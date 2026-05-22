i Labo³ô¼°²ñ¼Ò¡¢°¦ÃÎÊËÆîR¡õD¥»¥ó¥¿ー¤Î³«½ê¼°¤ò¼Â»Ü
i Labo³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-13-9¡¢°Ê²¼¡Öi Labo¡×)¤Ï¡¢2026Ç¯5·î13Æü(¿å)¡¢¿åÁÇÀì¾Æ¥¨¥ó¥¸¥ó(100¡ó¿åÁÇÇ³¾Æ)¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë´°Á´ÆÃ²½¤·¤¿¿·µòÅÀ¡Ö°¦ÃÎÊËÆîR&D¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò°¦ÃÎ¸©ÊËÆî»Ô¤Ë³«Àß¤·¡¢Æ±Æü³«½ê¼°Åµ¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢ÊËÆî»Ô¡¢¸©µÄ²ñµÄ°÷¡¢³ô¼ç¤Î³§¤µ¤Þ¡¢»ÜÀß·úÀß¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÍèÉÐ¤Ë¤´Î×ÀÊ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿·¤¿¤Ê¸¦µæ³«È¯µòÅÀ¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æー¥×¥«¥Ã¥È
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¾Î¡¡¡¡¡§ °¦ÃÎÊËÆîR&D¥»¥ó¥¿ー
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ °¦ÃÎ¸©ÊËÆî»Ô´çÆ»Ä®4ÃúÌÜ7ÈÖ
³«½êÆü¡¡¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯5·î13Æü(¿å)
»ÜÀßÍÑÅÓ¡¡¡¡¡§ ¿åÁÇÀì¾Æ¥¨¥ó¥¸¥ó(100¡ó¿åÁÇÇ³¾Æ)¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦ÀÇ½É¾²Á
±¿±Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ i Labo³ô¼°²ñ¼Ò¡¡³«È¯ËÜÉô
¥Æ¥¹¥È¥Ù¥ó¥Á¡§ ¸½ºß1¥Ù¥ó¥Á²ÔÆ¯Ãæ(ºÇÂç3¥Ù¥ó¥ÁÂÐ±þ¤Î·úÊª´°À®ºÑ)
¿åÁÇ¶¡µë¡¡¡¡¡§ ¹â°µ¿åÁÇ¥È¥ìー¥éー¸Ë(ÅöÌÌ1Âæ¡¢ºÇÂç2Âæ)½¼Å¶°µÎÏ19.6MPa
Ë¡Îáµö²Ä¡¡¡¡¡§ ¹â°µ¥¬¥¹ÊÝ°ÂË¡¤Ë´ð¤Å¤¯µöÇ§²Ä¤¹¤Ù¤Æ¼èÆÀºÑ
R¡õD¥»¥ó¥¿ーÁ´ÂÎ
¢£¼çÍ×ÀßÈ÷
ÀßÈ÷¡¡¡¡¡¡¡§ ¥Ù¥ó¥ÁÀ©¸æ
À½ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§ AVL PUMA 2(TM)
Ìò³ä¡¦ÆÃÄ§¡§ Á´ÀßÈ÷¤Î»ÊÎáÅã¡£¼«Æ°±¿Å¾¥·ー¥±¥ó¥¹¡¦¥Çー¥¿°ì¸µ´ÉÍý
ÀßÈ÷¡¡¡¡¡¡¡§ Æ°ÎÏ·×
À½ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§ ÌÀÅÅ¼ËÀ½ 500kW/4000Nm
Ìò³ä¡¦ÆÃÄ§¡§ Å´Æ»¡¦È¯ÅÅµ¡¡¦»º¶ÈÍÑ¤ÎÂçÇÓµ¤ÎÌ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ
ÀßÈ÷¡¡¡¡¡¡¡§ Ç³¾Æ²òÀÏ
À½ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§ AVL X-ion(TM)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ AVL Indicom(TM)
Ìò³ä¡¦ÆÃÄ§¡§ ¿åÁÇÆÃÍ¤ÎµÞ½Ô¤Ê°µÎÏ¾å¾º¡¦°Û¾ïÇ³¾Æ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à·×Â¬
ÀßÈ÷¡¡¡¡¡¡¡§ ¿åÁÇÎ®ÎÌ·×
À½ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§ AVL HyTron(TM) HP
Ìò³ä¡¦ÆÃÄ§¡§ ¥³¥ê¥ª¥ê¼°¼ÁÎÌÎ®ÎÌ·×¡£¹ñÆâÆ³Æþ»öÎã¤¬¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤´õ¾¯ÀßÈ÷
ÀßÈ÷¡¡¡¡¡¡¡§ ÇÓ¥¬¥¹Ê¬ÀÏ·×
À½ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§ HORIBA MEXA-1700
Ìò³ä¡¦ÆÃÄ§¡§ NOx¡¦CO2¡¦THCÅù¤ÎÂ¿À®Ê¬Æ±»þ·×Â¬
¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ù¥ó¥Á
Æ°ÎÏ·×
¢£i Labo¤Î³µÍ×
ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ÊÃ¦ÃºÁÇ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Èó²½ÀÐÇ³ÎÁ¥Ñ¥ïー¥È¥ìー¥ó¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤¢¤ë¿åÁÇ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ»º¶ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÃ¦ÃºÁÇ²½¤ÎÁá´ü¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹i Labo¤Ï¡¢¿åÁÇ¥¨¥ó¥¸¥ó¸¦µæ¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÉôÉÊ¸ò´¹¡¢À©¸æÊÑ¹¹Åù¤Ë¤è¤ê¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¡¢¿åÁÇ¤òÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ²ÔÆ¯¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÃÖ´¹¤¹¤ë¡Ö¿åÁÇ²½¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡×ÉáµÚÂ¥¿Ê¤Î°Ù¡¢R&D¥»¥ó¥¿ー¤Î¿åÁÇÀìÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Æ¿åÁÇ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤ÎÁá´ü¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿åÁÇ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î»ö¶Èµ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤È¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¸¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Î°Ý»ý¡¦³ÈÂç¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§ https://h2ice.co.jp/
i Labo¥í¥´