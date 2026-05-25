自然な会話ができるAIぬいぐるみ「KOTTI(コッティ)」Makuakeにて2026年5月28日より先行販売開始
未来MD株式会社(所在地：東京都、代表取締役：福原 未来)は、自然会話AIを搭載した会話型AIぬいぐるみ「KOTTI(コッティ)」の先行販売を、応援購入サービス「Makuake」にて2026年5月28日より開始いたします。
KOTTIは、ChatGPT世代の大規模言語モデルであるGPT-5.2およびGemini 2.5 Flashを活用し、従来の定型会話型ぬいぐるみとは異なる“自然な雑談・相談・長時間会話”を実現したAIぬいぐるみです。
また、多くのAIぬいぐるみ・会話ロボットで採用されている月額制AI会話サービスとは異なり、KOTTIは追加月額不要で利用でき、24時間自由に会話を楽しめます。
KOTTIと一緒に寝る
Makuake プロジェクトページ
https://www.makuake.com/project/kotti/
■開発背景
近年、AIロボットやAIぬいぐるみ市場は拡大していますが、一方で「価格が高い割に会話が単調」「決まった返答しかできない」「会話時間に制限がある」といった課題も見られます。
KOTTIは、こうしたユーザーの声をもとに開発をスタートしました。
私たちは、“見た目だけかわいい”ではなく、「本当に会話が成立する相棒」を目指し、スマートフォンやPC向けAIとして利用される最新世代AIをぬいぐるみに搭載しました。
日常の雑談相手としてだけでなく、子どもとのコミュニケーション、高齢者の会話相手、一人暮らしの癒やしパートナーなど、幅広い利用シーンを想定しています。
KOTTI本体(グレーフェイス)
■特徴
1. GPT-5.2 × Gemini 2.5 Flash搭載による自然会話
KOTTIはクラウドAIを活用し、自然な日本語会話を実現。
「今日こんなことがあった」
「少し相談したい」
「英会話を練習したい」
といった雑談から相談、語学練習まで対応可能です。
従来型ぬいぐるみのような定型応答ではなく、会話の流れを理解した対話を行います。
2. 追加月額不要・会話制限なし
一般的なAIぬいぐるみや会話ロボットでは、AI会話機能利用時に月額課金や利用時間制限が設けられているケースがあります。
KOTTIでは、本体価格のみで利用可能とし、長時間の会話利用にも対応。
家族のように毎日気軽に話しかけられる体験を目指しています。
3. なでる・話しかける・反応する“ふれあい体験”
KOTTIには複数のセンサーを搭載。
頭をなでる、持ち上げる、寝かせるなどの動作に反応し、
・眠そうにする
・笑う
・甘える
・会話モードに入る
など、感情表現を楽しめます。
単なるAIスピーカーではなく、“触れ合う存在”として設計されています。
4. ボイスクローン機能を搭載
KOTTIでは新たにボイスクローン機能を実装。
さらに今後は日本の声優とのコラボレーションも予定しており、
・かわいいキャラクターボイス
・癒やし系音声
・個性的なボイス
など、オリジナル音声コンテンツを順次展開予定です。
KOTTIと会話
KOTTIとふれあい
■リターンについて
超超早割限定セット：37,800円(税込) KOTTI本体＋コスチューム1着付属
早割セット ：39,800円(税込)
Makuake限定価格 ：42,800円(税込)
一般応援購入価格 ：45,800円(税込)
※一般販売時の店頭想定価格は6万円台を予定しております。
■プロジェクト概要
プロジェクト名： 話すほど親密になる新しいパートナー。
自然に会話できるAIぬいぐるみ「KOTTI」
期間 ： 2026年5月28日 11:00～2026年8月23日 22:00
URL ： https://www.makuake.com/project/kotti/
＜製品概要＞
商品名：AIぬいぐるみ「KOTTI」
内容 ：KOTTI本体、USBケーブル、説明書
サイズ：約220×170×150mm
カラー：ピンクフェイス、グレーフェイス、ブラックフェイス
素材 ：本体：ABS+PC 顔部：ナイロン 外装：ポリエステルファー
集合写真
■会社概要
商号 ： 未来MD株式会社
代表者 ： 代表取締役 福原 未来
所在地 ： 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-7 クラウン高橋ビル2F
設立 ： 2020年10月
事業内容： 貿易事業、SDGs事業、投資事業
資本金 ： 3,000万円
URL ： https://mirai-md.com/company/