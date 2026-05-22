SKY GROUPのもと事業を展開するインプロブ株式会社(所在地：神奈川県横浜市、代表：笠井 成人)が運営するポルシェ正規ディーラー「ポルシェセンターみなとみらい」および「ポルシェセンター湘南」は、ポルシェジャパン株式会社による2025年度総合評価において、「Dealer Round Table of Excellence 2025(ポルシェジャパン 優秀販売店)」に選出されました。

また、ポルシェセンター湘南は、2年連続で全国トップ10入りを果たしました。





2025年「ポルシェジャパン 優秀販売店」に選出





■ 選出内容

Dealer Round Table of Excellence 2025(ポルシェジャパン 優秀販売店)

総合評価：全国トップ10





対象拠点：

・ポルシェセンターみなとみらい

・ポルシェセンター湘南









■ 「Dealer Round Table of Excellence」について

本アワードは、ポルシェジャパンが全国の正規販売店を対象に実施する年次評価制度です。

新車販売実績に加え、アフターセールス、顧客満足度、店舗運営品質など、多岐にわたる指標をもとに総合的な評価が行われます。

2025年度は、品質ボーナスやOPI(Sales／After Sales)を中心とした計14項目が評価対象となり、リテールビジネス全体における総合的なパフォーマンスが審査されました。









■ 全国トップ10評価の意義

今回の選出は、販売実績のみならず、納車後のアフターケア、お客様との継続的な関係構築、日々の店舗運営品質に至るまで、リテール活動全体の質とバランスが高く評価されたものです。

ポルシェセンターみなとみらいおよびポルシェセンター湘南は、ポルシェブランドが求める高い基準に対し、継続的かつ安定的に応え続けている点が評価され、全国トップクラスの総合力を有する販売店として認められました。









■ SKY GROUP コメント

今回の選出は、日頃よりご愛顧いただいているお客様との信頼関係、そして現場スタッフ一人ひとりの継続的な取り組みの積み重ねによるものです。

SKY GROUPは今後も、ポルシェブランドの価値を正しくお届けするとともに、販売からアフターセールスまで一貫した高品質なサービスを提供し、お客様に長く信頼いただけるディーラーを目指してまいります。









【施設概要】

ポルシェセンターみなとみらい

運営 ：インプロブ株式会社

所在地 ：横浜市西区みなとみらい4-2-8

営業時間：10：00～18：00

定休日 ：なし(夏季・年末年始除く)

TEL ：045-285-0911





ポルシェセンター湘南

運営 ：インプロブ株式会社

所在地 ：神奈川県茅ヶ崎市汐見台5-37

営業時間：10：00～18：00

定休日 ：月曜

TEL ：0467-57-0911









【SKY GROUPについて】

代表 ： 笠井 成人

所在地 ： 〒106-0047 東京都港区南麻布5-2-32

事業内容： 輸入車16ブランドの正規ディーラーとして、

新車・中古車販売、アフターメンテナンスを展開。

また、「SKY RACING」として国内モータースポーツにも参戦しています。

URL ： https://www.sky-g.org









【インプロブ株式会社について】

設立 ： 1998年7月

代表 ： 笠井 成人

所在地 ： 神奈川県横浜市港北区新横浜1-12-10

取扱ブランド： ポルシェ 新車・認定中古車

事業内容 ： ポルシェ正規ディーラー事業(販売・整備・認定中古車)