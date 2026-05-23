株式会社アウルコーポレーション（所在地：京都府京丹後市網野町木津253番地）は海の京都と呼ばれる京都府京丹後市・夕日ヶ浦温泉を中心に、政府登録国際観光旅館「佳松苑」をはじめ、「佳松苑 別邸ふうか」「一望館」「旅亭 櫂」「雨情草庵」の個性豊かな5つの旅館と、ホテル「HOTEL＆湖邸 艸花 -そうか-」を運営しております。 大型連休が過ぎ、海辺に静かな初夏が戻る頃。 旅慣れた大人が最後に辿り着くのは、波音と酒、そして誰にも乱されない時間なのかもしれません。 海へ漕ぎ出す舟のように佇む、わずか十五室の「旅亭 櫂」。 湯に浸かり、海を眺め、ただ自分に還る。何もしない贅沢を知る大人のために、丹後の海の滋味と、心身を整える静かな休日をお届けいたします。

【期間限定】旬の逸品を添えた特選会席と、あと一時間の余白を愉しむ旅

旅の夜を深める、季節の一皿

初夏の5・6月は、大ぶりで肉厚な「蛤（はまぐり）」を酒蒸しにて。殻が開いた瞬間に立ちのぼる磯の香りと、凝縮された旨味。余計な手を加えず、素材の力を真っ直ぐに味わっていただく一品です。贅沢にお一人様3玉をご用意いたします。 そして7月には、舞鶴産「岩ガキ」が登場。驚くほど大粒で、ひと口ごとに濃厚な旨味とクリーミーなコクが広がる、夏ならではの海の逸品です。 料理人が大切にしているのは、丹後の旬を、最も旨い瞬間に届けること。土地の鮮度、季節の力強さ、素材そのものの魅力を活かしながら、酒が進む一皿へと仕立てています。 潮騒を聞きながら湯に浸かり、旨い料理と酒に酔う――。 旅亭 櫂で過ごす夏は、肩肘張らず、それでいてどこか満たされる、大人の海旅です。

心と身体がほどけていく、静寂の朝風呂

朝風呂に身を沈める静かな時、湯気の向こうには、凪いだ日本海。 慌ただしい日常では忘れがちな、“何もしない時間”がここには流れています。 朝食後、もう一度温泉へ。熱すぎない湯に浸かりながら、ただ海を眺める。 時計を気にしない、そのゆとりが、心と身体をゆっくり整えてくれます。 あと一時間、宿に留まる贅沢を。湯に浸かるもよし、ソファで珈琲を愉しむもよし。 日常へ戻る前の静かな余白を、旅亭 櫂にてゆったりとお過ごしください。

【期間限定】季のひと品を加えた特選会席と「あと一時間」の旅の余韻に浸る旅 【プラン特典】 ・客室基本料金が5%OFF（表示価格はすでに割引適用済） ・レイトチェックアウト特典が無料（通常10:00 → 11:00まで滞在延長） ■ご利用料金の一例（平日2名1室利用時／お一人様あたり） 通常料金：50,400円 → 本プラン特別料金：40,700円（9,700円お得） ※露天風呂付客室の場合の一例です。 ※上記割引には、室料5%OFFおよびレイトチェックアウト延長料金（2,200円分）が含まれます。 【対象期間】 2026年4月1日（水）～7月17日（金）

【5/25～】旅がもっと楽しくなる、10％還元キャンペーン

https://www.489pro-x.com/ja/kasyouengroup/kai/search/?plans=12&pre=1

京都府北部・丹後エリアにて、地元グルメやショッピングを通して旅を愉しむ。そんなひとときを彩る「夕日ヶ浦パークス」と、個性豊かな六つの宿「佳松苑グループ」によるコラボレーションが、このたび実現しました。 期間中、対象施設へご宿泊いただいたお客様へ、ご宿泊代金（税抜）の10％分をお買い物クーポンとして進呈。夕日ヶ浦パークス内でのお食事やお買い物、宿での別注飲食などにご利用いただけます。美味しいものを味わい、温泉に癒され、海辺の街をゆるりと巡る――。丹後の今を味わい尽くす“初夏旅”を、どうぞお愉しみください。

コラボキャンペーン概要

・クーポン配布期間：2026年5月25日(月)宿泊～7月17日(金)宿泊の日～金曜日限定 ・クーポン発行：ご宿泊予約金額（税抜き）より1万円ごとに1千円クーポンを発行 ※クーポン利用時おつりはでません ・クーポン利用期限：2026年5月25日(月)～7月18日(土)まで ・クーポン発行条件：各施設の公式サイトおよび直接お電話での宿泊予約が対象 ・宿泊対象期間：2026年5月25日(月)～7月17日(金) 平日限定（日～金曜日のご宿泊に限ります） ・対象プラン：全プラン対象 ■クーポン 対応店舗 夕日ヶ浦パークス：うみのうた(土産店・鮮魚店・海鮮食堂・炭火海鮮バイキング)、健勝丸、ann cafe & shop ※ローソン除外 ※夕日ヶ浦パークスは水曜定休日 そのほか：サンカイカン、湯けむり朝市、各宿泊施設内の売店・追加飲食 ■佳松苑グループ 対象宿 佳松苑、別邸ふうか、一望館、旅亭 櫂、雨情草庵、HOTEL&湖邸 艸花-そうか- 詳しくは特設サイトをご覧くださいませ。

何度も訪れたくなる、旅先の料亭。絶景の夕日と記憶に残る一皿を求めて

https://yxk-collab.studio.site/

京都・大阪より車で約2時間半。 壮大な日本海を望む夕日ヶ浦の高台に建つ「旅亭 櫂 -KAI- 」。 関西で名高い絶景の海と夕日を露天風呂から愉しめるという稀有なインフィニティの温泉露天風呂。24時間夕日ヶ浦温泉が堪能できる展望風呂付客室が11室/全15室。閑静な時を生む広大な敷地、「凛」とした空気の中でも温かさを生み出す意匠の木造建築。 日本海の荒波に揉まれた季節の魚介を中心とした会席料理で旅人をもてなし、活力を与え再び日常へ送り出す。そんな旅亭でありたいと願っています。

施設概要

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施設名：夕日ヶ浦温泉 旅亭 櫂 住 所：京都府京丹後市網野町浜詰669 電 話：0772-74-9099 U R L：https://www.k-kai.jp/ Instagram：@hanarekai

アクセス： 車／京都縦貫道・丹後大宮ICより国道312、府道17、国道178経由で約35分 電車／京都丹後鉄道・夕日ヶ浦木津温泉駅よる車で約5分（無料送迎有、要予約）

佳松苑グループについて

https://www.google.co.jp/maps/place/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E4%BA%AC%E4%B8%B9%E5%BE%8C%E5%B8%82%E7%B6%B2%E9%87%8E%E7%94%BA%E6%9C%A8%E6%B4%A5247

京都府京丹後市、夕日ヶ浦温泉を中心に7宿を展開する「佳松苑グループ」。 多種多彩な特色のある宿の運営をしております。 ＜夕日ヶ浦温泉＞ 時季を彩る 佳松苑／佳松苑 別邸ふうか／夕日浪漫 一望館／旅亭 櫂／もう一つの京都 雨情草庵 ＜京丹後市内＞ HOTEL＆湖邸 艸花 -そうか-（網野町）

https://kasyouengroup.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社アウルコーポレーション 営業本部企画課：田宮 本社TEL：0772-74-9018 mail：k.tamiya1206@gmail.com