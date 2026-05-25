『46歳、妻、子ども2人。既婚者マッチングアプリをつくる』｜Healmate（ヒールメイト）代表・磯野妙子の初著作、上梓のお知らせ
「結婚して家庭を守るのが女性の幸せ」と両親から教えられて育ち、
結婚後、妻として、母として、懸命に努力してきた１人の女性。
しかし、徐々に破綻していく夫婦関係のなかで、
自尊心を傷つけられ、自身の存在意義を見失い、心に孤独をかかえることに。
そんな彼女が自分の人生を取り戻そうと、もがいてたどり着いた先は、
理想の「既婚者マッチングアプリ」をつくることでした。
⇒Amazonページ（https://amzn.asia/d/0asIjSOv） ※kindle版もございます
⇒講談社ページ（https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000428672） ※全国書店でもお求めいただけます
⇒楽天ブックス（https://books.rakuten.co.jp/rb/18631325/?l-id=authorpage-item） ※ポイントが貯まります
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350242/images/bodyimage1】
2026年6月11日（木）、講談社より既婚者マッチングアプリ「Healmate（ヒールメイト）」の代表で、レゾンデートル株式会社代表取締役社長、磯野妙子の初めての著書が発売されます。
Healmateは、現在、累計会員50万人を大きく超える日本有数の既婚者コミュニティです。
代表の磯野は、2022年にHealmateを立ち上げるまで、結婚生活と人生に悩みをかかえる1人の主婦でした。
看護師として高度医療の現場で10年勤めたのち、結婚して家庭に入り、2人の子どもに恵まれ、妻として、母として、順風満帆の生活を送るはずでした。
しかし、徐々に破綻していく夫婦関係のなかで、苦しみ、葛藤し、離婚もできずに途方にくれていたとき、ふとしたきっかけで知った「既婚者マッチングアプリ」に登録します。
同じように結婚生活に苦しむ人と気持ちを分かち合いたい、再婚を考えられるような人と出会いたい。そう思ってのことでした。
しかし垣間見た当時の「既婚者マッチングアプリ」は、「遊び目的」「軽い関係」「刺激を求めて」──そんな目的の人たちばかりが集まる、傷ついた女性にとって、まさに″地獄”のような場所だったのです。
こんな場所では救われない──。
結婚という枠組みのなかで葛藤し、苦しむ女性が安心して利用でき、信頼できる友人やパートナーと出会える場所をつくりたい、
結婚している人たちが安心して気持ちを話せ、本来の自分に立ち返り、共感し合い、支え合える、″心の痛みや孤独”が癒される場所をつくりたい、
そんな想いから、著者は「理想の既婚者マッチングアプリ／コミュニティ」づくりに動き出します。
起業経験やWebサービス運営経験はゼロ、アプリ開発どころか、パソコンやインターネットにすら、あまり強くないにもかかわらず──。
磯野の半生から苦しんだ結婚生活を赤裸々に語り、Healmate立ち上げ秘話や、結婚や人生に苦しむ同じ立場の女性たちへのメッセージまでをまとめた一冊。
「一度きりの人生をあきらめないでほしい」
「自分の幸せのために、一歩を踏み出して欲しい」
著者と同じように、結婚生活や人生に悩むすべての既婚女性に届けたい、1人の女性の自立と再生の物語です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350242/images/bodyimage2】
◎目次
はじめに
第1章 トンネルの先に 光を求めて
・スカートのレースを引きちぎるわんぱくな子ども時代
・私の人格形成に大きな影響を与えた家族たち
・家族に対する「劣等感」と「結婚」に対する想い
・「居場所」のない小中学校時代
・「人の役に立ちたい」と思った高校時代
・「人の気持ちに寄り添う」ことが強みになった看護
・段取りと判断力が鍛えられた看護師時代
・「経営」の視点を看護に取り入れる
・夫との出会いと結婚
・徐々に夫婦の距離が開いていく
・ 夫の一言で、すべての糸が切れる
・既婚者マッチングアプリとの出会い
・トンネルの先に光を求めて
第2章 現代を生きる 既婚女性の「リアル」
・ 離婚は減っているのに、「熟年離婚」だけは増えている
・ 離婚したくてもできない ──理由は「経済的な不安」と「子ども」
・「私が我慢すれば家庭が守れる」と自分を押し殺す女性たち
・相談件数以上に多い「見えないDV」
・「セックスレス」という名の静かな関係の破壊
・女性は、男性の 4 倍も家事・育児を負担している
・婚外恋愛が増えている理由
・「癒やし」を否定する社会で、女性はどこへ行くのか
・人の生きる力になるのは愛情と共感
・既婚女性を孤立させない社会へ
第3章 「 Healmate（ヒールメイト）」 という名の新たな道
・既婚者マッチングアプリでの経験と決意
・アプリ開発会社を探していたなかでの奇跡の出会い
・嵐のように過ぎた開発の日々と猪巻さんへの感謝
・コロナ禍が完全に収束する前にリリースしたかった
・いよいよサービス公開、緊張の瞬間！
・問い合わせ対応と身分証確認の日々
・広告が出せない！──「公序良俗に反するサービス」で門前払い
・最大のピンチ！──リリース 3 か月後の資金ショート
・ヒールメイトならではの、こだわり機能の数々
・安全な場所を守る」ための覚悟が文化を育てていった
・業界トップのサービスになって思うこと
・自分の人生を取り戻すための場所として
第4章 既婚女性が 自分の人生を考え直すために
Q．婚外恋愛の世界に踏み込むことへの葛藤はありましたか？ どのように向き合ってきましたか？
Q．婚外恋愛・不倫・セカンドパートナーは、どう違うのですか？
Q．ヒールメイトを使うことに、罪悪感があります
Q．依存しない関係を築くには、どうすればいいですか？
Q．「心の拠り所」としての出会いは、「逃げ」なのではと思ってしまいます
Q．一夫一妻制は、今の時代に合っていると思いますか？
Q．事実婚や夫婦別姓について、どう考えていますか？
Q．「婚外恋愛を助長している」と批判されることについて、どう思いますか？
Q．「必要悪」と言われることについて、どのように受け止めていますか？
Q．ヒールメイトは、 どんな人のための場所ですか？
Q．「自由になりたい」と思うのですが、 何から始めればいいかわかりません
Q． 経済的に自立できていない私でも、 自由になれますか？
Q．離婚する勇気がありません。 このまま我慢するしかないのでしょうか？
Q．私はこのまま、 一生ひとりなのでしょうか？
・「自由」とは、逃げることではない
おわりに
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350242/images/bodyimage3】
◎書籍情報
販売社：講談社
出版社 ? : ? 日刊現代
発行 ? : ? 2026年6月11日
頁数? : ? 206ページ
判型：四六判
ISBN-10 ? : ? 4065441196
ISBN-13 ? : ? 978-4065441190
▼著者
磯野妙子（いそのたえこ）
レゾンデートル株式会社 代表取締役社長。医療専門職として高度医療の現場に長年従事した後、結婚を機に退職。主婦として子育てに専念していたが、結婚生活が次第に立ち行かなくなり、八方塞がりのなかで「第二の人生」を模索。「同じように苦悩を抱える人が、安心して本音を語り合い、支え合える場所をつくりたい」という思いから、未経験の領域でありながら自力で一からサービスを構想し、2022年に会員制コミュニティサービスを立ち上げた。
▼磯野妙子インタビュー＆対談
・1年で会員数5倍、既婚者の“真面目な出会い”のパイオニア Healmate代表・磯野妙子氏インタビュー | ビジネスジャーナル（https://biz-journal.jp/company/post_393701.html）
・『人はなぜ不倫をするのか』などの著書50冊以上。男女関係を追い続けるフリーライター、亀山早苗さんと、Healmate（ヒールメイト）代表の磯野妙子が「結婚の未来」を語る対談が実現！｜Healmate magazine（https://healmate.jp/magazine/kameyama-isono-taidann/）
・共感し、心を癒しあえる相手にめぐり会えるサービスを／既婚者専用マッチングアプリ「ヒールメイト」代表・磯野妙子さん: J-CAST 会社ウォッチ（https://www.j-cast.com/kaisha/2025/03/21502489.html?p=all）
・「家庭に居場所がない…」責任感と孤独に揺れる既婚男性の“心の穴”を埋める、新しい出会いの形とは | サイゾーオンライン/視点をリニューアルするニュースサイト（https://cyzo.jp/culture/post_397359/）
・「令和の妻たちの苦しみとは？」既婚者マッチングアプリ運営女性が見た、結婚・夫婦生活のリアル(2025/10/31 21:00)｜サイゾーウーマン（https://cyzowoman.jp/2025/10/post_506345_1.html）
◎ご購入
全国の書店、Amazon、楽天ブックスなどでも予約購入ができます。kindle版などの電子書籍は、発行日と同日に購入できるようになります。
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◎取材等お問い合わせ
レゾンデートル株式会社
https://raisondetre-inc.co.jp/
住所：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F
電話番号：03-4330-8508
担当：広報部 浦野（urano★raisondetre-inc.co.jp）※★を@に替えてください。
配信元企業：レゾンデートル株式会社
結婚後、妻として、母として、懸命に努力してきた１人の女性。
しかし、徐々に破綻していく夫婦関係のなかで、
自尊心を傷つけられ、自身の存在意義を見失い、心に孤独をかかえることに。
そんな彼女が自分の人生を取り戻そうと、もがいてたどり着いた先は、
理想の「既婚者マッチングアプリ」をつくることでした。
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2026年6月11日（木）、講談社より既婚者マッチングアプリ「Healmate（ヒールメイト）」の代表で、レゾンデートル株式会社代表取締役社長、磯野妙子の初めての著書が発売されます。
Healmateは、現在、累計会員50万人を大きく超える日本有数の既婚者コミュニティです。
代表の磯野は、2022年にHealmateを立ち上げるまで、結婚生活と人生に悩みをかかえる1人の主婦でした。
看護師として高度医療の現場で10年勤めたのち、結婚して家庭に入り、2人の子どもに恵まれ、妻として、母として、順風満帆の生活を送るはずでした。
しかし、徐々に破綻していく夫婦関係のなかで、苦しみ、葛藤し、離婚もできずに途方にくれていたとき、ふとしたきっかけで知った「既婚者マッチングアプリ」に登録します。
同じように結婚生活に苦しむ人と気持ちを分かち合いたい、再婚を考えられるような人と出会いたい。そう思ってのことでした。
しかし垣間見た当時の「既婚者マッチングアプリ」は、「遊び目的」「軽い関係」「刺激を求めて」──そんな目的の人たちばかりが集まる、傷ついた女性にとって、まさに″地獄”のような場所だったのです。
こんな場所では救われない──。
結婚という枠組みのなかで葛藤し、苦しむ女性が安心して利用でき、信頼できる友人やパートナーと出会える場所をつくりたい、
結婚している人たちが安心して気持ちを話せ、本来の自分に立ち返り、共感し合い、支え合える、″心の痛みや孤独”が癒される場所をつくりたい、
そんな想いから、著者は「理想の既婚者マッチングアプリ／コミュニティ」づくりに動き出します。
起業経験やWebサービス運営経験はゼロ、アプリ開発どころか、パソコンやインターネットにすら、あまり強くないにもかかわらず──。
磯野の半生から苦しんだ結婚生活を赤裸々に語り、Healmate立ち上げ秘話や、結婚や人生に苦しむ同じ立場の女性たちへのメッセージまでをまとめた一冊。
「一度きりの人生をあきらめないでほしい」
「自分の幸せのために、一歩を踏み出して欲しい」
著者と同じように、結婚生活や人生に悩むすべての既婚女性に届けたい、1人の女性の自立と再生の物語です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350242/images/bodyimage2】
◎目次
はじめに
第1章 トンネルの先に 光を求めて
・スカートのレースを引きちぎるわんぱくな子ども時代
・私の人格形成に大きな影響を与えた家族たち
・家族に対する「劣等感」と「結婚」に対する想い
・「居場所」のない小中学校時代
・「人の役に立ちたい」と思った高校時代
・「人の気持ちに寄り添う」ことが強みになった看護
・段取りと判断力が鍛えられた看護師時代
・「経営」の視点を看護に取り入れる
・夫との出会いと結婚
・徐々に夫婦の距離が開いていく
・ 夫の一言で、すべての糸が切れる
・既婚者マッチングアプリとの出会い
・トンネルの先に光を求めて
第2章 現代を生きる 既婚女性の「リアル」
・ 離婚は減っているのに、「熟年離婚」だけは増えている
・ 離婚したくてもできない ──理由は「経済的な不安」と「子ども」
・「私が我慢すれば家庭が守れる」と自分を押し殺す女性たち
・相談件数以上に多い「見えないDV」
・「セックスレス」という名の静かな関係の破壊
・女性は、男性の 4 倍も家事・育児を負担している
・婚外恋愛が増えている理由
・「癒やし」を否定する社会で、女性はどこへ行くのか
・人の生きる力になるのは愛情と共感
・既婚女性を孤立させない社会へ
第3章 「 Healmate（ヒールメイト）」 という名の新たな道
・既婚者マッチングアプリでの経験と決意
・アプリ開発会社を探していたなかでの奇跡の出会い
・嵐のように過ぎた開発の日々と猪巻さんへの感謝
・コロナ禍が完全に収束する前にリリースしたかった
・いよいよサービス公開、緊張の瞬間！
・問い合わせ対応と身分証確認の日々
・広告が出せない！──「公序良俗に反するサービス」で門前払い
・最大のピンチ！──リリース 3 か月後の資金ショート
・ヒールメイトならではの、こだわり機能の数々
・安全な場所を守る」ための覚悟が文化を育てていった
・業界トップのサービスになって思うこと
・自分の人生を取り戻すための場所として
第4章 既婚女性が 自分の人生を考え直すために
Q．婚外恋愛の世界に踏み込むことへの葛藤はありましたか？ どのように向き合ってきましたか？
Q．婚外恋愛・不倫・セカンドパートナーは、どう違うのですか？
Q．ヒールメイトを使うことに、罪悪感があります
Q．依存しない関係を築くには、どうすればいいですか？
Q．「心の拠り所」としての出会いは、「逃げ」なのではと思ってしまいます
Q．一夫一妻制は、今の時代に合っていると思いますか？
Q．事実婚や夫婦別姓について、どう考えていますか？
Q．「婚外恋愛を助長している」と批判されることについて、どう思いますか？
Q．「必要悪」と言われることについて、どのように受け止めていますか？
Q．ヒールメイトは、 どんな人のための場所ですか？
Q．「自由になりたい」と思うのですが、 何から始めればいいかわかりません
Q． 経済的に自立できていない私でも、 自由になれますか？
Q．離婚する勇気がありません。 このまま我慢するしかないのでしょうか？
Q．私はこのまま、 一生ひとりなのでしょうか？
・「自由」とは、逃げることではない
おわりに
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◎書籍情報
販売社：講談社
出版社 ? : ? 日刊現代
発行 ? : ? 2026年6月11日
頁数? : ? 206ページ
判型：四六判
ISBN-10 ? : ? 4065441196
ISBN-13 ? : ? 978-4065441190
▼著者
磯野妙子（いそのたえこ）
レゾンデートル株式会社 代表取締役社長。医療専門職として高度医療の現場に長年従事した後、結婚を機に退職。主婦として子育てに専念していたが、結婚生活が次第に立ち行かなくなり、八方塞がりのなかで「第二の人生」を模索。「同じように苦悩を抱える人が、安心して本音を語り合い、支え合える場所をつくりたい」という思いから、未経験の領域でありながら自力で一からサービスを構想し、2022年に会員制コミュニティサービスを立ち上げた。
▼磯野妙子インタビュー＆対談
・1年で会員数5倍、既婚者の“真面目な出会い”のパイオニア Healmate代表・磯野妙子氏インタビュー | ビジネスジャーナル（https://biz-journal.jp/company/post_393701.html）
・『人はなぜ不倫をするのか』などの著書50冊以上。男女関係を追い続けるフリーライター、亀山早苗さんと、Healmate（ヒールメイト）代表の磯野妙子が「結婚の未来」を語る対談が実現！｜Healmate magazine（https://healmate.jp/magazine/kameyama-isono-taidann/）
・共感し、心を癒しあえる相手にめぐり会えるサービスを／既婚者専用マッチングアプリ「ヒールメイト」代表・磯野妙子さん: J-CAST 会社ウォッチ（https://www.j-cast.com/kaisha/2025/03/21502489.html?p=all）
・「家庭に居場所がない…」責任感と孤独に揺れる既婚男性の“心の穴”を埋める、新しい出会いの形とは | サイゾーオンライン/視点をリニューアルするニュースサイト（https://cyzo.jp/culture/post_397359/）
・「令和の妻たちの苦しみとは？」既婚者マッチングアプリ運営女性が見た、結婚・夫婦生活のリアル(2025/10/31 21:00)｜サイゾーウーマン（https://cyzowoman.jp/2025/10/post_506345_1.html）
◎ご購入
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◎取材等お問い合わせ
レゾンデートル株式会社
https://raisondetre-inc.co.jp/
住所：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F
電話番号：03-4330-8508
担当：広報部 浦野（urano★raisondetre-inc.co.jp）※★を@に替えてください。
配信元企業：レゾンデートル株式会社
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