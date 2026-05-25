車載スマートアクセサリーブランドOttocast(オットキャスト)は、Amazonにてポータブルディスプレイシリーズがお得でご購入いただけるキャンペーンを2026年6月20日(土)まで実施しております。









【車で感じるストレス】

車内で過ごす時間には、さまざまな不便やストレスがつきものです。

・車載システムが古く、使い勝手が悪い

・毎日の通勤や待ち時間に、車内で楽しめるコンテンツが限られている

・配線が増えて車内が煩雑になり、接続も安定しにくい

・動画や地図を小さなスマートフォン画面で確認している

・車内環境をもっと快適に、スマートにしたい





こうした課題を解決するために、Ottocastは快適なカーライフをサポートします。









【車内体験をアップグレードするなら、オットキャスト スクリーンシリーズ】

■ナビ・動画・SNS・ショッピング・ニュースアプリを快適に利用。

■ワイヤレスCarPlayでスマートかつスムーズに接続。

■車内のパーツを一切取り外す必要なし。差し込むだけの簡単設置で、初心者でも安心してご利用いただけます。









【Ottocast ScreenFlow】





※ 無条件で1年間の保証アフターサービスを完備。





＜お得なプロモーションコード特典＞

■Amazonリンク ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJ1Y34BF

■内容 ： 定価34,999円のOttocast ScreenFlowが、

今なら22,999円でお求めいただけます！

■割引コード ： PND22999

■割引額 ： 12,000円

■コード使用期間： 2026年5月22日～2026年6月20日





アプリを自由に操作！





【アプリ自由・高解像度】

Android OSを内蔵し、Disney+、YouTube、Prime Video、Spotify、TikTok、U-NEXT、TVerなどの主要アプリをアプリストアから利用できます。お好みのアプリも自由にダウンロード可能です。

さらに、1920×720の高解像度ディスプレイにより、ナビゲーションや動画視聴時も鮮明で美しい映像を実現。本来の色彩を忠実に再現し、快適な視聴体験を提供します。

※ご注意：一部アプリはダウンロードできない場合があります。

※走行中の動画再生は可能ですが、運転者以外の同乗者向けのエンターテインメント機能です。





ケーブルを手放して、ワイヤレスの自由を手に入れよう。





【ワイヤレスCarPlay・ワイヤレスAndroid Auto】

スマートフォンをBluetoothで本製品に接続するだけで、ワイヤレスで快適なドライブ体験が始まります。有線接続のわずらわしさから解放され、車内をすっきり保ちながら、スムーズに利用を開始できます。

さらに、車内での常時充電が不要となるため、スマートフォンのバッテリー負担を軽減し、バッテリー寿命の延長にもつながります。





より快適な視認性を実現します。





【大画面・画面分割】

大画面ディスプレイは、市場に流通する多くの製品と比べ、より快適でゆとりのある使用体験を提供します。地図・映像・アプリ操作もひと目で分かりやすく、快適な操作性を実現します。

さらに、ワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoと他のアプリを5:5の比率で左右に分割表示することが可能です。ナビゲーションを確認しながら、助手席や後部座席のご家族・お子様に動画を楽しんでいただくことができます。





簡単操作





【プラグプレイ・高速起動】

ほぼすべての車種で使用可能！

取り付けはとても簡単で、車内のパーツを取り外す必要は一切ありません。差し込むだけのプラグ＆プレイ設計で、電子機器が苦手な方でも安心してご使用いただけます。

本体をしっかり固定し、電源に接続するだけで準備は完了。

初回起動は約15秒以内、2回目以降はわずか約2秒でスピーディーに起動し、すぐに快適なドライブ体験をお楽しみいただけます。

面倒な設定や複雑な操作は不要。手軽さとスピードを両立した、ストレスフリーな使い心地を実現します。









上記の機能でもまだ物足りないと感じる方へ。

進化版「Ottocast Screen AI」が、その期待に応えます。

従来の機能に加え、AI技術を融合した次世代のスマートデバイスです。





※ 無条件で1年間の保証アフターサービスを完備。





＜お得なプロモーションコード特典＞

■Amazonリンク ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPVQMTFX

■内容 ： 定価45,079円のOttocast Screen AIが、

今なら29,818円でお求めいただけます！

■割引コード ： AAA29818

■割引額 ： 15,261円

■コード使用期間： 2026年5月22日～2026年6月20日





人気アプリを自由に楽しめる、快適なドライブ体験を実現。





【次世代OS「Android 15」搭載でさらに進化】

最新のAndroid 15を搭載し、これまで以上に快適でスムーズな操作体験を実現しました。

ディスプレイを取り外して、まるでAndroidタブレットのように直感的に使用することも可能です。

さらに、Google Playストアに対応し、動画・音楽・SNS・ショッピング・ゲームなど、数万種類のアプリを自由にダウンロードできます。

必要に応じて、タブレットのように自由にお使いいただけます。

車内を、あなただけのエンターテインメント空間へと進化させます。





Google AI音声制御で直感的なスマートドライブ





【Google AI対応でさらにスマートに】

まるで会話するように話しかけるだけで、アプリや機能を直感的に操作できます。世界中の言語にも対応し、より自由でスマートなカーライフを実現します。

例えば「Hey Gemini、今日の天気は？」と話しかけるだけで天気を確認したり、「目的地までのルートを教えて」とナビを起動したりと、声だけでさまざまな操作が可能です。

ハンドルから手を離さず、視線も前のまま。より安全で快適なドライブ体験へと進化します。









上記製品に加え、以下の製品も同様にセール対象となっております。





＜ご注意＞

※ 以下の商品は、2026年6月2日までプロモーション対象となります。

※ 在庫がなくなり次第、本キャンペーンは終了となります。





※ 無条件で1年間の保証アフターサービスを完備。





【対象製品】

●オットキャスト Play2Video Ultra

通常22,799円 → 特価15,799円

割引額 ： -7,000円

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4W41MY4





●オットキャスト OttoAibox P3 Pro

通常54,799円 → 特価48,799円

割引額 ： -6,000円

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GH4SJDM2





●オットキャスト OttoAibox NANO

通常45,999円 → 特価35,999円

割引額 ： -10,000円

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPQ366H7





●オットキャスト Mirror Touch

通常17,980円 → 特価13,999円

割引額 ： 約22％

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FD3K6NHS





●オットキャスト Mini Slim

通常9,999円 → 特価5,999円

割引額 ： 約40％

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FR96TWX6









オットキャストはユーザーのニーズに寄り添います。





ユーザーに関心・オットキャスの態度





◎ 日本で多くのCarPlay製品の実績を持つOttocast社によって製造された製品であり、技適を取得しています。

◎ 無条件で1年間の保証アフターサービスを完備。

◎ 日本語対応のプロフェッショナルサポート完備！

◎ 使用方法などお困りの際には何でもお問合せください。









【お問い合わせ】





営業時間 平日8時から16時まで





LINE ID： @ottocastjp

電話 ： 81-3-6899-5571

メール ： service@ottocast.com





OTTOCASTは「快適で安全なカーライフ」を目指し、製品とサービスの品質向上に取り組んでいます。





Ottocast(オットキャスト)は、10年以上のマルチスクリーン相互接続技術の開発経験を有し、先端技術を採用して信頼性の高い車載用電子パーツを研究開発・生産しております。

OttocastはAmazonトップグローバルセラーであり、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、カナダ、フランス、スペインなどを中心に30カ国以上で販売しております。お客様にご満足いただけるよう、商品づくりを目指し、1年間安心保証付き、日々サービス向上に努めています。