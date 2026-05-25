合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」を運営する株式会社トゥエンティトゥ(本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鈴木 悠史)は、2026年5月25日(月)にUI変更を実施し、複数人での出会いをさらに後押しするアプリへとリニューアルしました。

日頃のご愛顧への感謝を込め、2026年5月25日(月)～8月31日(月)の期間限定で「リニューアル記念 夏の大感謝祭」を実施いたします。





マッチングアプリ「コンパイキタイ」大規模リニューアル！





サービスページ： https://gotocompa.com/









■リニューアルの背景

「コンパイキタイ」は合コン幹事同士のマッチングを行う第5世代のマッチングアプリです。

恋活・婚活にとどまらず、「自然で楽しい出会い」をできるだけ多くの人に提供したいという思いで開発しました。

2023年12月1日のサービス開始以来、合コンを軸にしたマッチング体験を追求し続けており、利用率No.1(※)、利用者増加率No.1(※)など、多くのユーザーから支持をされています。

従来の「コンパイキタイ」では、お客様より「動作が重い」というお声を頂くことがありました。

動作スピードを改善し、より快適にサービスをご利用いただけるようリニューアルを行いました。

リニューアルにより、ボタンの反応速度・画面の遷移速度が向上し、よりスムーズな操作性を実現いたしました。

今後もお客様のお声を大切にし、更なるサービス向上に努めてまいります。





※ 合コンマッチングアプリ市場において、2026年5月自社調べ









■「リニューアル記念 夏の大感謝祭」について

リニューアル記念 夏の大感謝祭

「コンパイキタイ」では日頃の感謝を込めて、“自然で楽しい出会いを応援する”4つのキャンペーンを実施いたします。

5月から6月にかけて、夏休みやお盆休みに向けた出会いのモチベーションが急上昇するため、多くの方が「コンパイキタイ」を利用し始める時期です。

より多くの方の出会いを後押しさせていただきたいという想いから、本キャンペーンを実施することにいたしました。

本キャンペーンでは、Amazonギフトコードが先着・抽選でプレゼントされるなどの豪華企画をご用意しています。

「コンパイキタイ」をこれから使ってみたい方に楽しんでいただける企画として実施いたしますので、是非この機会に「コンパイキタイ」での“コン活(合コン活動)”をお楽しみください。





(1) 会員登録でポイント無料配布

期間： 2026年5月25日(月)～2026年6月30日(火)

対象： 「コンパイキタイ」に会員登録して、審査を通過した方

内容： 先着5万名様に、2,000円分(40ポイント)をプレゼント、ポイントはサービス内で利用できます





(2) 合コン実施でAmazonギフトコードをもれなくプレゼント

期間 ： 2026年7月1日(水)～2026年8月31日(月)

対象 ： 「コンパイキタイ」に会員登録して合コンを実施し、お相手の評価・口コミを投稿した方

内容 ： 先着1,000名様に、Amazonギフトコード1,000円分をプレゼント

お届け： 2026年9月下旬～10月上旬予定





(3) 合コン募集でAmazonギフトコードをプレゼント

期間 ： 2026年5月25日(月)～2026年8月31日(月)

対象 ： 「コンパイキタイ」に会員登録して、合コン募集(無料)をした方

内容 ： 抽選で、10名様にAmazonギフトコード2,000円分をプレゼント

お届け： 2026年9月下旬～10月上旬予定





(4) チケット購入でAmazonギフトコードをプレゼント

期間 ： 2026年5月25日(月)～2026年8月31日(月)

対象 ： 「コンパイキタイ」に会員登録して、チケット(30ポイント分)の購入をした方

内容 ： 抽選で、5名様にAmazonギフトコード10,000円分をプレゼント

お届け： 2026年9月下旬～10月上旬予定





※ 注意事項

・当選者にはご登録メールアドレス宛に、「@gotocompa.com」ドメインのメールアドレスよりAmazonギフトコードをお送りいたします。

・落選の場合のご連絡はありませんので予めご了承ください。

・Amazonギフトコードのお受け取り前に、退会された場合や利用規約違反によりアカウント停止となった場合は権利が失効いたします。

・過去に「コンパイキタイ」に登録したことがある方は対象外です。

・複数アカウントを用いて登録を行うなど禁止行為を確認した場合、利用規約に基づき、ご利用の停止、本人確認などのご協力をお願いいただく場合がございます。

・賞品の進呈は、やむを得ない事情により遅れる場合がございます。

・賞品の換金等には応じかねますので、予めご了承ください。

・本キャンペーンは予告なく変更・中止する場合がございます。





会員登録ページ： https://gotocompa.com/

今後も「コンパイキタイ」では「自然で楽しい出会い」を利用者の皆様に体験していただくため、サービスの拡充およびキャンペーン等を行ってまいります。









■株式会社トゥエンティトゥについて

株式会社トゥエンティトゥ

株式会社トゥエンティトゥ(TWENTYTWO, Inc.)は「市場創造」をビジョンに掲げるIT企業です。

「コンパイキタイ」で実現したいのは、「出会いをもっと自然に、楽しいものにする」ことです。

マッチングアプリが世の中に浸透していき、疲れを感じるユーザーが増えているからこそ、「楽しく感じる」出会いの場を作ることに重点を置いたマッチングアプリを開発・運営しています。

株式会社トゥエンティトゥは、マッチングアプリの業界団体である一般社団法人日本マッチングアプリ協会の会員です。





＜会社概要＞

所在地 ： 〒151-0072

東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目39番12号 渋谷ウェストビル1階

代表者 ： 代表取締役CEO 鈴木 悠史

設立日 ： 2023年1月6日

事業内容 ： 合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」の開発・運営

ホームページ： https://www.twentytwo.co.jp/









■一般社団法人日本マッチングアプリ協会について

一般社団法人日本マッチングアプリ協会

一般社団法人日本マッチングアプリ協会は、マッチングアプリ業界の健全な発展と利用者が安心してサービスを利用できる環境の整備を目的とするマッチングアプリの業界団体です。





＜協会概要＞

名称 ： 一般社団法人日本マッチングアプリ協会

Japan Online Dating Organization, Inc.(略称：JODA)

所在地 ： 〒150-0043

東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル 2F-C

代表理事 ： 鈴木 悠史

設立日 ： 2025年1月6日

ホームページ： https://www.joda.jp/

問い合わせ ： info@joda.jp









■合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」とは

合コン幹事同士のマッチングサービス「コンパイキタイ」

「コンパイキタイ」は、主に合コン幹事同士のマッチングを行うサービスです。

スマホ・PCなどのデバイスを問わずご利用いただけるように、Webブラウザでの提供となっています。独自機能である「会社名検索機能」や、ユーザー同士が相互に評価を行う「評価・口コミ機能」があり、税込1,650円から使うことができます。

審査を通過したユーザーは、複数人の合コンを行いたい場合は「コンパイキタイ」、1対1のデートを行いたい場合は「デートイキタイ」をお相手に送ることができます。

「コンパイキタイ」または「デートイキタイ」が相互に送られた場合に限り、メッセージのやり取りができる仕組みとなっています。

グループマッチングアプリ(複数人での恋活・婚活マッチングを行うアプリ)には、グッドウィルプランニング社「concoi(コンコイ)」、Vikona社「JOIN US(ジョイナス)」、Timeleft SAS社「Timeleft(タイムレフト)」、バチェラーデート社「The4(ザ・フォー)」などがありますが、「コンパイキタイ」は利用率No.1(※)、利用者増加率No.1(※)のアプリとなっています。





サービスページ： https://gotocompa.com/about/









■合コン・街コンサービス比較メディア「グループマッチング研究所」とは

合コン・街コンサービス比較メディア「グループマッチング研究所」

「グループマッチング研究所」は、合コン・街コンサービス比較を行うマッチングアプリメディアです。合コンマッチングサービスや街コンサービスなど複数人のマッチングサービス(グループマッチング)に特化しており、様々なコンテンツを発信することで合コン・街コンに行きたいユーザーがサービスを探す手助けを行います。





合コン・街コンサービス比較メディア「グループマッチング研究所」：

https://groupdatingapp.com/









■マッチングアプリデータベース「Dating Base(デーティングベース)」とは

マッチングアプリデータベース「Dating Base(デーティングベース)」

「Dating Base」は、マッチングアプリのユーザーやアプリ開発事業者、メディアなどに向けて、アプリ情報を網羅した高品質なデータベースです。本データベースは、PC・スマホ・タブレットなどデバイスを問わずにご利用いただけます。ユーザーは、キーワード検索機能やカテゴリー機能を活用して、自分に適したマッチングアプリを簡単に検索でき、効率的な情報収集が可能です。アプリ事業者は、アプリの特徴や分類を参照することで、競合分析や市場動向の把握に活用できます。





マッチングアプリデータベース「Dating Base(デーティングベース)」： https://app.or.jp/









■合コン完全攻略メディア「合コンの達人」とは

全ての合コンを成功に導く最強の実務マニュアル「合コンの達人」

「合コンの達人」は、全ての合コンを成功に導く最強の実務マニュアルです。

マニュアルの通りに合コンを開催するだけで、参加者の満足感を上げることができます。

合コン完全攻略メディア「合コンの達人」では徹底的に実務に則した誰でもできる「体系的なノウハウ」を完全網羅しているため、マニュアルの通りに行えば合コンを成功に導くことができます。





合コン完全攻略メディア「合コンの達人」： https://groupdate.jp/









■インバウンド向け恋愛メディア「DatingApp JAPAN」とは

インバウンド向け恋愛メディア「DatingApp JAPAN」

「DatingApp JAPAN」は、インバウンド向け恋愛メディアです。

日本人の日常生活に興味を持っている訪日外国人旅行者に対して正確な情報を発信し、日本人との交流を含めてより充実した旅行体験を提供することを目指しています。

20カ国の言語に対応しており、英語・日本語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・スペイン語・アラビア語などで記事を読むことができます。





インバウンド向け恋愛メディア「DatingApp JAPAN」： https://datingapp.jp/









■企業擬人化メディア「働く男子図鑑」とは

企業擬人化メディア「働く男子図鑑」

「働く男子図鑑」は、会社ごとの社風や男性社員の特徴を、ビジュアルとテキストの両面から分かりやすく可視化したウェブメディアです。

「大手銀行男子はスーツで誠実系」「ベンチャー男子はカジュアルで自由人」など、各企業の特徴を象徴する擬人化キャラクターを掲載し、直感的に「その会社で働く男性像」を理解できるようにしています。





企業擬人化メディア「働く男子図鑑」： https://man.twentytwo.jp/









■企業擬人化メディア「働く女子図鑑」とは

企業擬人化メディア「働く女子図鑑」

「働く女子図鑑」は、会社ごとの社風や女性社員の特徴を、ビジュアルとテキストの両面から分かりやすく可視化したウェブメディアです。

「総合商社の語学堪能キャリア女子」「広告代理店のセンス重視プロデューサー女子」など、各企業の特徴を象徴する擬人化キャラクターを掲載し、直感的に「その会社で働く女性像」を理解できるようにしています。





企業擬人化メディア「働く女子図鑑」： https://woman.twentytwo.jp/