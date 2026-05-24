愛犬と飼い主が一緒に楽しめる食品「コミフ」、「コミフデリ」を販売する株式会社ホットドッグ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森田 卓夫)は、「喜多方ラーメン 坂内」を展開する株式会社麺食(本社：東京都品川区、代表取締役社長 中原 誠)とのコラボ商品である、「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」を5月25日に販売開始いたします。





喜多方ラーメンの代名詞ともいえる「坂内」の魅力をたっぷり詰め込んだ、冷・温どちらでも楽しめる一杯です。

坂内といえば、なんといっても焼豚！

味が染み込んだ贅沢な焼豚を2枚トッピングし、さらに風味豊かな美味しいメンマを添えて、坂内の味わいを忠実に再現しました。

暑い日には冷たくさっぱりと、温めればスープの風味が香り立ちます。季節や気分に合わせてお召し上がりいただけます。

坂内ファンも納得の味わいを、ぜひわんちゃんと一緒にお楽しみください！





コミフデリ 喜多方ラーメン坂内





販売店内で掲示予定のPOP





■喜多方ラーメン坂内について

喜多方ラーメン御三家のひとつ、「坂内食堂」老舗の味を受け継ぎ、全国の皆さまへ。





「東北の蔵の里」と呼ばれる喜多方。縁あってたどり着いた喜多方の地で、手もみならではのコシ、しっかりとした旨味の熟成多加水麺に出会いました。そして、坂内食堂との縁。「見習いとして学ばせてほしい」とお願いしつつも断られる日々。それでも毎日通い、ようやく「この味を持ち帰り、全国に広めたい」との志を成し遂げるための入り口を掴み、坂内食堂創業者の坂内新吾さん、ヒサさんと調理を通じてわかり合っていきました。





昭和59年に喜多方ラーメン坂内の前身となるお店「くら」が内幸町のガード下にオープン。昭和63年12月は「喜多方ラーメン坂内」の1号店を長野県東御市にオープンしました。





これからも「毎日食べても飽きることのない味」「美味しいものを食べて、笑顔で帰っていただきたい」という、坂内食堂から受け継いだ味と想いを、伝えていきます。





喜多方ラーメン坂内公式サイト： https://ban-nai.com/





喜多方ラーメン坂内 店舗外観イメージ





■コミフ、コミフデリについて

コミフという名は、コミュニケーション＋フードという意味で、そこには楽しい食を通じて、愛犬との暮らしをもっと豊かにしていきたいという願いが込められています。家族みんなでおいしい食事をかこむひととき。おしゃべりして、笑って、こころがかよいあう。そんなしあわせを愛犬にも。コミフは、こうした想いから生まれました。ごほうび、お祝い、お誕生日、そんなときにはコミフで楽しんでください。ちいさなしあわせのひとつひとつが、あなたと愛犬の絆をもっと強くしていくはずです。





コミフ、コミフデリは、人が食べるスイーツやお惣菜と同じ基準の下、品質管理の行き届いた食品工場で製造される冷凍の商品です。一般的なドッグフードとは異なり、原材料の詳細な表示まで明らかにしているのはそのためです。現在は、スイーツとデリを合わせて約50品目をラインナップしています。

開発責任者は「犬のおやつ・ごはん研究家」のパイオニアであり、コミフ・ブランドの創業者のひとりである「Deco」こと今戸 秀子(当社取締役)。長年にわたる研究の見地から、犬の好みだけでなく、砂糖、塩、乳、動物性油脂などをできるだけ抑えた商品づくりを心がけています。









【商品概要】

ブランド名 ： コミフデリ

商品名 ： コミフデリ 喜多方ラーメン坂内

内容量 ： 商品のみ 102g

希望小売価格 ： 648円(税込)

※販売価格は販売店によって異なります。

販売チャネル(予定) ： 全国のペットショップ、ホームセンター、

スーパーマーケット、公式オンラインショップ等

公式オンラインショップ： https://comif.shop/

賞味期限 ： 製造より冷凍で180日(要冷凍)









【会社概要】

商号 ： 株式会社ホットドッグ

代表者 ： 代表取締役社長 森田 卓夫

所在地 ： 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-20-14

設立 ： 2000年12月

事業内容： 愛犬を中心にした冷凍スイーツおよび冷凍惣菜の開発・製造・販売卸

飲食店運営事業

書籍・イベント等の企画・運営事業

資本金 ： 3,050万円

URL ： https://hot-dog.co.jp/