日本公認会計士協会では、公認会計士法が制定された1948年7月6日を記念して、7月6日を「公認会計士の日」と定め、公認会計士法制定の基本理念の再認識と新たな躍進を期すことを目的として全国で活発な広報活動を展開しております。東京会では「公認会計士の日」を記念し毎年７月に「公認会計士の日」記念特別講演会を開催しています。

2026年度は、建築家の安藤忠雄氏をお迎えしてハイブリッド講演会形式にてご講演いただきますので、ぜひご参加ください。

なお、当日会場において講演会の前後に安藤忠雄氏の書籍販売と購入者を対象にサイン会を実施する予定です。

【講演テーマ】「人生100年 青春を生きる」

【講師】安藤忠雄 氏 （建築家）

【日時】2026年７月６日（月）14：00～15：40

【会場】

＜会場参加者＞

東京国際フォーラム ホールB5（東京都千代田区丸の内３－５－１）

＜リモート参加者 ＞

ウェブ配信のため、各自のパソコン環境でご視聴ください。

【参加費】無料

【申込サイト】https://tokyo.jicpa.or.jp/cpainfo/lecture/

【申込期限】６月19日（金）まで

【ご注意事項】

・事前のお申込みをお願いいたします。

・お申込み完了後、自動返信でお申込み完了通知メールを送信いたしますが、万一、お申込み完了通知メールが到着しない場合には、下記の問合せ先までご連絡ください。

（完了通知メールは @sec.jicpa.or.jp から送信しますので、設定をお願いします。）

・会場参加される方におかれましては、申込完了通知メールが当日の受講券となっておりますので、当日受付にて、申込完了通知メール画面又はメールを印刷した紙をご提示くださいますようお願いいたします。

・リモート参加をお申込みいただいた方には、当日の受講URLをメールにて事前にお知らせいたします。

・リモート参加の方は、有線LAN等の安定したネットワーク環境でご参加ください。

・お申込み後にキャンセルされる場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。