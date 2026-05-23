高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 7月1日東京・NHKﾎｰﾙ公演に新妻聖子のｹﾞｽﾄ出演が決定！

「観ても、聴いても、美しく、楽しい ヴァイオリンアンサンブル」 FJネクスト Presents ～結成20周年記念～ 高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト コンサートツアー2026～2027 7月1日（水）東京・NHKホール公演に新妻聖子のゲスト出演が決定！

2026年6月より開催される「高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト コンサートツアー2026～2027」において、7月1日（水）東京・NHKホール公演にミュージカル女優・新妻聖子がゲスト出演することが決定しました。





高嶋ちさ子は、6歳からヴァイオリンを始め、これまでに徳永二男、江藤俊哉、ショーコ・アキ・アールの各氏に師事。桐朋学園大学を経て、1994年にイェール大学音楽学部大学院修士課程アーティスト・ディプロマコースを卒業。同年、マイアミのオーケストラ「ニュー・ワールド・シンフォニー」に入団し、翌1995年にCDデビュー。1997年に活動拠点を日本へ移して以降は、テレビ出演に加え、年間100公演近いコンサート活動を展開しています。

その中でも「12人のヴァイオリニスト」は、高嶋のソロデビュー10周年を機にスタートした人気ヴァイオリンアンサンブルとして、2006年の初公演以来、数多くのステージを重ねてきました。今年結成20周年という節目を迎える本ツアーでは、初の全国47都道府県・全56公演を開催いたします。高嶋自身の「20周年というスペシャルイヤーだからこそ、通常公演以上に特別な内容を届けたい」という思いから、豪華ゲストを迎えたスペシャル企画も実施予定です。

その第一弾スペシャルゲストとして登場する新妻聖子は、『レ・ミゼラブル』『ミス・サイゴン』などのミュージカル作品に出演してきた女優・歌手です。第31回菊田一夫演劇賞、第61回文化庁芸術祭演劇部門新人賞、第7回岩谷時子賞奨励賞を受賞。ミュージカルを中心に、豊かな声量と表現力を生かし、舞台・コンサート・音楽番組など幅広く活動しています。なお、今後も新たなスペシャルゲストの発表を予定しております。

さらに本ツアーでは、高嶋のSNSを通じて各地の合唱団を募集するなど、20周年を記念した特別企画を多数展開予定です。全国各地で、特別なステージをお届けいたします。

ツアーは2026年6月24日（水）の千葉・浦安市文化会館 大ホール公演を皮切りにスタートし、2027年2月28日（日）の沖縄公演まで、全国56公演・全47都道府県を巡ります。現在、高嶋ちさ子オフィシャルホームページでは、5月25日（月）23:59までチケット先行予約を受付中です。

■ゲスト出演決定公演

2026年7月1日（水） 東京・NHKホール

ゲスト：新妻聖子

■公演概要

FJネクスト Presents

～結成20周年記念～

高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト コンサートツアー 2026～2027

■出演者：高嶋ちさ子、12人のヴァイオリニスト、近藤亜紀（ピアノ）

7月1日（水）ゲスト：新妻聖子

■チケット料金：

全席指定 8,000円（税込）

*入場年齢制限は各地により異なります

■オフィシャルホームページ・チケット先行受付（抽選）：

受付期間：～5月25日（月）23:59

受付URL：https://l-tike.com/st1/takashimachisako2627-hp

■公演日程：

2026年6月24日（水） 千葉 浦安市文化会館 大ホール

6月25日（木） 徳島 あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）

6月27日（土） 大阪 フェスティバルホール

6月28日（日） 和歌山 和歌山県民文化会館 大ホール

7月1日（水） 東京 NHKホール

7月11日（土） 奈良 なら100年会館 大ホール

7月17日（金） 熊本 熊本県立劇場 コンサートホール

7月19日（日） 佐賀 ミズ ウェルビー ホール（佐賀市文化会館）

7月20日（月・祝） 長崎 アルカス佐世保 大ホール

7月23日（木） 神奈川 横浜みなとみらいホール 大ホール

7月25日（土） 滋賀 大津市民会館 大ホール

7月26日（日） 島根 出雲市民会館 大ホール

9月4日（金） 鹿児島 宝山ホール

9月6日（日） 東京 NHKホール

9月16日（水） 茨城 水戸市民会館 グロービスホール

9月19日（土） 三重 三重県文化会館 大ホール

9月20日（日） 兵庫 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール

9月22日（火・休） 愛知 愛知県芸術劇場 コンサートホール ＜昼公演・夜公演＞

9月26日（土） 山口 周南市文化会館

9月27日（日） 岡山 倉敷市民会館

10月1日（木） 東京 サントリーホール

10月2日（金） 新潟 新潟りゅーとぴあ コンサートホール

10月4日（日） 山梨 YCC県民文化ホール 大ホール

10月11日（日） 福岡 福岡シンフォニーホール（アクロス福岡）

10月12日（月・祝） 東京 J:COMホール八王子

10月17日（土） 宮城 東京エレクトロンホール宮城

10月18日（日） 青森 リンクステーションホール青森

10月23日（金） 宮崎 宮崎メディキット県民文化センター アイザックスターンホール

10月25日（日） 鳥取 とりぎん文化会館・梨花ホール

10月29日（木） 富山 砺波市文化会館 大ホール

10月31日（土） 福井 ハーモニーホール福井 大ホール

11月1日（日） 石川 石川県立音楽堂 コンサートホール

11月3日（火・祝） 長野 ホクト文化ホール（長野県県民文化会館）大ホール

11月6日（金） 埼玉 大宮ソニックシティ 大ホール

11月8日（日） 岩手 盛岡市民文化ホール大ホール

11月13日（金） 福島 けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）大ホール

12月5日（土） 香川 レクザムホール 大ホール

12月6日（日） 愛媛 松山市民会館 大ホール

12月9日（水） 岐阜 長良川国際会議場 メインホール

12月11日（金） 大阪 フェスティバルホール

12月12日（土） 高知 新来島高知重工ホール（高知県立県民文化ホール）オレンジホール

12月19日（土） 山形 やまぎん県民ホール （山形県総合文化芸術館）

12月20日（日） 秋田 あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

2027年1月16日（土） 大分 iichikoグランシアタ

1月20日（水） 東京 かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール

1月21日（木） 栃木 宇都宮市文化会館 大ホール

1月30日（土） 京都 京都コンサートホール 大ホール

2月5日（金） 神奈川 ミューザかわさきシンフォニーホール

2月10日（水） 広島 広島文化学園HBGホール

2月11日（木・祝） 静岡 アクトシティ浜松 大ホール

2月18日（木） 埼玉 川口総合文化センター・フカガワみらいホール（メインホール）

2月20日（土） 東京 府中の森芸術劇場 どりーむホール

2月21日（日） 群馬 高崎芸術劇場 大劇場

2月23日（火・祝） 北海道 札幌コンサートホールKitara 大ホール

2月28日（日） 沖縄 沖縄コンベンションセンター劇場棟

■オフィシャルホームページ：

高嶋ちさ子：https://www.takashimachisako.jp/

12人のヴァイオリニスト：https://www.12violinists.com/

■主催：各地／BS朝日

■特別協賛：株式会社FJネクスト

■後援：ハッツアンリミテッド

■企画・制作：シンバ／オン・ザ・ライン