ジークスタースポーツエンターテインメント株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：黒田 真一）がマネジメントするリーグＨ（運営：一般社団法人日本ハンドボールリーグ）所属のジークスター東京は、2026年5月24日（日）に開催されたレギュラーシーズン最終戦（対 アルバモス大阪高石）において勝利し、レギュラーシーズンにおける通算100勝を達成しましたことをお知らせします。 2020年8月30日のリーグ初勝利から始まったクラブの歴史において、大きな節目となる大台へ到達しました。また、参入6シーズン目での100勝到達は、リーグ史上最速（※）の快挙となります。 本日の試合をもってレギュラーシーズンが終わり、いよいよ今シーズンの集大成となるプレーオフへと挑みます。悲願であるリーグ初制覇・日本一の称号を掴み取るため、一戦必勝の覚悟で臨みます。 ※記録は日本ハンドボールリーグとの合算となります。これまでの最速記録は、男子チームはトヨタ自動車東日本レガロッソ宮城の13シーズン、男女通じてはイズミメイプルレッズ広島の9シーズンです。

100勝達成までの歩み

ジークスター東京は2020-21シーズンに日本ハンドボールリーグ（現リーグＨ）へ初参入しました。 初年度は7勝と苦しいスタートを切ったものの、翌2021-22シーズンには16勝を挙げ、初のプレーオフ進出も果たしました。以降、今季まで5シーズン連続5度目のプレーオフ進出を決めています。 今シーズン（2025-26）は21勝を積み上げ、記念すべき通算100勝をリーグ最速で成し遂げました。

レギュラーシーズン シーズン別勝利数

通算成績：100勝29敗9分（2025-26シーズン 2026年5月24日時点） 2020-21： 7勝 11敗 2分 2021-22： 16勝 4敗 0分 2022-23： 18勝 2敗 2分 2023-24： 18勝 6敗 0分 2024-25： 20勝 2敗 4分 2025-26： 21勝 4敗 1分

代表取締役社長 黒田 真一 コメント

いつもジークスター東京を熱く応援してくださり、誠にありがとうございます。本日、通算100勝という素晴らしい節目を迎えることができたことを大変うれしく、誇りに思います。 2020年にスタートしたこのクラブが、わずか6シーズンでここまで勝利を積み重ねられたのは、どのような時も「GO ZEEK！」と大きな声で背中を押し続けてくださったファンのみなさまの声援があったからに他なりません。心より感謝申し上げます。 しかし、100勝はあくまで通過点です。私たちの目標はリーグの頂点に立つことです。この勝利の勢いのまま、チーム一丸となって次のステージへ突き進みます。 引き続き、シーズン終了までともに戦っていただけますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

2025-26 リーグＨプレーオフ 開催概要

日時： 2026年6月12日（金）～14日（日） 会場： 国立代々木競技場 第一体育館 詳細情報： リーグＨ特設サイト

ジークスター東京 初戦

日時：2026年6月12日（金）18:30試合開始 対戦：大崎オーソル埼玉

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