全国的に猛暑日が増加する中、2026年夏も平年を上回る高温傾向が予想されています。 そんな暑さ対策ニーズの高まりを受け、LAMA Store 楽天市場店では、女性向けに開発された「4WAY腰掛け扇風機」を新発売いたしました。 重さ約153gの超軽量＆手のひらサイズ設計で、通勤・通学、ショッピング、旅行など幅広いシーンで快適に使用可能。発売を記念し、期間限定15％OFFの特別キャンペーンも実施中です。

● 商品リンク：

楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/a100163/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/a100160-01.html

気象庁の発表でも、近年の日本は全国的に平均気温の上昇傾向が続いており、初夏から厳しい暑さとなるケースが増えています。特に通勤・通学時や屋外イベント、家事中など、“エアコンが使えない場面”での暑さ対策ニーズが急拡大しています。 一方で、従来の空調ウェアは「価格が高い」「服装を選ぶ」「女性には大きく重い」といった課題もあり、日常使いしにくいという声も少なくありません。 そこでLAMA Storeは、“もっと軽く、もっと自然に、もっと女性が使いやすく”をコンセプトに、私服にも馴染みやすいコンパクト冷却ファンを開発。誰でも簡単に使える新しい暑さ対策アイテムとして提案いたします。

新製品の5つ特徴

わずか約153g。女性でも負担になりにくい超軽量設計

本製品は約153gの超軽量設計を採用。一般的な腰掛けファンや空調デバイスにありがちな「重い」「服が引っ張られる」といったストレスを軽減し、長時間でも快適に使用できます。 さらにスマホサイズのコンパクト設計により、小さめバッグやポーチにもすっきり収納可能。通勤・通学はもちろん、旅行やフェス、テーマパークなど荷物を減らしたいシーンでも持ち運びしやすい仕様です。 シンプルで目立ちにくいデザインのため、服の裾に自然に隠して使える点も、女性ユーザーから注目されるポイントです。

服の中へ直接送風。“着る空調”感覚の快適さ

下部吸気・上部送風構造により、服の中へ効率よく風を送り込み、熱気や蒸れを軽減。まるで“着る空調”のような涼しさを手軽に体感できます。 さらに、高速ブラシレスモーターと弧形ターボ構造を採用し、小型ながらパワフル送風を実現。 5段階風量調整にも対応しており、室内でのやさしい微風から真夏の屋外まで、シーンに合わせて快適に使い分け可能です。

1台4役。シーンに合わせて自由に使える

「腰掛け」「首掛け」「手持ち」「卓上」の4WAY仕様を採用。通勤時は腰掛け、テーマパークでは首掛け、自宅では卓上など、シーンに合わせて使い分けできます。 両手フリーで使用できるため、日傘やスマートフォンを持ちながらでも快適。外出から室内まで幅広く活躍します。

長時間のお出かけも快適。最大約11時間使える安心感

5000mAhバッテリーを搭載し、最大約11時間の連続使用が可能。長時間の外出や旅行、花火大会、夏フェスでも安心して使用できます。 Type-C充電対応で約3時間で充電完了。モバイルバッテリーとの相性も良く、持ち運びにも便利です。

ボタンひとつで簡単操作。ストレスフリーな使い心地

ボタンひとつで電源ON/OFFや風量切り替えが可能なシンプル操作を採用。さらに長押しで一括OFFできるため、毎回風量を戻す必要がありません。 外出先でも直感的に操作でき、忙しい通勤時や移動中でもストレスなく快適に使用できます。

利用シーン

・通勤・通学 ・ショッピング ・旅行 ・花火大会 ・夏フェス ・テーマパーク ・アウトドア ・スポーツ観戦 ・愛犬のお散歩 ・料理・家事 ・メイク時 ・屋外作業

価格・販売情報

商品名：4WAY腰掛け扇風機 販売店舗：LAMA Store 楽天市場店/Yahoo 通常価格：3,580円（税込） 【新発売記念 特別企画】 期間限定15％OFFキャンペーン開催中 カラー展開： ホワイト／ベージュ／ブラック／ピンク 主な仕様： ・約153g超軽量 ・11.5m/s大風量 ・スマホサイズ ・5000mAh大容量バッテリー ・最大約11時間連続使用 ・5段階風量調整 ・4WAY仕様 ・Type-C充電対応 販売ページ： 楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/a100163/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/a100160-01.html

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は2015年に創業。スマートウォッチ、イヤホン、スマホアクセサリー、小型家電、アウトドア用品などを展開するライフスタイルテクノロジー企業です。日本・欧米・東南アジアで販売し、累計1,000万人以上が利用。最新技術と市場ニーズを捉え、高品質で便利な製品を提供しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/