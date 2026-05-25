Hisense、自然でリアルな色彩のUR8を発表 - 次世代RGB MiniLED技術をより多くの家庭へ

青島, 中国, 2026年5月22日 /PRNewswire/ -- 世界の家電および家庭用電化製品のトップブランドであるHisenseは本日、次世代ディスプレイ技術、自然でリアルな色彩、没入型エンターテインメント、そして高度なゲーム性能を世界中のより多くの消費者にお届けするために設計された、手頃な価格のRGB MiniLEDテレビシリーズ「UR8」を発表しました。





RGB MiniLEDの原点として、Hisenseは最新のRGB MiniLEDテレビを通じて、ディスプレイ技術の新たな頂点に向けて業界を引き続き牽引しています。自社開発のChromagic RGBチップ、先進的な光学設計、カラーマネジメントシステムを統合したHisense独自の光学アーキテクチャであるChromagicテクノロジーを搭載したUR8は、高いエネルギー効率を維持しながら有害なブルーライトを低減し、BT.2020の色域を最大100%カバーすることで、より自然で生き生きとした色を再現します。今年初め、Consumer Technology Association（CTA）は「RGB LED」テレビをディスプレイイノベーションの新カテゴリーとして正式に認定しました。Hisenseは業界標準の推進と発展に重要な役割を果たし、RGB MiniLEDが業界の重要なマイルストーンであり、プレミアムテレビ体験の新たなベンチマークであることをさらに強く印象づけました。

Hi-View AI Engine RGBプロセッサーを搭載したUR8は、より豊かで正確なビジュアルを実現し、映画、ライブスポーツ、ゲームの世界をより深くリアルに再現します。ネイティブ180Hzゲームモードは、超スムーズな動きと応答性の高いパフォーマンスを保証し、ユーザーはハイスピードアクションや動きの速いゲームプレイに没頭することができます。Devialetによってチューニングされた没入感のある2.1.2マルチチャンネルサラウンドサウンドは、あらゆるシーンをより魅力的で臨場感のあるものにする、映画のようなオーディオで体験をさらに高めます。

UR8により、HisenseはRGB MiniLED技術の採用を加速し、次世代ディスプレイのイノベーションを世界中の消費者にとってより身近なものにします。高度な画像性能、インテリジェントな処理、洗練されたデザインを兼ね備えたUR8は、プレミアムホームエンターテイメントの未来において、新たな大きな一歩を踏み出しました。

Hisenseについて

Hisenseは1969年に設立され、世界160カ国以上で事業を展開する家電・コンシューマーエレクトロニクスの世界的リーダーであり、高品質のマルチメディア製品、家電製品、インテリジェントITソリューションを専門に提供しています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ市場において世界第1位にランクされています（2023～2025年）。RGB MiniLEDの原点として、Hisenseは次世代RGB MiniLEDのイノベーションを引き続き牽引しています。FIFA World Cup 2026™の公式スポンサーとして、Hisenseは世界中の視聴者とつながる手段として、グローバルなスポーツパートナーシップを大切にしています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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