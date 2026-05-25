吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した土曜日限定のカレー店「Good Day Curry」がオープンしたことを報告します。

以前は大手ビールメーカーに勤務し、現在も大手企業で働く店主。 仕事の傍ら全国各地のカレー店を巡り、研究を重ねてきた“カレーマニア”が、 このたび週1日・土曜日限定で「Good Day Curry」をオープンしました。 テーマは、 “スパイスのチカラで毎日をもっと心地よく。 提供するのは、 ジャークチキンとココナッツが香る、本格スパイスカレー。 高品質なスパイスを使用し、 高タンパク・高栄養価・小麦粉不使用・オリーブオイル使用と、体へのやさしさにもこだわった一皿です。 また、お子様でもお召し上がりになりやすい「キッズスパイスカレー」も用意しております。 ※6月から提供予定 「食べて、整う。」 そんな感覚を目指した、心も体もよろこぶスパイスカレーをぜひお楽しみください。

店名 Good Day Curry 住所 東京都大田区山王１丁目２４－１２ おざわカレー内 営業時間 土曜日 10:00～15:30 Instagram https://www.instagram.com/gooddaycurry/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/

本取り組みは、シェアレストランという仕組みを活用することで実現しました。初期投資や固定費のリスクを抑えながら、自身の理想とする営業スタイルを実現できる点が特徴です。 特に「週1営業」や「コンセプト重視型」の飲食店にとって、シェアレストランは有効な選択肢となっています。 【SNS】 https://www.instagram.com/take103103/ https://x.com/share_rest 【会社概要】 会社名：株式会社シェアレストラン 所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階 事業内容：シェアレストランの運営 https://share-restaurant.biz/