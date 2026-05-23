2026年8月、9月にサントリーホールで開催する『外山啓介ピアノ・リサイタル ショパン＆ドビュッシー』および『及川浩治ピアノ・リサイタル「リスト、ショパン、ラフマニノフ～3人の天才の物語」』が、「令和8年度 文化庁 劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業」に採択されました。





8/23 外山啓介(pf)、9/20 及川浩治(pf)公演チラシ





これに伴い、小学生～18歳以下のお子様を無料ご招待いたします。

またご同伴の方(19歳以上)は半額にてご鑑賞いただけます。





外山啓介はショパンの最高峰《バラード第4番》と《英雄ポロネーズ》、そしてドビュッシー晩年の代表作であり、万華鏡のように色鮮やかなメロディが特徴の《12の練習曲》をメインとしたプログラムを演奏します。外山啓介ならではの繊細な音色で、詩情と色彩に満ちた世界を描き出します。





外山啓介 (C)Yuji Hori





外山啓介 演奏写真 (C)Yuji Hori





及川浩治は昨年デビュー30周年を迎えた日本を代表するピアニストのひとりです。その情熱的かつ理知的な演奏スタイルは、唯一無二の輝きを放っています。リストの《ラ・カンパネラ》、ショパンの《雨だれ》、ラフマニノフの《鐘》など、名曲の数々に天才たちが込めた「物語」を探り、その素晴らしさや感動をお客様と共有するリサイタルです。





及川浩治 (C)Ayumu Gombi





及川浩治 演奏写真





日本最高峰の音響を誇るサントリーホールで、親しみやすい名曲から、一度は聴きたい歴史的傑作まで、多彩なプログラムを堪能できる珠玉のリサイタルです。





夏休み、そして芸術の秋を彩る特別な音楽体験が待っています。





一般チケットは、チケットスペース・ぴあ・イープラス・ローソンチケットなどで発売中。

子供無料招待(同伴者半額)の受付は、2026年5月23日(土)10:00より、teketにて開始します。









＜公演情報＞

●外山啓介ピアノ・リサイタル ショパン＆ドビュッシー

2026年8月23日(日) 14:00開演 ／ サントリーホール

一般料金：S席 5,000円 A席 3,500円(全席指定・税込) ★一般チケット発売中★

公演情報・チケット購入： https://www.ints.co.jp/toyamakeisuke-2026.html





●及川浩治ピアノ・リサイタル 「リスト、ショパン、ラフマニノフ～3人の天才の物語」

2026年9月20日(日)14:00開演 ／ サントリーホール

一般料金：S席 6,000円 A席 4,000円(全席指定・税込) ★一般チケット発売中★

公演情報・チケット購入： https://www.ints.co.jp/koji-oikawa2026.html









【子供無料招待(同伴者半額)申込概要】

■応募資格

小学生～18歳以下(平成20年(2008年)4月2日以降に生まれた方)





■申込期間

2026年5月23日(土) 10:00～公演日前々日18:00

※受付期間内であっても予定枚数に達し次第、受付を終了いたします。





■応募方法

・応募は、WEB(teket)にて受付いたします。先着順のお申込みになります。

・1回のお申込みにつき、お子様2名・同伴者1名までとさせていただきます。

※お子様3名以上の場合は2回以上に分けてお申込みください。ただし、お申込みごとにお席が離れます。





■同伴者半額座席のお申込について

・同伴者半額座席(S席半額)は1人で公演を鑑賞することが難しいお子様のために設定しています。

・同伴者半額座席は「子供無料招待」と同時予約の場合に限りお申込みいただけます。





※詳細な募集内容につきましては、下記のお申込みページにてご確認ください。





■子供無料招待お申込みページ(teket)

●外山啓介ピアノ・リサイタル： https://teket.jp/17838/70363

●及川浩治ピアノ・リサイタル： https://teket.jp/17838/70367