「The Live Moment Effect」：ジーニアス・スポーツとMediaScienceの共同調査により、ライブ・スポーツ中の特定の瞬間がブランド純粋想起率を2倍に高めることが判明

新たな調査により、ライブ・スポーツで感情が高まる瞬間に合わせて広告を展開することで、ブランドの広告効果が向上することが明らかに

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- リアルタイム・スポーツデータ分野の世界的リーダーであるジーニアス・スポーツ（Genius Sports Limited、NYSE: GENI）は、MediaScienceと共同で実施した新たな生体計測調査の結果を発表しました。同調査では、ライブ・スポーツにおいて感情が大きく高まる瞬間の直後に配信された広告が、ブランド純粋想起率を2倍に高めることが示されました。

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The Live Moment Effect report from Genius Sports and MediaScience.

「The Live Moment Effect」と題された本調査では、広告表示直前の視聴者の感情状態が、広告効果に大きな影響を与えることが明らかになりました。管理された環境下での生体計測テストでは、得点寸前のプレーや試合の流れを左右する重要な局面など、高い緊張感を伴うスポーツの瞬間の直後に表示された広告は、ベースライン条件と比較して、ブランドの純粋想起率を約2倍に高めました。

広告表示直前の瞬間が重要

本調査は、メディア価値に関する従来の前提に一石を投じ、すべてのインプレッションが同等ではないことを示しています。

ライブ・スポーツは、大規模な視聴者を維持している数少ないエンターテインメント・フォーマットの1つです。Sports Business Journalによると、2025年に米国で最も視聴されたテレビ放送上位100番組のうち、96番組をスポーツ番組が占めました。しかし、大規模な視聴者数だけでは、すべてのインプレッションが同等の価値を持つわけではありません。ファンの注目度は試合展開に応じて上下するため、緊張感の高いプレー直後の瞬間は、広告主にとって特に大きな効果を発揮します。埋もれずに訴求するには、その瞬間がいつ訪れるのかを把握し、適切なファンに対して、その瞬間に合わせたメッセージをリアルタイムで届けられるよう準備しておくことが重要です。

主な調査結果は以下のとおりです。

・広告表示直前の感情的高揚が強いと、記憶形成と想起が大幅に高まること

・大きなインパクトを伴う場面の直後60秒間が、広告効果のピークとなる時間枠であること

・リアルタイム環境では、感情的な文脈が広告クリエイティブそのもの以上に想起へ大きな影響を与える可能性があること

メディアバイイングから瞬間の活用への転換

今回の調査結果は、スポーツ・メディアの計画と価値評価の在り方に根本的な転換が起きていることを示しています。「The Live Moment Effect」調査では、ブランド想起が、感情が最高潮に達する瞬間に集中することが示されています。その結果、広告配信と広告メッセージをリアルタイムの試合状況に合わせることで、キャンペーン成果を大幅に向上させることができます。

ジーニアス・スポーツは現在、これらの知見を「Genius Sports Moment Engine（ジーニアス・スポーツ・モーメント・エンジン）」を通じて活用しています。同ソリューションは、公式試合データとリアルタイム・シグナルを活用し、大きなインパクトを持つ瞬間を発生と同時に特定し、そのタイミングに合わせた施策を実行するものです。ブランドが視聴者の注目度が最も高まる時間枠に合わせてキャンペーンを展開できるようにすることで、広告配信量を増やすのではなく、配信タイミングを最適化し、Genius Sports Moment Engineは、広告主の成果向上を可能にします。

「スポーツ広告のプレイブックは、ファンの感情的なエンゲージメントが最も高まる瞬間を中心に書き換えられつつあります」とジーニアス・スポーツの最高収益責任者（CRO）であるジョシュ・リンフォース（Josh Linforth）は述べました。「ブランドは、試合前、試合中、試合後を含むファン体験全体を通じて存在感を示すべきです。なぜなら、スポーツ体験のあらゆる段階が、ファンとのつながりを生み出す機会となるからです。こうした常時接点を持つ取り組みの中でも、本調査は、特定の瞬間が特に大きなインパクトを持つことを示しています。試合の流れを左右する場面や得点寸前のプレー、勝敗を決定づけるプレーによって、ファンの感情や注目の向きが変化した際には、メッセージもそれに合わせて変化させるべきです。Genius Sports Moment Engineは、公式試合データとリアルタイム・シグナルを活用し、こうした高インパクトの時間枠を発生と同時に広告主が特定できるよう支援するとともに、あらゆるスクリーン上で、その状況に応じたキャンペーン展開を可能にします。」

「当社の調査は、メディア業界全体を通じて当社がこれまで観察してきた原則、すなわち『文脈が重要である』という点を引き続き裏付けています」と、MediaScienceの最高収益責任者（CRO）であるフィリップ・ロマックス（Phillip Lomax）は述べました。「ライブ・スポーツにおいては、感情が高まった瞬間が視聴者に異なる反応を促し、広告が配信される前の時点で認知的・感情的状態を変化させます。広告がその瞬間と合致した場合、文脈とクリエイティブが相乗的に作用し、記憶形成を強化するとともに、想起を大幅に高めます。これにより、ブランドは単にメディア出稿量を増やすのではなく、リアルタイムかつ瞬間ベースの施策展開を通じて、広告パフォーマンスを向上させる大きな機会を得ることができます。」

本調査では、ライブ・スポーツ視聴中における感情的高揚度の違いに応じた広告視聴者の反応を分析し、管理された環境下で、視聴者の注意力、認知的エンゲージメント、およびブランド想起を測定しました。調査レポート全文はこちらからご覧いただけます。

ジーニアス・スポーツについて

ジーニアス・スポーツは、世界のスポーツ、ベッティング、メディアのエコシステムを支える公式データ、テクノロジー、および放送パートナーです。現代スポーツのオペレーティング・システムとして、当社のテクノロジーは世界150か国以上で活用されており、スポーツ業界全体にわたってファン体験を向上させる高い没入感を備えた製品を生み出しています。

当社は、NFL、English Premier League（プレミアリーグ）、NCAA、DraftKings、FanDuel、bet365、コカ・コーラ、EA Sports、CBS、NBC、ESPNをはじめとする、世界有数のリーグ、チーム、スポーツベッティング事業者、ブランド、放送事業者を含む1,000以上のスポーツ関連組織から信頼されるパートナーとなっています。

ジーニアス・スポーツは、AI、コンピューター・ビジョン、およびビッグデータを活用し、スポーツ・ファン体験の未来を支える独自のポジションを確立しています。拡張型スポーツ中継や高度なハイライト配信、自動審判ツール、没入型ベッティング・ソリューション、パーソナライズされたマーケティング施策に至るまで、当社は権利保有者からファンに至るスポーツ・バリュー・チェーン全体を結び付けています。

MediaScienceについて

MediaScienceは、メディアおよび広告イノベーション分野の調査における業界リーダーであり、Disney（ディズニー）、NBCUniversal（NBCユニバーサル）、Googleをはじめとする主要ネットワークおよびプラットフォーム各社、ならびにその他多くの全米テレビネットワークやソーシャルメディア・プラットフォームから信頼を得ています。同社は、科学とクリエイティビティーの融合領域における取り組みを通じて、現代のメディア環境におけるストーリーの伝達、測定、および体験の在り方を継続的に再定義しています。

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Source: Genius Sports