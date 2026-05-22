株式会社電算システム(本社：岐阜県岐阜市、代表取締役社長執行役員：高橋 譲太、以下「電算システム」)は、LumApps株式会社(日本法人：東京都渋谷区、代表者：ティエリー ダルサン、以下 LumApps )から、日本国内で最も多くの新規顧客および既存顧客へのライセンス拡大・導入支援に貢献したとして、2026 年 5 月 18 日、「2025 Japan Partner of the Year」を受賞いたしました。本賞は、国内の全パートナー中で、最も多くのお客様の LumApps の導入を支援した、国内唯一のパートナーを表彰するものです。





LumApps本社(フランス)にて開催された授賞式の様子 左から：LumApps 真鍋 美有紀 氏 、電算システム 足立 未遼、LumApps CEO Sebastien Ricard 氏









■ LumApps株式会社 カントリーマネージャー ティエリー ダルサン氏からのコメント

株式会社電算システム様の『2025 Japan Partner of the Year』受賞を、心よりお祝い申し上げます。

同社は国内最多の新規獲得に加え、高い専門性による導入支援で絶大な信頼を獲得されました。LumApps のビジョンである『すべての従業員をあらゆる場所から、ひとつに。』を具現化し、情報やツールを集約したデジタルワークプレイスの構築を通じて、お客様を強力に支援されています。今後も共に、日本の従業員体験(EX)の変革を牽引してまいります。









■ LumApps の取り組みについて

電算システムは、2017年に LumApps の日本販売代理店契約を開始して以来、国内におけるパイオニアとして、要件定義からデザイン制作、実装、運用定着化トレーニングまで、一気通貫のフォローアップ体制を構築してまいりました。この受賞を受けて、電算システムは今後も LumApps との強固な連携を維持し、お客様のビジネス成長に貢献する最適なソリューションを提供し続けてまいります。





LumApps 支援サービス： https://www.dsk-cloud.com/solution/g-suite/options/lumapps













■ 電算システム クラウドサービス事業部について

2006年から Google Cloud 事業に参入し、日本初期プレミアパートナーとして 3,000社以上の企業のDX推進を伴走型で支援してまいりました。これまで築きあげてきた Google Cloud との強固な協力関係と顧客に寄り添ったサービス展開・支援を引き続き注力して参ります。特に当社では Google Workspace 、Google Cloud 、Chrome 支援のみならず、昨今では生成 AI ( Gemini、 Gemini Enterprise )の導入から定着まで一気通貫で支援をしております。また、Google Cloud に関する利活用セミナーやオフラインイベント、ブログなどで知識共有を提供しております。





セミナー： https://www.dsk-cloud.com/seminar

ブログ ： https://www.dsk-cloud.com/blog

顧客事例： https://www.dsk-cloud.com/casestudy









■ 会社概要

株式会社電算システム

本社所在地：岐阜本社 岐阜県岐阜市日置江1丁目58番地

東京本社 東京都中央区八丁堀2丁目20番8号 八丁堀綜通ビル

事業内容 ：情報サービス事業、収納代行サービス事業

コーポレイトサイト： https://www.densan-s.co.jp/









*Google Cloud、Google Workspace、Gemini、Gemini Enterprise および Chrome は、Google LLC の商標です。