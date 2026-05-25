株式会社オーファス(本社：東京都町田市)は、皆様への日頃のご愛顧への感謝を込めて、「創業31周年創業祭」を2026年6月に開催いたします。





ホームページ： https://www.ra-menogawa.com/





創業祭詳細1





期間中は、グループ各ブランドにて人気らーめんを特別価格でご提供するほか、お得な回数券販売や、餃子券が当たるキャンペーンなど、31周年を記念した特別企画をご用意しております。









■ 創業祭限定 特別価格らーめん

●6月3日(水)

【おがわや 全店(イオン相模原店を除く)】

醤油らーめん 600円(税込)





●6月10日(水)

【丸にたちばな】

煮干しそば 600円(税込)





●6月17日(水)

【小川流 全店】

醤油らーめん 600円(税込)





●6月24日(水)

【らーめん専門店小川 全店】

小川らーめん 600円(税込)









■ 6月限定！30人に1人 餃子券プレゼント

6月中、券売機で食券をご購入いただくと、30人に1人の確率で「餃子券」が当たります。

※丸にたちばなは「水餃子」でのご提供となります。









■ 期間限定！お得な回数券販売

販売期間：6月1日～6月14日





【らーめん専門店小川】

替玉回数券(11枚) 900円(税込)

通常1玉120円 → 回数券利用で1玉約82円

約32％OFF





【おがわや】

大盛回数券(11枚) 800円(税込)

通常100円 → 回数券利用で1回約73円

約27％OFF





【小川流】

トッピング(叉焼除く)＆ライス回数券(11枚) 900円(税込)

通常最大200円 → 回数券利用で1回約82円

最大59％OFF





創業祭詳細2





■ 4店舗限定！火曜餃子祭り開催

対象店舗：・大和桜ケ丘店

・129号店

・多摩貝取店

・あきる野店





6月中、毎週火曜日16時以降、麺類をご注文のお客様限定で餃子(5個)を100円(税込)でご提供いたします。





31年間支えてくださった皆様へ、感謝の気持ちを込めた創業祭となっております。

今後とも株式会社オーファスならびに各ブランドを、何卒よろしくお願い申し上げます。









【会社概要】

商号 ： 株式会社オーファス

役員 ： 代表取締役社長 小川 貴志

本店所在地： 東京都町田市小山町4409

本社 ： 東京都町田市相原町1158-4 2階

設立 ： 2001年4月

資本金 ： 10,000,000円(2023年2月現在)

事業内容 ： 飲食店経営





当社グループ企業： 小川製麺株式会社

株式会社キッチンワークス

株式会社飲食の未来

ミライ機器販売株式会社

有限会社Y'S DANCE STUDIO