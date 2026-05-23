『UNO DOS TRES 響きあう3種の音色』が2026年7月26日（日）に泉の森会館・多目的ホール（東京都狛江市元和泉１丁目８－１２）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

https://www.confetti-web.com/events/14970

竹林に面した瀟洒なホール、泉の森会館で楽しむ情感豊かな独奏とアンサンブル

アルゼンチンタンゴで知られる蛇腹の楽器バンドネオン。その重厚な響きを堪能していただきます。 乾いた音のフラメンコギターは、踊りの伴奏だけでなくソロの世界も表現できるのです。 そして、ベースラインからメロディまで幅広い表現力を持つチェロ。その豊かな音色を体感してください。 それぞれのソロ、デュオに加え、トリオの織りなすハーモニーもお楽しみいただけます。 みなさまのご来場をお待ちしております。

開催概要

『UNO DOS TRES 響きあう3種の音色』 開催期間：2026年7月26日（日）12：30開場／13：00開演 演奏90分 会場：泉の森会館・多目的ホール（東京都狛江市元和泉１丁目８－１２） ■出演者 小川紀美代（バンドネオン） 宮川明（フラメンコギター） 三間早苗（チェロ） ■チケット料金 3000円（税込・全席自由席）

チケットサイト「カンフェティ」 チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典 https://service.confetti-web.com