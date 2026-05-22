¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¡ÖCOLNAGO¡Ê¥³¥ë¥Ê¥´¡Ë¡×¤«¤é¥¹¥«¥éºÂ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÖC72 La Scala¡×ÃÂÀ¸¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¥Ü¥¦¤¬¹ñÆâÁíÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯ COLNAGO¡Ê¥³¥ë¥Ê¥´¡Ë¤«¤é¥¹¥«¥éºÂ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÖC72 La Scala¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
C72 La Scala¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥¹¥«¥éºÂ¤Î°Õ¾¢¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é³×¿·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥¹¥«¥éºÂ¤ÎÀº¿À¤È¡¢COLNAGO C¥·¥êー¥º¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹½Â¤Å¯³Ø¡£¤½¤ÎÎ¾¼Ô¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¤Ï¥³¥ë¥Ê¥´¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/1006/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/350194/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/350194/images/bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/350194/images/bodyimage3¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¥Ü¥¦
C72 La Scala¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥¹¥«¥éºÂ¤Î°Õ¾¢¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é³×¿·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥¹¥«¥éºÂ¤ÎÀº¿À¤È¡¢COLNAGO C¥·¥êー¥º¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹½Â¤Å¯³Ø¡£¤½¤ÎÎ¾¼Ô¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¤Ï¥³¥ë¥Ê¥´¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/1006/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/350194/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/350194/images/bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/350194/images/bodyimage3¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¥Ü¥¦
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø