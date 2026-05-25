新中野 パティスリー・ブーランジェリー『Preference(プレファレンス)』から新商品「Pre Scone(プレスコーン)」販売！
新中野のPatisserie・Boulangerie Preference(パティスリー・ブーランジェリー プレファレンス)［運営：かしこ株式会社］は、この春、新商品「Pre Scone(プレスコーン)」を発売いたします。
Pre Scone
第一弾のお披露目は、伊勢丹新宿店 本館6階 催物場にて開催される「マ・パティスリー 2026」。
イベント期間中に販売を行うほか、Preference 新中野本店でも販売開始いたします。
全国の人気パティスリーが集うスイーツの祭典にて、Preferenceが提案する新しいスコーン体験をご紹介します。
【「マ・パティスリー 2026」出店概要】
イベント名：マ・パティスリー 2026
“パティシエの情熱と感性に心躍る、スイーツの祭典”
会期 ：2026年5月26日(火)～6月1日(月)
会場 ：伊勢丹新宿店 本館6階 催物場
＜マ・パティスリー 2026 公式サイト＞
https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/mp_10
【Pre Scone(プレスコーン)とは】
Preferenceは、「スコーンとはこういうもの」という前提から見つめ直すことから、この研究を始めました。
本来スコーンは、紅茶やジャムと合わせて楽しむ素朴なお菓子。少しパサついた食感も、その魅力のひとつです。だからこそPreferenceは、“それだけで満足できるスコーン”を目指しました。
20年にわたる試行錯誤を経て辿り着いたのは、しっとりとした口あたりと、まるでケーキのようなやわらかな食感。
国産小麦と北海道産バターをベースに、ナッツや果実をふんだんに練り込み、一口ごとに異なる味わいや食感が現れるよう仕立てています。
「Pre Scone」は、新しいスコーンではありません。伝統的な定義を大切にしながら、Preferenceがスコーンの“前提(Prelude)”をつくり直した、新しい提案です。
ラインナップ
【商品ラインナップ】
◆紅茶のスコーン
アールグレーがやさしく香る、外はさっくり、中はしっとりとした定番のスコーン。
◆フランボワーズのスコーン
フランボワーズ生地に、ジューシーなパインとクランベリーを合わせた、華やかな酸味のスコーン。
◆プルーンとブルーベリーのスコーン
プルーン、ブルーベリー、ホワイトチョコを合わせ、シナモンとカルダモンをほんのり効かせました。
◆メープルとピーカンナッツのスコーン
メープルシュガーのやさしい甘みと、香ばしいピーカンナッツの食感を楽しめる一品。
◆抹茶と黒豆のスコーン
宇治抹茶の濃厚な香りと黒豆のやさしい甘みを閉じ込め、しっとりと焼き上げました。
◆ショコラとマカダミアナッツのスコーン
チョコチップとマカダミアナッツに、オレンジの香りをアクセントに加えた奥行きのある味わい。
【店舗紹介】
店舗名 ：パティスリー・ブーランジェリー「プレファレンス」
所在地 ：東京都中野区本町4-6-20 1F
営業時間：10:00～19:00
アクセス：東京メトロ 丸の内線「新中野駅」3番出口から徒歩3分
東京メトロ 丸の内線「中野坂上」3番出口から徒歩9分
東京メトロ 丸の内線「中野新橋」から徒歩8分
Preference オンラインストア： https://preference.base.ec/
Instagram公式アカウント ： https://www.instagram.com/preference_tokyo/
新中野 プレファレンス
新中野 プレファレンス
＜オーナーシェフ 池田 龍一＞
調理師学校卒業後、恵比寿QED CLUB、自由が丘 モンサンクレールのパティシエとして修行を重ねる。モンサンクレールと同グループ5ブランドの統括責任者を15年勤めた後、駒場東大前「Boulangerie Le Ressort」にて勤務。2023年に独立し、東京・新中野に「Preference」をオープン。
オーナーシェフ 池田 龍一