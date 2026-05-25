デジタル鉄道市場2031年には1364億9000万米ドル規模へ（MarketsandMarkets予測）
Digital Railway Market worth $136.49 billion by 2031
MarketsandMarketsはデジタル鉄道市場を分析・予測した市場調査報告書「デジタル鉄道市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測 - Digital Railway Market - Global Forecast To 2031」のプレスリリースにおいて、同市場が2026年に909億8000万米ドル規模となり、年平均成長率（CAGR）8.5%で成長し、2031年には1364億9000万米ドルに達するという予測結果を発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350199/images/bodyimage1】
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「デジタル鉄道市場 - ソリューション（リモート最適化・スケジューリング、リモート監視、分析、ネットワーク管理、予知保全、セキュリティ）、用途（鉄道運行管理、PIS、資産管理） - 2031年までの世界予測 - Digital Railway Market By Solution (Remote Optimization & Scheduling, Remote Monitoring, Analytics, Network Management, Predictive Maintenance, Security), Application (Rail Operation Management, PIS, Asset Management) - Global Forecast to 2031」はデジタル技術が活用された鉄道システム、デジタル鉄道の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
ソリューション別デジタル鉄道市場
● 遠隔監視
● ルート最適化とスケジューリング
● 分析
● ネットワーク管理
● 予知保全
● セキュリティ
● その他のソリューション
サービス別デジタル鉄道市場
● プロフェッショナルサービス
● コンサルティング
● システム統合＆展開
● サポート＆メンテナンス
● マネージドサービス
用途別デジタル鉄道市場
● 鉄道運行管理
● 旅客情報システム
● 資産管理
● その他の用途
地域別デジタル鉄道市場
北米
● 米国
● カナダ
欧州
● 英国
● ドイツ
● フランス
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● インド
● 日本
● その他のアジア太平洋地域
中東＆アフリカ
● アラブ首長国連邦（UAE）
● ナイジェリア
● 南アフリカ
● その他の中東＆アフリカ
ラテンアメリカ
● ブラジル
● メキシコ
● その他のラテンアメリカ
調査対象企業
● Siemens (ドイツ)
● Cisco (米国)
● 日立製作所(日本)
● Wabtec (米国)
● Alstom (フランス)
● IBM (米国)
● ABB (スイス)
● Huawei (中国)
● 富士通(日本)
● DXC (米国)
● Honeywell (米国)
● Indra (スペイン)
● Nokia (フィンランド)
● Atkins (英国)
● 東芝 (日本)
● Televic (ベルギー)
● Advantech (台湾)
● ZEDAS (ドイツ)
● R2P (ドイツ)
● Simpleway (チェコ共和国)
● Tego (米国)
● Passio Technologies (米国)
● Delphisonic (米国)
● Konux (ドイツ)
● Machines With Vision (英国)
● EKE-Electronics (フィンランド)
● Aitek S.P.A. (イタリア)
● CloudMoyo (米国)
● RailTel (インド)
レポート概要
デジタル鉄道市場 - ソリューション（リモート最適化・スケジューリング、リモート監視、分析、ネットワーク管理、予知保全、セキュリティ）、用途（鉄道運行管理、PIS、資産管理） - 2031年までの世界予測
Digital Railway Market By Solution (Remote Optimization & Scheduling, Remote Monitoring, Analytics, Network Management, Predictive Maintenance, Security), Application (Rail Operation Management, PIS, Asset Management) - Global Forecast to 2031
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年04月
https://semabiz.co.jp/mnmtc7351/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
SEMABIZは日本の正規代理店としてレポートおよび年間サブスクリプションサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
MarketsandMarkets出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/marketsandmarkets-reports/
年間サブスクリプションサービス『KnowledgeStore』
https://semabiz.co.jp/subscription/knowledgestore/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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調査対象セグメント
ソリューション別デジタル鉄道市場
● 遠隔監視
● ルート最適化とスケジューリング
● 分析
● ネットワーク管理
● 予知保全
● セキュリティ
● その他のソリューション
サービス別デジタル鉄道市場
● プロフェッショナルサービス
● コンサルティング
● システム統合＆展開
● サポート＆メンテナンス
● マネージドサービス
用途別デジタル鉄道市場
● 鉄道運行管理
● 旅客情報システム
● 資産管理
● その他の用途
地域別デジタル鉄道市場
北米
● 米国
● カナダ
欧州
● 英国
● ドイツ
● フランス
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● インド
● 日本
● その他のアジア太平洋地域
中東＆アフリカ
● アラブ首長国連邦（UAE）
● ナイジェリア
● 南アフリカ
● その他の中東＆アフリカ
ラテンアメリカ
● ブラジル
● メキシコ
● その他のラテンアメリカ
調査対象企業
● Siemens (ドイツ)
● Cisco (米国)
● 日立製作所(日本)
● Wabtec (米国)
● Alstom (フランス)
● IBM (米国)
● ABB (スイス)
● Huawei (中国)
● 富士通(日本)
● DXC (米国)
● Honeywell (米国)
● Indra (スペイン)
● Nokia (フィンランド)
● Atkins (英国)
● 東芝 (日本)
● Televic (ベルギー)
● Advantech (台湾)
● ZEDAS (ドイツ)
● R2P (ドイツ)
● Simpleway (チェコ共和国)
● Tego (米国)
● Passio Technologies (米国)
● Delphisonic (米国)
● Konux (ドイツ)
● Machines With Vision (英国)
● EKE-Electronics (フィンランド)
● Aitek S.P.A. (イタリア)
● CloudMoyo (米国)
● RailTel (インド)
デジタル鉄道市場 - ソリューション（リモート最適化・スケジューリング、リモート監視、分析、ネットワーク管理、予知保全、セキュリティ）、用途（鉄道運行管理、PIS、資産管理） - 2031年までの世界予測
Digital Railway Market By Solution (Remote Optimization & Scheduling, Remote Monitoring, Analytics, Network Management, Predictive Maintenance, Security), Application (Rail Operation Management, PIS, Asset Management) - Global Forecast to 2031
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年04月
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TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
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