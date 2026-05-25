【ＳＭＳ対応】特定保健指導に特化したチャットツール UELUN（ウエルン）」を提供開始予定

【ＳＭＳ対応】特定保健指導に特化したチャットツール

「ヘルスケアチャットツール UELUN（ウエルン）」を提供開始予定

携帯電話番号のみで利用者登録が可能に。よりスムーズな継続支援を実現。

株式会社マッシュルームソフト（本社：岡山県岡山市、代表取締役：髙本 栄一郎）は、クラウド型チャットツール「UELUN（ウエルン）」において、携帯電話番号のみで利用者登録が可能となるSMS対応版の提供を2026年7月1日より開始することをお知らせいたします。

■概要

「UELUN」は、特定保健指導などの継続的な支援を円滑に行うためのクラウド型チャットツールです。今回のSMS対応により、利用者登録時の負担軽減と現場での運用効率向上を図り、より多くの利用者様に安心してご利用いただける環境を提供してまいります。今後も当社は、医療機関・健診機関の皆様の業務を支援するとともに、利用者様にとって使いやすいヘルスケアICTサービスの提供に努めてまいります。

■特徴

特定保健指導の継続支援に特化したチャットツール

携帯電話番号を利用したSMS通知に対応

特定保健指導管理システム ヘルスコンシェルジュとシームレスに連携

問診内容のカスタマイズが自由自在

問診型、連絡型の２パターンのチャットを利用者に送信

利用者への通知メール、リマインドメールの自動送信

ヘルスコンシェルジュのＴＯＤＯリストでチャットの通信結果を確認

UELUN健康図書館による情報提供

各種クラウドサービスとハイパーリンクで連携

国内のクラウドサーバーで運用

■運用イメージ

■UELUN公式ページ

https://www.msrsoft.com/cloud/uelun

■YouTubeデモ動画

https://www.youtube.com/watch?v=B0RhD5dlUvc&t=21s

本ツールの導入により、特定保健指導の継続率向上と業務効率化が期待されます。マッシュルームソフトは、今後もICTを活用した健康支援サービスの開発に注力してまいります。

■会社概要

(1)商号 ：株式会社マッシュルームソフト

(2)代表者 ：代表取締役 髙本 栄一郎

(3)本店所在地 ：岡山市北区弓之町２－１５ 弓之町シティセンタービル３Ｆ

(4)設立年月日 ：2001年1月

(5)資本金 ：1,000万円

(6)加盟団体 ：公益社団法人 日本栄養士会 / 公益社団法人 岡山県栄養士会

(7)主な事業内容：

栄養価計算システム、栄養指導システム、特定保健指導支援システム、給食管理システム、食育支援システム等のアプリケーション開発／臨床試験向け食事調査・栄養評価／書籍向け料理・食品データの提供

(8)ホームページ：https://www.msrsoft.com

■製品ロゴ

■スクリーンショット

以上