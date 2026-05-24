スマートフォン・デジタルオーディオ端末向けアクセサリーの製造・販売を行う株式会社PGA（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：黒木 光）は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、トムとジェリーデザインの『LEDネオンライト』を2026年5月下旬より発売いたします。

製品概要

■ 可愛い「トムとジェリー」デザイン： 世代を超えて愛されるキャラクターが、洗練されたインテリアに。 ■ 自由なレイアウト： 壁掛け＆スタンドの2WAY仕様で、場所を選ばず設置可能。 ■ 安心・安全設計： 触れても熱くないLEDと柔らかいシリコンカバーを採用。 ■ 10段階の細やかな調光： リモコンひとつで、利用シーンに合わせた最適な明るさに調整。 ■ 抜群の利便性： USB Type-A/C両対応。3mのロングケーブルと変換アダプタ付きで、届いたその日から使用可能。

製品画像

発売情報

発売日 ：2026年5月下旬 参考価格：\6,980（税込）

主要取扱い店舗

各種イベント・催事、ECサイトでも販売いたします。

株式会社PGA ECサイト

【楽天市場】 https://www.rakuten.co.jp/pga-shop/

「Premium Style」について

上質で洗練されたデザインを通して、日常をさりげなく格上げすることを目指したブランドです。 洋服やアクセサリーのように、iPhoneケースやイヤホンもまた、毎日持ち歩き、身に着ける存在。だからこそ私たちは、何気ない日常の中に“特別”を感じられるプロダクトづくりにこだわります。 手にするたびに気分が上がる。身に着けることで、少しだけ自分に誇りが持てる。そんなワンランク上のライフスタイルを提案します。

会社概要

会社名 ：株式会社PGA 所在地 ：神奈川県横浜市都筑区桜並木20-5 URL ：https://www.pg-a.co.jp/ 事業内容：モバイル・デジタル機器および関連製品の企画・製造・販売

株式会社PGA 公式SNS

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本商品に関する一般消費者様向け お問い合わせ窓口

株式会社PGA サポートセンター https://www.pg-a.co.jp/contact/

本リリースに関するメディア・報道関係者様向け窓口

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