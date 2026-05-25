新中野のPatisserie・Boulangerie Preference(パティスリー・ブーランジェリー プレファレンス)［運営：かしこ株式会社］は、この春、新商品「Pre Scone(プレスコーン)」を発売いたします。





Pre Scone





第一弾のお披露目は、伊勢丹新宿店 本館6階 催物場にて開催される「マ・パティスリー 2026」。

イベント期間中に販売を行うほか、Preference 新中野本店でも販売開始いたします。

全国の人気パティスリーが集うスイーツの祭典にて、Preferenceが提案する新しいスコーン体験をご紹介します。









【「マ・パティスリー 2026」出店概要】

イベント名：マ・パティスリー 2026

“パティシエの情熱と感性に心躍る、スイーツの祭典”

会期 ：2026年5月26日(火)～6月1日(月)

会場 ：伊勢丹新宿店 本館6階 催物場





＜マ・パティスリー 2026 公式サイト＞

https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/mp_10









【Pre Scone(プレスコーン)とは】

Preferenceは、「スコーンとはこういうもの」という前提から見つめ直すことから、この研究を始めました。

本来スコーンは、紅茶やジャムと合わせて楽しむ素朴なお菓子。少しパサついた食感も、その魅力のひとつです。だからこそPreferenceは、“それだけで満足できるスコーン”を目指しました。

20年にわたる試行錯誤を経て辿り着いたのは、しっとりとした口あたりと、まるでケーキのようなやわらかな食感。

国産小麦と北海道産バターをベースに、ナッツや果実をふんだんに練り込み、一口ごとに異なる味わいや食感が現れるよう仕立てています。

「Pre Scone」は、新しいスコーンではありません。伝統的な定義を大切にしながら、Preferenceがスコーンの“前提(Prelude)”をつくり直した、新しい提案です。





ラインナップ





【商品ラインナップ】

◆紅茶のスコーン

アールグレーがやさしく香る、外はさっくり、中はしっとりとした定番のスコーン。





◆フランボワーズのスコーン

フランボワーズ生地に、ジューシーなパインとクランベリーを合わせた、華やかな酸味のスコーン。





◆プルーンとブルーベリーのスコーン

プルーン、ブルーベリー、ホワイトチョコを合わせ、シナモンとカルダモンをほんのり効かせました。





◆メープルとピーカンナッツのスコーン

メープルシュガーのやさしい甘みと、香ばしいピーカンナッツの食感を楽しめる一品。





◆抹茶と黒豆のスコーン

宇治抹茶の濃厚な香りと黒豆のやさしい甘みを閉じ込め、しっとりと焼き上げました。





◆ショコラとマカダミアナッツのスコーン

チョコチップとマカダミアナッツに、オレンジの香りをアクセントに加えた奥行きのある味わい。









【店舗紹介】

店舗名 ：パティスリー・ブーランジェリー「プレファレンス」

所在地 ：東京都中野区本町4-6-20 1F

営業時間：10:00～19:00

アクセス：東京メトロ 丸の内線「新中野駅」3番出口から徒歩3分

東京メトロ 丸の内線「中野坂上」3番出口から徒歩9分

東京メトロ 丸の内線「中野新橋」から徒歩8分





Preference オンラインストア： https://preference.base.ec/

Instagram公式アカウント ： https://www.instagram.com/preference_tokyo/





新中野 プレファレンス

新中野 プレファレンス





＜オーナーシェフ 池田 龍一＞

調理師学校卒業後、恵比寿QED CLUB、自由が丘 モンサンクレールのパティシエとして修行を重ねる。モンサンクレールと同グループ5ブランドの統括責任者を15年勤めた後、駒場東大前「Boulangerie Le Ressort」にて勤務。2023年に独立し、東京・新中野に「Preference」をオープン。





オーナーシェフ 池田 龍一