パシフィコ横浜やハイアットホテルでの実績も 企業イベント・展示会向け「イベント保育サービス」を展開

株式会社coco.ne.は、訪問保育サービス「coco.ne.care」という保育の質にこだわった保育サービスを展開しております。 個人のご家庭のみではなく、企業イベント・展示会・住宅展示場・ホテルパーティー・研修セミナーなどに向けた「イベント保育サービス」を増やし、子育てしながら社会のイベント・催しに参加するお手伝いを行って参ります。 これまで、パシフィコ横浜で開催された研修セミナーの預かり保育をはじめ、各地の住宅展示場、ハイアットホテルでのパーティー、ディズニーホテルでのセレモニーなど、多様なシーンにおいて保育スペース・キッズエリアを設置・運営してまいりました。 また、千葉・埼玉・東京都内・神奈川・大阪・福岡エリアなど、幅広い地域でのイベント保育実績があり、イベント規模や会場特性に応じた柔軟な対応を行っています。 近年、企業イベントや展示会、地域イベントにおいて、「子どもがいるため参加を諦める」という課題がある一方、ファミリー層を含めた参加しやすい環境づくりへの関心が高まっています。 当社のイベント保育サービスでは、保育士や子ども対応経験のあるスタッフが常駐し、安全面・衛生面に配慮した保育スペースを運営。主催者側の負担を軽減しながら、来場者が安心してイベントに参加できる環境づくりをサポートしています。 対応可能なイベントは、大型展示会、企業セミナー、住宅展示場イベント、ホテルパーティー、ファミリー向け催事、地域イベントなど多岐にわたり、会場規模や来場者層に応じた柔軟な保育運営を行っています。 イベント保育は単なる託児サービスではなく、「子育て世代の参加機会を広げる仕組み」として、来場者満足度向上や企業イメージ向上にもつながる取り組みとして導入が進んでいます。 今後も株式会社coco.ne.では、誰もが安心してイベントに参加できる環境づくりを通じて、企業・主催者・参加者それぞれにとって価値あるイベント運営を支援してまいります。

導入実績（一例）

パシフィコ横浜で開催された研修 住宅展示場イベント ハイアットホテルでのパーティー保育 シェラトングランデトーキョーベイホテルでのセレモニー保育 各地でのマルシェイベント 企業セミナー・展示会 地域ファミリーイベント 千葉・埼玉・東京都内・神奈川・大阪・福岡エリアでの上記のイベント保育

サービス概要

サービス名： coco.ne.care イベント保育 提供内容： イベント保育／一時保育／キッズスペース運営 対応エリア： 一都三県、福岡、大阪、名古屋、北海道 対応（要相談） 対応イベント： 展示会、住宅展示場、企業イベント、ホテルパーティー、地域イベント 等

お問い合わせ先

会社名：株式会社coco.ne. URL： https://cocone-2024.com