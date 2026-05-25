株式会社ペリカン石鹸(本社：東京都港区／代表取締役社長：渋井 伸和／以下 ペリカン石鹸)は、自社ブランドの輸出事業を大幅に拡大しております。2025年度の輸出販売実績は累計140万個を突破し、展開国は世界21ヶ国に達しました。





恋するおしり海外展開の様子





特に美容先進国である韓国市場においては、韓国最大級のヘルス＆ビューティストア「OLIVE YOUNG(オリーブヤング)」約1,284店舗での展開に加え、2026年5月28日～6月4日に年間約4,000万人が訪問する韓国最大規模のオフラインモール「ザ・現代(ヒュンダイ)ソウル」でポップアップを開催予定です。来場者のうち20代・30代の割合がおよそ70％を占めるMZ世代のトレンドスポット「ザ・現代ソウル」から、日本発の高品質な石鹸文化をグローバルに発信してまいります。





海外でも人気のペリカン石鹸ブランド





ペリカン石鹸は、2005年のタイを皮切りに、東南アジア、北米、南米、中東、オセアニアへと輸出エリアを展開。SNSの口コミをきっかけに「恋するおしり」「泥炭石(でいたんせき)」「For Back.(フォーバック)」「ペリカンファミリー石鹸」ブランドをはじめとするユニークな商品企画と、老舗ならではの確かな品質が海外市場でも高い評価をいただいており、今年度は中央アジア(モンゴル、カザフスタン)へのさらなる販路拡大を予定しております。









■ザ・現代ソウル(The Hyundai Seoul)

所在地 ： ソウル市永登浦区汝矣大路108

Google Map： https://maps.app.goo.gl/fdrjuHrHzW3qMxip6









【PLEASE FOLLOW ME!】

ペリカン石鹸のSNS公式アカウントでは、アイデアと愛がこもったバラエティー豊かな商品の最新情報を配信しています。





・公式Instagram(＠pelicansoap_official)

https://www.instagram.com/pelicansoap_official/

・公式X(＠Pelican_Soap)

https://x.com/Pelican_Soap

・公式Facebook(＠PelicanSoap)

https://www.facebook.com/PelicanSoap/









■株式会社ペリカン石鹸

1947年創業。「泡の先に、笑顔はじける」をコンセプトに、人のお肌を想い、使う人のニーズに合わせたバラエティー豊かな商品を開発、製造しています。人には相談しにくいお肌悩みを洗い流すパーツケアせっけん『恋するおしり』や『For Back.(フォーバック)』をはじめ、昔ながらの植物由来成分で毛穴を洗う『泥炭石(でいたんせき)』、ホテル滞在の時間を華やかに彩るアメニティブランド『PROVINSCIA(プロバンシア)』など、アイデアと愛がこもった商品で、毎日の洗う時間に小さな幸せを日本はもちろん世界へお届けすることが、わたしたちの願いです。





CORPORATE WEBSITE ： https://www.pelicansoap.co.jp/

OFFICIAL ONLINE SHOP： https://pelicansoap.net/