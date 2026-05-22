¡Ú¸Þ°æÅ¹ ¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡Û¤â¤ß¤Î¾¢ ¸Þ°æÅ¹～¥Ú¥¢ÆÀ70Ê¬4,500±ß～

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ú»ÐºêÅ¹¡Û
¡Ö¥Ú¥¢ÆÀ70Ê¬4,500±ß¡×¤Î¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û
¢£¤â¤ß¤Î¾¢ ¸Þ°æÅ¹
https://mominotakumi.com/goi/

¢£½»½ê
»Ô¸¶»Ô¹¹µé4ÃúÌÜ2-1¡¡¥¢¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¶»Ô¸¶¹¹µé2£Æ

¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£²ñ¼ÒÌ¾
³ô¼°²ñ¼Ò¶½ÏÂ¥µー¥Ó¥¹¥¢¥·¥¹¥È
https://ksa.jp/
ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÃæÌî3-31-8¡¡£Î¥¹¥¯¥¨¥¢2F

ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÀÆÆ£¼¡Ïº¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢PR´ë²è¤Ê¤ÉÉý¹­¤¤Ê¬Ìî¤Ç¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡Ö¤â¤ß¤Î¾¢ ¸Þ°æÅ¹¡×¤Ç¤Ï º£¤À¤±¤ªÆÀ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¿·¤¿¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ú¥¢ÆÀ70Ê¬4,500±ß¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÏÃÍ½Ìó¸ÂÄê¤«¤Ä¡¢Ê¿Æü¸ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

²¼µ­¡¢¤â¤ß¤Î¾¢¸Þ°æÅ¹¤ÎURL
https://mominotakumi.com/goi/

¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/349598/images/bodyimage1¡Û

¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤â¤ß¤Î¾¢ ¸Þ°æÅ¹¤Ç¤¹¡£
¤â¤ß¤Î¾¢ ¸Þ°æÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤ª»Å»öÈè¤ì¤Ê¤ÉÆü¡¹¤ÎÈè¤ì¤òµ¤·Ú¤Ë²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢Æü¡¹ÀÜµÒ¤ËÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡Ö¤â¤ß¤Î¾¢ ¸Þ°æÅ¹¡×¤ÎHP¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://mominotakumi.com/goi/

¸Þ°æÅ¹
¡Ö¥Ú¥¢ÆÀ70Ê¬4,500±ß¡×¤Î¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¥µ¥í¥ó ¤â¤ß¤Î¾¢ ¸Þ°æÅ¹¤Ï³§ÍÍ¤Î·ò¹¯¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃúÇ«¤Ê»Ü½Ñ¡Û¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ë¤è¤ë»Ü½Ñ¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ú¤½¤ÎÂ¾¿·µ¬½ÐÅ¹Å¹ÊÞ¡Û

¤â¤ß¤Î¾¢ ¿´ºØ¶¶Å¹
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026Ç¯04·î03Æü¥ªー¥×¥ó¡ª

¤â¤ß¤Î¾¢ ¹ÔÆÁÅ¹
https://mominotakumi.com/gyotoku/
2026Ç¯03·î19Æü¥ªー¥×¥ó¡ª

Å¹ ÊÞ Ì¾¡§¤â¤ß¤Î¾¢¡¡¸Þ°æÅ¹
½ê ºß ÃÏ¡§»Ô¸¶»Ô¹¹µé4ÃúÌÜ2-1¡¡¥¢¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¶»Ô¸¶¹¹µé2£Æ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0436-98-2046
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～22:00¡¡(ÅÅÏÃ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
¿åÍËÆüÄêµÙ

¶ÐÌ³¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï²¼µ­¤è¤ê±þÊç²ÄÇ½
https://mominotakumi.com/goi/recruit/#oubo

¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¤´Í½Ìó²ÄÇ½
²¼µ­¡¢¤â¤ß¤Î¾¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://mominotakumi.com/

¢­¢­¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤ÎÍ½Ìó¤³¤Á¤é¤«¤é¢­¢­
https://mominotakumi.com/goi/

ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¶½ÏÂ¥µー¥Ó¥¹¥¢¥·¥¹¥È
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø