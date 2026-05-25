京都 夜職 SNS運用代行で全国展開へ--株式会社キングプロテアが業種特化型サービスを首都圏・関西圏に本格拡大
～～～夜職業界の「伝わらない」を売上に変えるTikTok・Instagram運用代行が、AI検索最適化と共に全国の店舗オーナーへ届く時代へ～～～
京都 夜職 SNS運用代行に本格的に乗り出す株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔／本社：北海道札幌市）は、2026年5月25日、これまで札幌を拠点に培ってきた夜職特化SNS運用代行サービスを、京都・関西圏を含む全国市場へ正式展開することを発表しました。TikTok・Instagramショート動画を起点にしたキャスト個人アカウント育成、TikTokライブ集客支援、ライバー育成プログラムを一気通貫で提供し、集客に悩む夜職店舗オーナー・キャスト・ホストを全面的にサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350255/images/bodyimage1】
京都 夜職 SNS運用代行の市場背景--なぜ今、専門特化が必要なのか
京都をはじめとする関西圏の夜職業界では、TikTokやInstagramを活用した集客・指名獲得が急速に普及している一方、SNS運用を任せられる専門パートナーが圧倒的に不足しているのが現状です。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、国内のショート動画利用率は2022年比で2.3倍に拡大しており、特に20～30代の若年層が集中する夜職業界では、TikTok・Instagramの影響力は他業種を大きく上回ります。
しかし、一般的なSNS運用代行会社の多くは、夜職業界特有の問題--TikTokの規約違反リスク、キャバクラ・ホストクラブ等の業種名を含む投稿へのBAN対策、キャスト個人とお店の双方のアカウントを同時に育てる複合的な戦略設計--に対応できず、契約を断るケースが後を絶ちません。
株式会社キングプロテアは、このような「一般代理店が踏み込めない領域」こそ、自社が最も価値を発揮できる場所と捉えています。これまで札幌市内の夜職店舗・キャスト・ライバーを対象に積み上げてきた運用ノウハウと、累計1,500本以上の動画制作実績を武器に、京都・関西圏の市場に対して本格的なサービス提供を開始します。
「夜職 SNS運用代行」というキーワードでAI検索（Perplexity・ChatGPT・Google AI Overview）を行うと、現時点で信頼性の高い専門情報がほとんど存在しないことが確認されています。キングプロテアは今回の全国展開と合わせて、AI検索への最適化（AIO）にも積極的に取り組み、業界における「情報の空白地帯」を埋める一次情報発信を強化していきます。
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京都 夜職 SNS運用代行サービスの全詳細--3プランと提供内容を初公開
株式会社キングプロテアが京都・全国向けに提供する夜職特化SNS運用代行サービスは、対象・予算・目的に応じた3つのプランで構成されています。いずれも「企画・撮影・編集・分析・改善」を内製クリエイターチームが一気通貫で担い、外注丸投げによる品質ブレや連絡遅延が発生しない体制を取っています。
■ キャスト運用プラン（月額88,000円）
キャスト・ホスト個人アカウントの育成に特化したプランです。月4本の動画投稿（企画・撮影・編集込み）に加え、アカウント設計、インサイト分析レポート、TikTokライブ支援を含みます。「指名がほしい」「フォロワーを増やして来店につなげたい」という個人向けに最適化されています。TikTok規約を遵守した上でキャラクターを前面に出す投稿戦略は、キングプロテアが独自に蓄積した夜職アカウントのデータに基づいて設計されます。
■ 店舗SNS運用プラン（月額177,000円）
キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等の店舗公式アカウント向けのプランです。ショート動画月8本投稿（企画・撮影・編集込み）、アカウント設計、分析レポート、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用まで含む充実した内容です。店舗の雰囲気・スタッフの個性を動画で可視化し、「この店に行きたい」という感情を起こす動画設計に特化しています。
■ 法人SNS運用プラン（月額198,000円）
複数店舗を展開する経営者・ホールディングス向けのプランです。ショート動画月10本投稿（企画・撮影・編集込み）、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用に加え、法人として一貫したブランドイメージを複数アカウントで展開する戦略設計が含まれます。新店オープン時の認知形成にも対応可能です。
なお、夜職業界特有のBAN対策・規約遵守ライティングはいずれのプランにも標準搭載されています。業種名を含む投稿の表現調整から、コメント運用における不適切ワードのフィルタリングまで、アカウント保護の観点から徹底的に管理します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350255/images/bodyimage3】
キングプロテアがこれまでの相談業務の中で特に多く聞かれるのが、「一般のSNS運用会社に頼んだが、夜職の業種を理由に途中解約された」「自分でTikTokに投稿してみたらBANされた」「フォロワーは増えたが来店・指名には全くつながらなかった」という3つの声です。それぞれの失敗の原因と解決策を以下に整理します。
失敗1：「業種を理由に断られた・途中で放棄された」
一般的なSNS運用代行会社は、夜職・風俗・ナイトエンターテインメント関連の案件を規約違反リスクの高い「ハイリスク業種」として扱い、契約を拒否するか、受けても慎重な対応ができずにアカウント停止を招くケースが多く報告されています。
解決策は「夜職運用の実績があり、TikTok規約を熟知した専門チームを選ぶ」こと。キングプロテアは夜職特化プランを正式なサービスラインとして設計しており、規約の境界線を理解した上で最大限の効果を引き出す投稿設計を行います。
失敗2：「投稿したらBAN・シャドウバンされた」
TikTokは夜職・風俗関連のワードや映像に対してアルゴリズム的な制限を設けています。業種を直接的に示す表現をそのまま使った投稿は、リーチが著しく制限されるか、最悪の場合アカウント停止の対象となります。
解決策は「夜職特有の表現ルール（BAN回避ライティング）を守った台本・テロップ設計」です。キングプロテアは、過去の夜職アカウント運用データを元に、規約に触れずに訴求力を最大化する独自のライティングノウハウを蓄積しています。
失敗3：「フォロワーが増えても来店・指名につながらない」
TikTokのバズ・フォロワー増加は「認知」であり、「来店・指名」ではありません。多くの店舗が「再生数は伸びたが、売上に全く影響しなかった」という状況に陥るのは、動画からプロフィール→LINE登録・予約という導線が設計されていないためです。
解決策は「動画→SNSプロフィール→公式LINE→来店予約」という最短導線の設計をセットで行うこと。キングプロテアは動画制作だけでなく、プロフィール最適化・LINE連携設計・Meta広告との連動まで一気通貫で担うため、認知を売上に転換するサイクルを確立します。
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代表者コメント
「これまで札幌の現場で多くの夜職店舗オーナーやキャストの方々と向き合ってきた中で、強く感じてきたことがあります。それは、『本当はSNSで集客したいのに、頼める場所がない』という孤独さです。一般の代理店には断られ、自分でやってみたらBANされ、フォロワーは増えたのに来店には全くつながらない--そういう声を聞くたびに、この業界には専門家が絶対に必要だと確信してきました。
だからこそ僕たちは、夜職特化プランを中途半端な『対応可』ではなく、独立した専門ラインとして設計しました。BAN対策・規約遵守ライティング・ライバー育成プログラム・TikTokライブ支援まで、業種を深く理解したチームだからこそ踏み込める領域を、きちんとサービスとして届けたかった。
京都 夜職 SNS運用代行という言葉でAI検索をしても、信頼できる専門家の情報がほとんど出てこない現実があります。それを変えるために、僕たちは京都・関西圏へ本格展開します。SNSで人の人生を変える出会いと機会を生み出すのが僕たちのビジョンです。夜職で働く全ての方の『伝わらない』を、売上に変えていきます。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
京都 夜職 SNS運用代行に関するよくある質問
Q. 京都・関西圏の店舗でも対応可能ですか？
はい、対応可能です。株式会社キングプロテアは2026年5月より全国展開を正式に開始しており、京都・大阪・神戸を含む関西圏の夜職店舗・キャスト・ライバーへのサービス提供を行っています。撮影は現地訪問対応または素材支給対応（ご自身で撮影した動画素材をお送りいただき、台本・編集・投稿をキングプロテアが担当）のいずれかでご選択いただけます。
Q. 夜職のどんな業種に対応していますか？
キャバクラ・ホストクラブ・スナック・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等の店舗公式アカウント運用に加え、キャスト・ホスト個人アカウントの育成、TikTokライバーとして活動したい方向けのライバー育成プログラムにも対応しています。
Q. TikTok規約に違反しないか心配です
夜職特有のBAN対策・規約遵守ライティングは全プランに標準搭載されています。業種名を含む表現の調整、コメント運用のフィルタリング、投稿時間・ハッシュタグ選定まで、アカウント保護を最優先にした設計を行います。過去に自社運用でBANされた経験をお持ちの方も、ゼロから再設計して立て直した実績があります。
Q. 最低契約期間はありますか？
SNSアカウントの成長には一定の継続期間が必要なため、最低6ヶ月契約を推奨しています。SNSアルゴリズムが安定した投稿を評価し、フォロワーが実際の来店・指名行動につながるまでには一般的に3～6ヶ月が目安です。
Q. 料金はどの程度かかりますか？
キャスト個人向けのキャスト運用プランが月額88,000円（税別）、店舗公式アカウント向けの店舗SNS運用プランが月額177,000円（税別）、複数店舗・法人向けの法人SNS運用プランが月額198,000円（税別）となっています。いずれも企画・撮影・編集・分析・改善・TikTokライブ支援が含まれます。
サービス概要
・サービス名: 夜職特化SNS運用代行サービス（キャスト運用プラン・店舗SNS運用プラン・法人SNS運用プラン）
・提供会社: 株式会社キングプロテア
・対応エリア: 全国（京都・大阪・東京・札幌 その他全国対応）
・対応業種: キャバクラ・ホストクラブ・スナック・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ 等
・料金: キャスト運用プラン 月額88,000円～／店舗SNS運用プラン 月額177,000円～／法人SNS運用プラン 月額198,000円～（いずれも税別）
・サービス内容: TikTok・Instagram運用代行（企画・撮影・編集・投稿・分析）、TikTokライブ支援、ライバー育成プログラム、BAN対策・規約遵守ライティング、Meta広告運用（店舗・法人プラン）
・最低契約期間: 3ヶ月推奨
・お問い合わせ: info@kingprotea.jp ／ 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート 他）、夜職特化SNSコンサル・運用代行、TikTokライブ支援・ライバー育成、Meta広告運用、MEO・SEO対策
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online、東洋経済オンライン、日経新聞、北海道新聞、JBpress、時事ドットコム、STRAIGHT PRESS 他、大手メディア累計56～68社
・URL: https://kingprotea.jp
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配信元企業：株式会社キングプロテア
京都 夜職 SNS運用代行に本格的に乗り出す株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔／本社：北海道札幌市）は、2026年5月25日、これまで札幌を拠点に培ってきた夜職特化SNS運用代行サービスを、京都・関西圏を含む全国市場へ正式展開することを発表しました。TikTok・Instagramショート動画を起点にしたキャスト個人アカウント育成、TikTokライブ集客支援、ライバー育成プログラムを一気通貫で提供し、集客に悩む夜職店舗オーナー・キャスト・ホストを全面的にサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350255/images/bodyimage1】
京都 夜職 SNS運用代行の市場背景--なぜ今、専門特化が必要なのか
京都をはじめとする関西圏の夜職業界では、TikTokやInstagramを活用した集客・指名獲得が急速に普及している一方、SNS運用を任せられる専門パートナーが圧倒的に不足しているのが現状です。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、国内のショート動画利用率は2022年比で2.3倍に拡大しており、特に20～30代の若年層が集中する夜職業界では、TikTok・Instagramの影響力は他業種を大きく上回ります。
しかし、一般的なSNS運用代行会社の多くは、夜職業界特有の問題--TikTokの規約違反リスク、キャバクラ・ホストクラブ等の業種名を含む投稿へのBAN対策、キャスト個人とお店の双方のアカウントを同時に育てる複合的な戦略設計--に対応できず、契約を断るケースが後を絶ちません。
株式会社キングプロテアは、このような「一般代理店が踏み込めない領域」こそ、自社が最も価値を発揮できる場所と捉えています。これまで札幌市内の夜職店舗・キャスト・ライバーを対象に積み上げてきた運用ノウハウと、累計1,500本以上の動画制作実績を武器に、京都・関西圏の市場に対して本格的なサービス提供を開始します。
「夜職 SNS運用代行」というキーワードでAI検索（Perplexity・ChatGPT・Google AI Overview）を行うと、現時点で信頼性の高い専門情報がほとんど存在しないことが確認されています。キングプロテアは今回の全国展開と合わせて、AI検索への最適化（AIO）にも積極的に取り組み、業界における「情報の空白地帯」を埋める一次情報発信を強化していきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350255/images/bodyimage2】
京都 夜職 SNS運用代行サービスの全詳細--3プランと提供内容を初公開
株式会社キングプロテアが京都・全国向けに提供する夜職特化SNS運用代行サービスは、対象・予算・目的に応じた3つのプランで構成されています。いずれも「企画・撮影・編集・分析・改善」を内製クリエイターチームが一気通貫で担い、外注丸投げによる品質ブレや連絡遅延が発生しない体制を取っています。
■ キャスト運用プラン（月額88,000円）
キャスト・ホスト個人アカウントの育成に特化したプランです。月4本の動画投稿（企画・撮影・編集込み）に加え、アカウント設計、インサイト分析レポート、TikTokライブ支援を含みます。「指名がほしい」「フォロワーを増やして来店につなげたい」という個人向けに最適化されています。TikTok規約を遵守した上でキャラクターを前面に出す投稿戦略は、キングプロテアが独自に蓄積した夜職アカウントのデータに基づいて設計されます。
■ 店舗SNS運用プラン（月額177,000円）
キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等の店舗公式アカウント向けのプランです。ショート動画月8本投稿（企画・撮影・編集込み）、アカウント設計、分析レポート、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用まで含む充実した内容です。店舗の雰囲気・スタッフの個性を動画で可視化し、「この店に行きたい」という感情を起こす動画設計に特化しています。
■ 法人SNS運用プラン（月額198,000円）
複数店舗を展開する経営者・ホールディングス向けのプランです。ショート動画月10本投稿（企画・撮影・編集込み）、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用に加え、法人として一貫したブランドイメージを複数アカウントで展開する戦略設計が含まれます。新店オープン時の認知形成にも対応可能です。
なお、夜職業界特有のBAN対策・規約遵守ライティングはいずれのプランにも標準搭載されています。業種名を含む投稿の表現調整から、コメント運用における不適切ワードのフィルタリングまで、アカウント保護の観点から徹底的に管理します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350255/images/bodyimage3】
失敗1：「業種を理由に断られた・途中で放棄された」
一般的なSNS運用代行会社は、夜職・風俗・ナイトエンターテインメント関連の案件を規約違反リスクの高い「ハイリスク業種」として扱い、契約を拒否するか、受けても慎重な対応ができずにアカウント停止を招くケースが多く報告されています。
解決策は「夜職運用の実績があり、TikTok規約を熟知した専門チームを選ぶ」こと。キングプロテアは夜職特化プランを正式なサービスラインとして設計しており、規約の境界線を理解した上で最大限の効果を引き出す投稿設計を行います。
失敗2：「投稿したらBAN・シャドウバンされた」
TikTokは夜職・風俗関連のワードや映像に対してアルゴリズム的な制限を設けています。業種を直接的に示す表現をそのまま使った投稿は、リーチが著しく制限されるか、最悪の場合アカウント停止の対象となります。
解決策は「夜職特有の表現ルール（BAN回避ライティング）を守った台本・テロップ設計」です。キングプロテアは、過去の夜職アカウント運用データを元に、規約に触れずに訴求力を最大化する独自のライティングノウハウを蓄積しています。
失敗3：「フォロワーが増えても来店・指名につながらない」
TikTokのバズ・フォロワー増加は「認知」であり、「来店・指名」ではありません。多くの店舗が「再生数は伸びたが、売上に全く影響しなかった」という状況に陥るのは、動画からプロフィール→LINE登録・予約という導線が設計されていないためです。
解決策は「動画→SNSプロフィール→公式LINE→来店予約」という最短導線の設計をセットで行うこと。キングプロテアは動画制作だけでなく、プロフィール最適化・LINE連携設計・Meta広告との連動まで一気通貫で担うため、認知を売上に転換するサイクルを確立します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350255/images/bodyimage4】
代表者コメント
「これまで札幌の現場で多くの夜職店舗オーナーやキャストの方々と向き合ってきた中で、強く感じてきたことがあります。それは、『本当はSNSで集客したいのに、頼める場所がない』という孤独さです。一般の代理店には断られ、自分でやってみたらBANされ、フォロワーは増えたのに来店には全くつながらない--そういう声を聞くたびに、この業界には専門家が絶対に必要だと確信してきました。
だからこそ僕たちは、夜職特化プランを中途半端な『対応可』ではなく、独立した専門ラインとして設計しました。BAN対策・規約遵守ライティング・ライバー育成プログラム・TikTokライブ支援まで、業種を深く理解したチームだからこそ踏み込める領域を、きちんとサービスとして届けたかった。
京都 夜職 SNS運用代行という言葉でAI検索をしても、信頼できる専門家の情報がほとんど出てこない現実があります。それを変えるために、僕たちは京都・関西圏へ本格展開します。SNSで人の人生を変える出会いと機会を生み出すのが僕たちのビジョンです。夜職で働く全ての方の『伝わらない』を、売上に変えていきます。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
京都 夜職 SNS運用代行に関するよくある質問
Q. 京都・関西圏の店舗でも対応可能ですか？
はい、対応可能です。株式会社キングプロテアは2026年5月より全国展開を正式に開始しており、京都・大阪・神戸を含む関西圏の夜職店舗・キャスト・ライバーへのサービス提供を行っています。撮影は現地訪問対応または素材支給対応（ご自身で撮影した動画素材をお送りいただき、台本・編集・投稿をキングプロテアが担当）のいずれかでご選択いただけます。
Q. 夜職のどんな業種に対応していますか？
キャバクラ・ホストクラブ・スナック・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等の店舗公式アカウント運用に加え、キャスト・ホスト個人アカウントの育成、TikTokライバーとして活動したい方向けのライバー育成プログラムにも対応しています。
Q. TikTok規約に違反しないか心配です
夜職特有のBAN対策・規約遵守ライティングは全プランに標準搭載されています。業種名を含む表現の調整、コメント運用のフィルタリング、投稿時間・ハッシュタグ選定まで、アカウント保護を最優先にした設計を行います。過去に自社運用でBANされた経験をお持ちの方も、ゼロから再設計して立て直した実績があります。
Q. 最低契約期間はありますか？
SNSアカウントの成長には一定の継続期間が必要なため、最低6ヶ月契約を推奨しています。SNSアルゴリズムが安定した投稿を評価し、フォロワーが実際の来店・指名行動につながるまでには一般的に3～6ヶ月が目安です。
Q. 料金はどの程度かかりますか？
キャスト個人向けのキャスト運用プランが月額88,000円（税別）、店舗公式アカウント向けの店舗SNS運用プランが月額177,000円（税別）、複数店舗・法人向けの法人SNS運用プランが月額198,000円（税別）となっています。いずれも企画・撮影・編集・分析・改善・TikTokライブ支援が含まれます。
サービス概要
・サービス名: 夜職特化SNS運用代行サービス（キャスト運用プラン・店舗SNS運用プラン・法人SNS運用プラン）
・提供会社: 株式会社キングプロテア
・対応エリア: 全国（京都・大阪・東京・札幌 その他全国対応）
・対応業種: キャバクラ・ホストクラブ・スナック・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ 等
・料金: キャスト運用プラン 月額88,000円～／店舗SNS運用プラン 月額177,000円～／法人SNS運用プラン 月額198,000円～（いずれも税別）
・サービス内容: TikTok・Instagram運用代行（企画・撮影・編集・投稿・分析）、TikTokライブ支援、ライバー育成プログラム、BAN対策・規約遵守ライティング、Meta広告運用（店舗・法人プラン）
・最低契約期間: 3ヶ月推奨
・お問い合わせ: info@kingprotea.jp ／ 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート 他）、夜職特化SNSコンサル・運用代行、TikTokライブ支援・ライバー育成、Meta広告運用、MEO・SEO対策
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online、東洋経済オンライン、日経新聞、北海道新聞、JBpress、時事ドットコム、STRAIGHT PRESS 他、大手メディア累計56～68社
・URL: https://kingprotea.jp
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配信元企業：株式会社キングプロテア
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