人気らーめんを特別価格でご提供 【株式会社オーファス 創業31周年創業祭開催】
株式会社オーファス(本社：東京都町田市)は、皆様への日頃のご愛顧への感謝を込めて、「創業31周年創業祭」を2026年6月に開催いたします。
ホームページ： https://www.ra-menogawa.com/
創業祭詳細1
期間中は、グループ各ブランドにて人気らーめんを特別価格でご提供するほか、お得な回数券販売や、餃子券が当たるキャンペーンなど、31周年を記念した特別企画をご用意しております。
■ 創業祭限定 特別価格らーめん
●6月3日(水)
【おがわや 全店(イオン相模原店を除く)】
醤油らーめん 600円(税込)
●6月10日(水)
【丸にたちばな】
煮干しそば 600円(税込)
●6月17日(水)
【小川流 全店】
醤油らーめん 600円(税込)
●6月24日(水)
【らーめん専門店小川 全店】
小川らーめん 600円(税込)
■ 6月限定！30人に1人 餃子券プレゼント
6月中、券売機で食券をご購入いただくと、30人に1人の確率で「餃子券」が当たります。
※丸にたちばなは「水餃子」でのご提供となります。
■ 期間限定！お得な回数券販売
販売期間：6月1日～6月14日
【らーめん専門店小川】
替玉回数券(11枚) 900円(税込)
通常1玉120円 → 回数券利用で1玉約82円
約32％OFF
【おがわや】
大盛回数券(11枚) 800円(税込)
通常100円 → 回数券利用で1回約73円
約27％OFF
【小川流】
トッピング(叉焼除く)＆ライス回数券(11枚) 900円(税込)
通常最大200円 → 回数券利用で1回約82円
最大59％OFF
創業祭詳細2
■ 4店舗限定！火曜餃子祭り開催
対象店舗：・大和桜ケ丘店
・129号店
・多摩貝取店
・あきる野店
6月中、毎週火曜日16時以降、麺類をご注文のお客様限定で餃子(5個)を100円(税込)でご提供いたします。
31年間支えてくださった皆様へ、感謝の気持ちを込めた創業祭となっております。
今後とも株式会社オーファスならびに各ブランドを、何卒よろしくお願い申し上げます。
【会社概要】
商号 ： 株式会社オーファス
役員 ： 代表取締役社長 小川 貴志
本店所在地： 東京都町田市小山町4409
本社 ： 東京都町田市相原町1158-4 2階
設立 ： 2001年4月
資本金 ： 10,000,000円(2023年2月現在)
事業内容 ： 飲食店経営
当社グループ企業： 小川製麺株式会社
株式会社キッチンワークス
株式会社飲食の未来
ミライ機器販売株式会社
有限会社Y'S DANCE STUDIO