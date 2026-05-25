京都で過ごした時間の余韻を、香りとともに。「京町家 楽遊 堀川五条」オリジナルの香りのミストが登場です。

京都で過ごした時間の余韻を、香りとともに。「京町家 楽遊 堀川五条」オリジナルの香りのミストが登場です。