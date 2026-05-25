楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『ラストダンスあなたと／MISIA』（ピアノソロ,ピアノ＆ヴォーカル,メロディ譜,やさしく弾けるピアノソロ）が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『ラストダンスあなたと／MISIA（ピアノソロ）[LPS2262]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2262
＜楽譜概要＞
「ラストダンスあなたと／MISIA」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』主題歌
キー：G(フラット)
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月15日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350220/images/bodyimage1】
『ラストダンスあなたと／MISIA（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1970]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1970
＜楽譜概要＞
「ラストダンスあなたと／MISIA」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』主題歌
キー：G(フラット)
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2026年5月15日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350220/images/bodyimage2】
『ラストダンスあなたと／MISIA（メロディ譜）[LTML48]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML48
＜楽譜概要＞
「ラストダンスあなたと／MISIA」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』主題歌
キー：G(フラット)
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年5月15日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350220/images/bodyimage3】
『やさしく弾ける ラストダンスあなたと 原調初級版／MISIA（ピアノソロ）[LPS2263]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2263
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける ラストダンスあなたと 原調初級版／MISIA」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』主題歌
キー：G(フラット)
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月15日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350220/images/bodyimage4】
『やさしく弾ける ラストダンスあなたと ハ長調版／MISIA（ピアノソロ）[LPS2264]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2264
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける ラストダンスあなたと ハ長調版／MISIA」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』主題歌
キー：C
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月15日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350220/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
『ラストダンスあなたと／MISIA（ピアノソロ）[LPS2262]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2262
＜楽譜概要＞
「ラストダンスあなたと／MISIA」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』主題歌
キー：G(フラット)
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月15日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350220/images/bodyimage1】
『ラストダンスあなたと／MISIA（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1970]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1970
＜楽譜概要＞
「ラストダンスあなたと／MISIA」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』主題歌
キー：G(フラット)
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2026年5月15日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350220/images/bodyimage2】
『ラストダンスあなたと／MISIA（メロディ譜）[LTML48]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML48
＜楽譜概要＞
「ラストダンスあなたと／MISIA」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』主題歌
キー：G(フラット)
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年5月15日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350220/images/bodyimage3】
『やさしく弾ける ラストダンスあなたと 原調初級版／MISIA（ピアノソロ）[LPS2263]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2263
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける ラストダンスあなたと 原調初級版／MISIA」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』主題歌
キー：G(フラット)
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月15日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350220/images/bodyimage4】
『やさしく弾ける ラストダンスあなたと ハ長調版／MISIA（ピアノソロ）[LPS2264]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2264
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける ラストダンスあなたと ハ長調版／MISIA」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』主題歌
キー：C
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月15日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350220/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
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