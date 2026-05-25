未来MD株式会社(所在地：東京都、代表取締役：福原 未来)は、自然会話AIを搭載した会話型AIぬいぐるみ「KOTTI(コッティ)」の先行販売を、応援購入サービス「Makuake」にて2026年5月28日より開始いたします。

KOTTIは、ChatGPT世代の大規模言語モデルであるGPT-5.2およびGemini 2.5 Flashを活用し、従来の定型会話型ぬいぐるみとは異なる“自然な雑談・相談・長時間会話”を実現したAIぬいぐるみです。

また、多くのAIぬいぐるみ・会話ロボットで採用されている月額制AI会話サービスとは異なり、KOTTIは追加月額不要で利用でき、24時間自由に会話を楽しめます。





KOTTIと一緒に寝る





Makuake プロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/kotti/









■開発背景

近年、AIロボットやAIぬいぐるみ市場は拡大していますが、一方で「価格が高い割に会話が単調」「決まった返答しかできない」「会話時間に制限がある」といった課題も見られます。

KOTTIは、こうしたユーザーの声をもとに開発をスタートしました。

私たちは、“見た目だけかわいい”ではなく、「本当に会話が成立する相棒」を目指し、スマートフォンやPC向けAIとして利用される最新世代AIをぬいぐるみに搭載しました。

日常の雑談相手としてだけでなく、子どもとのコミュニケーション、高齢者の会話相手、一人暮らしの癒やしパートナーなど、幅広い利用シーンを想定しています。





KOTTI本体(グレーフェイス)





■特徴

1. GPT-5.2 × Gemini 2.5 Flash搭載による自然会話

KOTTIはクラウドAIを活用し、自然な日本語会話を実現。

「今日こんなことがあった」

「少し相談したい」

「英会話を練習したい」

といった雑談から相談、語学練習まで対応可能です。

従来型ぬいぐるみのような定型応答ではなく、会話の流れを理解した対話を行います。





2. 追加月額不要・会話制限なし

一般的なAIぬいぐるみや会話ロボットでは、AI会話機能利用時に月額課金や利用時間制限が設けられているケースがあります。

KOTTIでは、本体価格のみで利用可能とし、長時間の会話利用にも対応。

家族のように毎日気軽に話しかけられる体験を目指しています。





3. なでる・話しかける・反応する“ふれあい体験”

KOTTIには複数のセンサーを搭載。

頭をなでる、持ち上げる、寝かせるなどの動作に反応し、

・眠そうにする

・笑う

・甘える

・会話モードに入る

など、感情表現を楽しめます。

単なるAIスピーカーではなく、“触れ合う存在”として設計されています。





4. ボイスクローン機能を搭載

KOTTIでは新たにボイスクローン機能を実装。

さらに今後は日本の声優とのコラボレーションも予定しており、

・かわいいキャラクターボイス

・癒やし系音声

・個性的なボイス

など、オリジナル音声コンテンツを順次展開予定です。





KOTTIと会話

KOTTIとふれあい





■リターンについて

超超早割限定セット：37,800円(税込) KOTTI本体＋コスチューム1着付属

早割セット ：39,800円(税込)

Makuake限定価格 ：42,800円(税込)

一般応援購入価格 ：45,800円(税込)





※一般販売時の店頭想定価格は6万円台を予定しております。









■プロジェクト概要

プロジェクト名： 話すほど親密になる新しいパートナー。

自然に会話できるAIぬいぐるみ「KOTTI」

期間 ： 2026年5月28日 11:00～2026年8月23日 22:00

URL ： https://www.makuake.com/project/kotti/









＜製品概要＞

商品名：AIぬいぐるみ「KOTTI」

内容 ：KOTTI本体、USBケーブル、説明書

サイズ：約220×170×150mm

カラー：ピンクフェイス、グレーフェイス、ブラックフェイス

素材 ：本体：ABS+PC 顔部：ナイロン 外装：ポリエステルファー





集合写真





■会社概要

商号 ： 未来MD株式会社

代表者 ： 代表取締役 福原 未来

所在地 ： 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-7 クラウン高橋ビル2F

設立 ： 2020年10月

事業内容： 貿易事業、SDGs事業、投資事業

資本金 ： 3,000万円

URL ： https://mirai-md.com/company/