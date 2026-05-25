【無料セミナー】製品含有化学物質管理の属人化・非効率を解消する「RRMS(R)」のご紹介 6/10（水）［オンライン］
ハニカム・テクノリサーチ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：陳梅官）は、6/10（水）に以下の内容でセミナーを開催します。
■セミナー概要
近年、製品含有化学物質管理を取り巻く法規制は世界的に大きく変化しています。
日本国内ではJIS Z 7252 / Z 7253の改正に加え、安衛法のリスクアセスメント対象物質の拡大が進み、
各国でもGHS改訂や独自規制への対応が求められています。
■ こんなお悩みはありませんか？
・法規制改正の改正内容を把握しきれない
・SDSやラベルの更新作業が膨大で追いつかない
・製品・原料・法規制情報がバラバラに管理されている
・担当者が変わると業務が止まる"属人化"リスクがある
・海外法規制・多言語SDS対応にノウハウがない
これらは、製品含有化学物質管理に携わる多くのご担当者・企業に共通する課題です。
こうした変化に個人の知識・経験だけで対応し続けることには、もはや限界があります。
本セミナーでは、製品含有化学物質管理のシステム化・標準化を実現し、
こうした課題を解決するクラウドサービス「RRMS(R)」をご紹介します。
製品含有化学物質管理業務を"個人依存の業務"から"継続可能な仕組み"へ変えていくための、
新しい管理のあり方について、実際の機能や活用事例を交えながら解説いたします。
■ RRMS(R)でできること
(1) 各国SDS作成 ：多言語・各国形式に対応したSDS自動作成
(2) AI-OCR読取 ：SDSをAIで自動読み込み・データ化
(3) SDS総合管理 ：管理・配布・収集をワンプラットフォームで完結
(4) グリーン調達 ：調達業務を自動化・大幅効率化
(5) 含有化学物質管理 ：製品含有物質の総合管理 ※新機能：クリエイトシンプルとの連携に対応しました！
(6) 各国法規制判定 ：世界各国の規制に対し瞬時に判定
(7) ワークフロー ：承認・確認フローの標準化・電子化
■ こんな方におすすめです
・製品含有化学物質管理業務の効率化・標準化を進めたい方
・法規制改正への対応負荷を軽減したい方
・SDS管理・更新業務を抜本的に見直したい方
・海外法規制・多言語対応を強化したい方
・グリーン調達やサプライチェーン管理の仕組みを整えたい方
■ 注意事項
本セミナーは、オンライン形式で開催いたします。
なお、本セミナーにつきましては、同業者の方の参加はお断り申し上げます。
■申込期限
6月9日（火）23:59まで
セミナー開催前日までお申込いただけます。
申込が最低開催人数に満たない場合は、セミナーが中止となる場合がございます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350188/images/bodyimage1】
【日 時】2026年06月10日（水）15:00-16:00（開場時間14:30）
【テーマ】製品含有化学物質管理の属人化・非効率を解消する「RRMS(R)」のご紹介 6/10（水）［オンライン］
【要 旨】
本セミナーでは、製品含有化学物質管理のシステム化・標準化を実現し、
こうした課題を解決するクラウドサービス「RRMS(R)」をご紹介します。
製品含有化学物質管理業務を"個人依存の業務"から"継続可能な仕組み"へ変えていくための、
新しい管理のあり方について、実際の機能や活用事例を交えながら解説いたします。
※内容は、状況に応じて調整、変更の可能性がありますのでご了承ください。
【講 師】
ハニカム・テクノリサーチ（株） 経営企画室
【場 所】
ZOOMを用いたオンライン開催となります。
参加リンクはお申し込み後にご案内致します。
【利用ツール】
ZOOMにてご参加いただきます。
参加用リンクは、前日までにメールでご案内させていただきます。
【使用環境について】
必ず使用環境のご確認をお願いいたします。
詳細はこちらからご確認ください。
→Windows-macOS-およびLinuxのシステム要件
■推奨ブラウザ
サポートされているブラウザ
Windows：Edge 12+、Firefox 27+、 Chrome 30+
Mac：Safari 7+、 Firefox 27+、 Chrome 30+
Linux：Firefox 27+、 Chrome 30+
■非対応
下記のブラウザではご参加いただけません。
※ただし事前にZOOMアプリをインストールいただくことでご参加可能です。
・Internet Explorer11 ブラウザ
【受講料】無料
▼ケミスパート ご登録はこちら
https://www.honeycomb-tr.com/club/memreg.jsp
【お申込み】
ハニカム・テクノリサーチ株式会社のHP セミナーお申し込みフォームよりお願いします。
https://www.honeycomb-tr.com/Seminar/2477/
配信元企業：ハニカム・テクノリサーチ株式会社
■セミナー概要
近年、製品含有化学物質管理を取り巻く法規制は世界的に大きく変化しています。
日本国内ではJIS Z 7252 / Z 7253の改正に加え、安衛法のリスクアセスメント対象物質の拡大が進み、
各国でもGHS改訂や独自規制への対応が求められています。
■ こんなお悩みはありませんか？
・法規制改正の改正内容を把握しきれない
・SDSやラベルの更新作業が膨大で追いつかない
・製品・原料・法規制情報がバラバラに管理されている
・担当者が変わると業務が止まる"属人化"リスクがある
・海外法規制・多言語SDS対応にノウハウがない
これらは、製品含有化学物質管理に携わる多くのご担当者・企業に共通する課題です。
こうした変化に個人の知識・経験だけで対応し続けることには、もはや限界があります。
本セミナーでは、製品含有化学物質管理のシステム化・標準化を実現し、
こうした課題を解決するクラウドサービス「RRMS(R)」をご紹介します。
製品含有化学物質管理業務を"個人依存の業務"から"継続可能な仕組み"へ変えていくための、
新しい管理のあり方について、実際の機能や活用事例を交えながら解説いたします。
■ RRMS(R)でできること
(1) 各国SDS作成 ：多言語・各国形式に対応したSDS自動作成
(2) AI-OCR読取 ：SDSをAIで自動読み込み・データ化
(3) SDS総合管理 ：管理・配布・収集をワンプラットフォームで完結
(4) グリーン調達 ：調達業務を自動化・大幅効率化
(5) 含有化学物質管理 ：製品含有物質の総合管理 ※新機能：クリエイトシンプルとの連携に対応しました！
(6) 各国法規制判定 ：世界各国の規制に対し瞬時に判定
(7) ワークフロー ：承認・確認フローの標準化・電子化
■ こんな方におすすめです
・製品含有化学物質管理業務の効率化・標準化を進めたい方
・法規制改正への対応負荷を軽減したい方
・SDS管理・更新業務を抜本的に見直したい方
・海外法規制・多言語対応を強化したい方
・グリーン調達やサプライチェーン管理の仕組みを整えたい方
■ 注意事項
本セミナーは、オンライン形式で開催いたします。
なお、本セミナーにつきましては、同業者の方の参加はお断り申し上げます。
■申込期限
6月9日（火）23:59まで
セミナー開催前日までお申込いただけます。
申込が最低開催人数に満たない場合は、セミナーが中止となる場合がございます。
【日 時】2026年06月10日（水）15:00-16:00（開場時間14:30）
【テーマ】製品含有化学物質管理の属人化・非効率を解消する「RRMS(R)」のご紹介 6/10（水）［オンライン］
【要 旨】
本セミナーでは、製品含有化学物質管理のシステム化・標準化を実現し、
こうした課題を解決するクラウドサービス「RRMS(R)」をご紹介します。
製品含有化学物質管理業務を"個人依存の業務"から"継続可能な仕組み"へ変えていくための、
新しい管理のあり方について、実際の機能や活用事例を交えながら解説いたします。
※内容は、状況に応じて調整、変更の可能性がありますのでご了承ください。
【講 師】
ハニカム・テクノリサーチ（株） 経営企画室
【場 所】
ZOOMを用いたオンライン開催となります。
参加リンクはお申し込み後にご案内致します。
【利用ツール】
ZOOMにてご参加いただきます。
参加用リンクは、前日までにメールでご案内させていただきます。
【使用環境について】
必ず使用環境のご確認をお願いいたします。
詳細はこちらからご確認ください。
→Windows-macOS-およびLinuxのシステム要件
■推奨ブラウザ
サポートされているブラウザ
Windows：Edge 12+、Firefox 27+、 Chrome 30+
Mac：Safari 7+、 Firefox 27+、 Chrome 30+
Linux：Firefox 27+、 Chrome 30+
■非対応
下記のブラウザではご参加いただけません。
※ただし事前にZOOMアプリをインストールいただくことでご参加可能です。
・Internet Explorer11 ブラウザ
【受講料】無料
▼ケミスパート ご登録はこちら
https://www.honeycomb-tr.com/club/memreg.jsp
【お申込み】
ハニカム・テクノリサーチ株式会社のHP セミナーお申し込みフォームよりお願いします。
https://www.honeycomb-tr.com/Seminar/2477/
配信元企業：ハニカム・テクノリサーチ株式会社
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