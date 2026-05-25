京都で過ごした時間の余韻を、香りとともに。「京町家 楽遊 堀川五条」オリジナルの香りのミストが登場です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349546/images/bodyimage1】
＜概要＞
株式会社ゴタス（本社：沖縄県）は「京町家 楽遊 堀川五条」（京都府）にて、2026年6月1日（月）より、空間演出として使用している香りを、ご自宅でもお楽しみいただける「オリジナルミスト」として発売します。
＜サービス内容＞
京都の伝統的な京町家の意匠と現代的な快適さを融合した宿泊施設「京町家 楽遊 堀川五条」の香りがミストになりました。
京町家の空気感に寄り添うよう天然香料だけで仕立てた香りは、京都での穏やかな滞在に静かな奥行きを添える、上品で温もりのある香りが特徴です。空間にミストをひと吹きするだけで、京都で過ごした旅の思い出とともに香りが穏やかに広がります。持ち運びに便利な手のひらサイズで、ご自宅やお好きな場所でいつでもお楽しみいただけます。
オリジナルミストは、館内1階ロビーにてお求めいただけます。京都で過ごした時間の余韻を感じるアイテムとして、ご自宅用はもちろん、大切な方への贈りものにもおすすめのアイテムです。
＜商品情報＞
京町家 楽遊 堀川五条 Luck You Kyoto
オリジナルミスト/30ml \2,200（税込）
＜日時＞
2026年6月1日（月）より発売開始
＜香りについて＞
京町家が紡ぐ時間の流れと、静かな佇まいに寄り添った、しなやかで温かみのあるブレンドです。
程よい渋みと重さを感じる木の香りに、胡椒と生姜を重ね、落ち着きと個性の両面を楽しみます。
ほのかに感じる華やかさは、柔らかなハーブの香り。
端正な個性が心地よい、樹木とスパイスの香りです。
＜施設情報＞
京町家 楽遊 堀川五条
〒600-8357
京都市下京区黒門通五条上ル柿本町590番16
075-366-3211
＜会社情報＞
株式会社Gotas
〒903-0825
沖縄県那覇市首里山川町1-80-301
http://gotas.jp
株式会社ゴタスは、ホテルへ香りのサービスを提供する企業です。
2013年の法人設立以降、沖縄のリゾートホテルをメインに
国内で多数の宿泊施設にて香りの演出を展開しています。
また、ホテルオリジナルのアメニティや香りのギフト制作など、
「ホテル専門の香り屋」として、多くの施設のサポートを行なっています。
配信元企業：株式会社Gotas
＜概要＞
株式会社ゴタス（本社：沖縄県）は「京町家 楽遊 堀川五条」（京都府）にて、2026年6月1日（月）より、空間演出として使用している香りを、ご自宅でもお楽しみいただける「オリジナルミスト」として発売します。
＜サービス内容＞
京都の伝統的な京町家の意匠と現代的な快適さを融合した宿泊施設「京町家 楽遊 堀川五条」の香りがミストになりました。
京町家の空気感に寄り添うよう天然香料だけで仕立てた香りは、京都での穏やかな滞在に静かな奥行きを添える、上品で温もりのある香りが特徴です。空間にミストをひと吹きするだけで、京都で過ごした旅の思い出とともに香りが穏やかに広がります。持ち運びに便利な手のひらサイズで、ご自宅やお好きな場所でいつでもお楽しみいただけます。
オリジナルミストは、館内1階ロビーにてお求めいただけます。京都で過ごした時間の余韻を感じるアイテムとして、ご自宅用はもちろん、大切な方への贈りものにもおすすめのアイテムです。
＜商品情報＞
京町家 楽遊 堀川五条 Luck You Kyoto
オリジナルミスト/30ml \2,200（税込）
＜日時＞
2026年6月1日（月）より発売開始
＜香りについて＞
京町家が紡ぐ時間の流れと、静かな佇まいに寄り添った、しなやかで温かみのあるブレンドです。
程よい渋みと重さを感じる木の香りに、胡椒と生姜を重ね、落ち着きと個性の両面を楽しみます。
ほのかに感じる華やかさは、柔らかなハーブの香り。
端正な個性が心地よい、樹木とスパイスの香りです。
＜施設情報＞
京町家 楽遊 堀川五条
〒600-8357
京都市下京区黒門通五条上ル柿本町590番16
075-366-3211
＜会社情報＞
株式会社Gotas
〒903-0825
沖縄県那覇市首里山川町1-80-301
http://gotas.jp
株式会社ゴタスは、ホテルへ香りのサービスを提供する企業です。
2013年の法人設立以降、沖縄のリゾートホテルをメインに
国内で多数の宿泊施設にて香りの演出を展開しています。
また、ホテルオリジナルのアメニティや香りのギフト制作など、
「ホテル専門の香り屋」として、多くの施設のサポートを行なっています。
配信元企業：株式会社Gotas
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