学校と迷った？最終的に今の学校に決めた「最大の決め手」
子どもの成長： 入学後、子どもの行動や発言で「一番変わった、成長した」と驚いたエピソード
株式会社RAID
マレーシア・ジョホールバルの教育・不動産コンサルティングを行う株式会社RAID（本社：東京都豊島区、代表取締役：笹井 大輔）は、現地法人JC ASSET MANAGEMENT SDN. BHD.との共催で、2026年5月31日（日）日本時間14:00/マレーシア時間13:00より、オンラインセミナー「ジョホールバル・インターナショナルスクールの現役ママに聞くリアルな教育事情Q&Aセッション」を開催いたします。
本セミナーでは、公式ホームページや学校パンフレットだけでは見えてこない、現地在住の保護者だからこそ知る「リアルな日常」「学校選びの決め手」「英語ゼロからの克服法」などを余すことなくお届けします。
■本セミナーの3大見どころ
(1) ジョホールバルを代表する名門3校の現役ママがオンライン出演！「同じ質問」でわかる校風の違い
カリキュラムも環境も異なる名門3校（フェアビュー、RAS、マルボロ）の現役ママたちが出演します。同じ質問に対して各校のママがどう答えるかを比較することで、お子様に本当に合った学校のカラーや環境の違いがクリアに浮かび上がります。
(2) まだ間に合う！2026年「夏休み短期プログラム（サマーキャンプ）」最新情報
インターナショナルスクールの雰囲気を肌で体感できる、この夏開催の短期プログラム情報をご紹介します。直前での参加検討もまだ間に合います。
(3) 夏休み明けの「新学期入学」に向けた実践ステップの解説
マレーシアのインターナショナルスクールは、夏休み明け（8～9月）に新学期を迎えます。スムーズな入学を果たすために、今から準備しておくべき必要書類や手続き、心構えをわかりやすく解説します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350234/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350234/images/bodyimage2】
■ 開催概要
名称： ジョホールバル・インターナショナルスクールの現役ママに聞くリアルな教育事情Q&Aセッション。まだ間に合う！夏休みプログラム参加と休み明け入学の手引も紹介！
日時： 2026年5月31日（日）
【日本時間】14:00 ～ 16:15
【マレーシア時間】13:00 ～ 15:15
形式： オンライン（Zoom）※事前申込制
参加費： 無料
詳細URL： https://www.property-johor.com/usr/pagesub.aspx?pgid=259
■ 【日本時間（マレーシア時間はマイナス1時間）】タイムテーブル
14:00 - 14:30 | ジョホールバルを代表するインターナショナルスクール3校とサマープログラムの紹介
14:30 - 15:00 | 【フェアビュー（Fairview International School, Johor Campus）】現役ママQ&Aセッション
15:00 - 15:30 | 【RAS（Raffles American School）】現役ママQ&Aセッション
15:30 - 16:00 | 【マルボロ（Marlborough College Malaysia）】現役ママQ&Aセッション
16:00 - 16:15 | まだ間に合う？！夏休み明け入学の手引・質疑応答
■ トークテーマ（ママQ&A内容）
当日は、保護者の皆様が最も気になる以下のテーマについて、現役ママたちに本音で回答していただきます。
学校選び： 他の学校と迷った？最終的に今の学校に決めた「最大の決め手」
子どもの成長： 入学後、子どもの行動や発言で「一番変わった、成長した」と驚いたエピソード