楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『壊れて消えるまで／10-FEET』（バンドスコア・メロディ譜）、『エルダーフラワー／Official髭男dism』（バンドスコア）が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『壊れて消えるまで／10-FEET（バンドスコア）[LBS2677]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2677
＜楽譜概要＞
「壊れて消えるまで／10-FEET」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』主題歌
キー：G(フラット)
パート：Vo.&Cho.1/ Cho.2/ E.G.1/ E.G.2/ E.B.(Tuning: Drop D)/ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・20ページ
【発売日】2026年5月15日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350221/images/bodyimage1】
『壊れて消えるまで／10-FEET（メロディ譜）[LTML49]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML49
＜楽譜概要＞
「壊れて消えるまで／10-FEET」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』主題歌
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年5月15日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350221/images/bodyimage2】
『エルダーフラワー／Official髭男dism（バンドスコア）[LBS2678]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2678
＜楽譜概要＞
「エルダーフラワー／Official髭男dism」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
映画『人はなぜラブレターを書くのか』主題歌
キー：A(フラット)～
パート：Vo.&Cho./ Piano/ Key./ E.G./ Synth Bass.(5strings Bass)/ Synth Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2026年5月18日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350221/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社フェアリー
『壊れて消えるまで／10-FEET（バンドスコア）[LBS2677]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2677
＜楽譜概要＞
「壊れて消えるまで／10-FEET」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』主題歌
キー：G(フラット)
パート：Vo.&Cho.1/ Cho.2/ E.G.1/ E.G.2/ E.B.(Tuning: Drop D)/ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・20ページ
【発売日】2026年5月15日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350221/images/bodyimage1】
『壊れて消えるまで／10-FEET（メロディ譜）[LTML49]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML49
＜楽譜概要＞
「壊れて消えるまで／10-FEET」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』主題歌
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年5月15日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350221/images/bodyimage2】
『エルダーフラワー／Official髭男dism（バンドスコア）[LBS2678]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2678
＜楽譜概要＞
「エルダーフラワー／Official髭男dism」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
映画『人はなぜラブレターを書くのか』主題歌
キー：A(フラット)～
パート：Vo.&Cho./ Piano/ Key./ E.G./ Synth Bass.(5strings Bass)/ Synth Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2026年5月18日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350221/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社フェアリー
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