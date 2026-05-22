£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤òÈ¯É½¡¡AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»þÂå¤Ë¸þ¤±¡Ö¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó´ðÈ×¡×ÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê
³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ãæ»³ µÁ¿Í¡¢°Ê²¼ ¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¼Ò)¤Ï¡¢FY2026～FY2028¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤¬Ã±¤Ê¤ë¶ÈÌ³»Ù±ç¥Äー¥ë¤«¤é¼«Î§Åª¤ËÈ½ÃÇ¡¦¼Â¹Ô¤ò¹Ô¤¦AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ø¤ÈÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¡¢¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¹½Â¤ÅªÊÑ²½¤ò¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¡¢18Ç¯Ï¢Â³¥·¥§¥¢No.1¢¨1 ¤ÎBPM¡¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¼ÂÀÓ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íーÎÎ°è¤«¤é¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¡Ö¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹ÊÑ³×ÎÎ°è¡×¤Ø»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¡¢AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó´ðÈ×¢¨2 ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ´ü·Ð±Ä·×²èºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤ëFY2028¤Ë¤Ï¡¢Çä¾å¹â180²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×27²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×Î¨15¡ó°Ê¾å¡¢ARR¢¨3 30¡ó¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Rule of 40¢¨4 ¿å½à¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÀ®Ä¹¤È¼ý±×À¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Á°Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è(FY2022～FY2025)¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê
Á°Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¤Ï¡¢FY2023¤è¤êËÜ³ÊÅ¸³«¤·¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î³ÈÂç¤¬¸£°ú¤·¡¢Çä¾å¹â¡¦¥¯¥é¥¦¥ÉÇä¾å¤È¤â¤ËÌÜÉ¸¤òÁ°ÅÝ¤·¤ÇÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ARRÀ®Ä¹Î¨¤ÏºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤Ë32¡ó¤ËÃ£¤·¡¢¼ý±×¤Î°ÂÄêÀ¡¦·ÑÂ³À¤¬ÂçÉý¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Î¼ÂÀÓ
¢£Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è(FY2026～FY2028)¤Î³µÍ×
¿·Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸ÜµÒ¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹â¤¤À®Ä¹¤Î¼Â¸½¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¿®Íê¤Î³ÍÆÀ¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»ö¶ÈÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£NTT¥Çー¥¿¥°¥ëー¥×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö°Õ»×·èÄê¤Î¥¹¥Ôー¥É¥¢¥Ã¥×¡×¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¡¿»Ô¾ì³ÈÂç¡×¡ÖÅê»ñ¡¿M&A¡×¤Î3¤Ä¤ÎÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÈÎ©´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
FY2028¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎºâÌ³ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FY2028¤Ë¤ÏÇä¾å¹â180²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×27²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×Î¨15¡ó°Ê¾å¡¢ARR30¡ó¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Rule of 40¿å½à¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÀ®Ä¹¤È¼ý±×À¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÎÌÜÉ¸
¡öFY2025¼ÂÀÓ¤ÎCAGR¤Ï¡¢FY2023～25¤ÎÊ¿¶Ñ¤«¤Ä¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò(JSP¼Ò)¤ÎM&A¤ò´Þ¤ß¡¢FY2028ÌÜÉ¸¤ÎCAGR¤Ï¡¢FY2026～28¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç¤¹¡£
¡ö±Ä¶ÈÍø±×Î¨(15¡ó°Ê¾å)¤ÈARRÀ®Ä¹Î¨(30¡ó)¤Î¹ç·×¤Ï45¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖRule of 40¡×¿å½à¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡öÅöÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®Ä¹Åê»ñ¹ç·×¤Ï¡¢Ìó50²¯±ß°Ê¾å(À½ÉÊ¡¦¿Íºà¡¦À¸»ºÀ¸þ¾å¡¦M&A¤ò´Þ¤à)¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¼Ò¤ÎÌÜ»Ø¤¹»Ñ
(1)AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡Ö¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó´ðÈ×¡×ÀïÎ¬
À¸À®AI¤ÏÃ±¤Ê¤ë¶ÈÌ³»Ù±ç¥Äー¥ë¤«¤é¡¢¼«Î§Åª¤ËÈ½ÃÇ¡¦¼Â¹Ô¤ò¹Ô¤¦¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¼Ò¤Ï¤³¤ÎÊÑ²½¤ò¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¡¢¥Ò¥È¡¦AI¡¦¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤òÅý¹çÅª¤Ë´ÉÍý¡¦¼Â¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó´ðÈ×¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£BPM¡¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¼ÂÀÓ¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¸½¾õ¶ÈÌ³¤Î²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¤«¤é¶ÈÌ³¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¼Â¹Ô¡¢É¾²Á¡¦²þÁ±¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎAIÆ³Æþ¤ÎÀ®²ÌÁÏ½Ð¤ÈÄêÃå¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
(2)¥ïー¥¯¥Õ¥íー»Ô¾ì¤«¤é¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹ÊÑ³×ÎÎ°è¤Ø
½¾Íè¤Î¿½ÀÁ¡¦¾µÇ§¥ïー¥¯¥Õ¥íーÃæ¿´¤Î¹ñÆâ¥ïー¥¯¥Õ¥íー»Ô¾ì(Ìó100～200²¯±ßµ¬ÌÏ)¤òÄ¶¤¨¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ä¶âÍ»¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Ê¤É¡¢¿ôÀé²¯～Ãû±ßµ¬ÌÏ¤È¤â»î»»¤µ¤ì¤ë¡Ö¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹ÊÑ³×ÎÎ°è¡×Á´ÂÎ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¾åÎ®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÄó¶¡¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤ÎÃæ³Ë¶ÈÌ³ÎÎ°è¤Ø¤Î¿¼¤¤´ØÍ¿¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÀïÎ¬¥Æー¥Þ
ÀïÎ¬¥Æー¥Þ1¡Ã¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¶¯²½
¸ÜµÒ¤ÎÃæ³Ë¶ÈÌ³ÎÎ°è¤Ë¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÊÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¸ÜµÒ¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£LTV(¸ÜµÒÀ¸³¶²ÁÃÍ)¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç¯´ÖÌó300¼Ò¤Î¿·µ¬¸ÜµÒ¤ò¥Ñー¥È¥Êー·ÐÍ³¤Ç³ÍÆÀ¡¢¤½¤ÎÌó20¡ó¤òÀïÎ¬¸ÜµÒ¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬¥Æー¥Þ2¡ÃAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ý±×À¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¹½Â¤¤Î³ÎÎ©
¶È¼ï¡¦¶È³¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤È²£Å¸³«¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£±Ä¶È¡¦·ÐÍý¡¦¹ØÇã¡¦SAP¥Õ¥í¥ó¥ÈÅù¤Î³ÆÎÎ°è¤ÇAI¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢¥°¥ëー¥×°ìÂÎ±¿±Ä¤Ë¤è¤ëÍø±×ÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÒÆâ¤Î³«È¯¡¦¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤âAI¤òÀÑ¶Ë³èÍÑ¤·¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤è¤ëÍø±×Î¨²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬¥Æー¥Þ3¡Ã¼Ò°÷¤ÎÀ®Ä¹¤È¼Ò²ñÅª¿®Íê¤òÀ¸¤à´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾úÀ®
AI¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤ò´Þ¤à¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£ESG¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó³«¼¨¤Ë¤è¤ê¡¢Åê»ñ²È¡¦¼Ò²ñÁÐÊý¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¸Ä¿Í¤¬¿®Íê¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤Î¤â¤È¡¢¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø¤Î¾å¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼ç´Ô¸µÊý¿Ë
³ô¼ç´Ô¸µ¤ò½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢À®Ä¹Åê»ñ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é°ÂÄêÅª¡¦·ÑÂ³Åª¤Ê´Ô¸µ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£ÇÛÅöÀ¸þ35¡ó¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¡¢Áí´Ô¸µÀ¸þ40¡ó¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÉôÎ±ÊÝ¤Ï¿Íºâ°éÀ®¡¦¸¦µæ³«È¯¡¦M&AÅù¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñ¤Ë½¼¤Æ¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤È»ñËÜ¸úÎ¨²þÁ±¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼ç´Ô¸µ¤Î¿ôÃÍÌÜÉ¸¡Û
ÇÛÅöÀ¸þ¡¡¡§35¡ó(´ðËÜÊý¿Ë)
Áí´Ô¸µÀ¸þ¡§40¡ó(ÌÜÉ¸)
ÆâÉôÎ±ÊÝ¡¡¡§À®Ä¹Åê»ñ¤Ø³èÍÑ
¢£Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡¦2026Ç¯3·î´ü·è»»ÀâÌÀ²ñ¤ÎÆ°²è¤ª¤è¤Ó»ñÎÁ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
https://www1.daiwair.jp/qlviewer/e-cast/2605133850iIU6yg/index.html
¢¨1¡§ÉÙ»Î¥¥á¥éÁí¸¦¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¿·»Ô¾ì2025Ç¯ÈÇ¡×¤è¤ê(¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¦2024Ç¯ÅÙ¶â³Û¥Ùー¥¹)
https://www.intra-mart.jp/topics/006649.html
¢¨2¡§¥Ò¥È¡¦AI¡¦¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤òÅý¹çÅª¤Ë´ÉÍý¡¦¼Â¹Ô¤·¡¢ÅýÀ©¤È½ÓÉÒÀ¤ÎÎ¾Î©¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¼«Æ°²½¡¢´ûÂ¸»ñ»º¤ò³è¤«¤·¤¿·ÑÂ³Åª¤ÊÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é´ë¶È²ÁÃÍ¤Î»ýÂ³Åª¤Ê¿Ê²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¢¨3¡§Annual Recurring Revenue¤ÎÎ¬¾Î¡¢ËèÇ¯·è¤Þ¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¼ý±×¤äÇä¾å(ËÜÊ¸¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¼é¤ò½ü¤¯¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤òµºÜ)
¢¨4¡§SaaS(¥¯¥é¥¦¥É·ÐÍ³¤Ç¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÄó¶¡¤·¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ý±×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë)´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À®Ä¹À(Çä¾åÀ®Ä¹Î¨)¤È¼ý±×À(±Ä¶ÈÍø±×Î¨)¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÂåÉ½Åª¤Ê»ØÉ¸
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢Î¾¼Ô¤Î¹ç·×¤¬40¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È¼ý±×À¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë
¢¨5¡§Compound Annual Growth Rate¤ÎÎ¬¾Î¡¢°ìÄê´ü´Ö¤ÎÅê»ñ¤äÇä¾å¤¬ËèÇ¯Ê¿¶Ñ¤·¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÉ½¤¹»ØÉ¸
¢£³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¤Ï¡¢Web¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Î¤¿¤á¤Î¾¦ÍÑ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯À½ÉÊ¡Öintra-mart¡×¤Î³«È¯¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1998Ç¯¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬´ë²è¡¢³«È¯¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡¢¶ÈÌ³¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È·²¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¤Ï¡¢2026Ç¯3·îËö»þÅÀ¤Ç13,000¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤ØÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢200¼Ò°Ê¾å¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¶µ°é¡¢±¿ÍÑ»Ù±ç¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ãæ»³ µÁ¿Í
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2000Ç¯2·î
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡§ 7²¯3,875Ëü±ß
Çä¾å¹â¡¡¡¡¡¡¡§ ¡ãÏ¢·ë¡ä146²¯5,600Ëü±ß(2026Ç¯3·î´ü)
½¾¶È°÷¿ô¡¡¡¡¡§ ¡ãÏ¢·ë¡ä508Ì¾(2026Ç¯3·îËö»þÅÀ)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ ¡Öintra-mart¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦ÊÝ¼é¤ª¤è¤Ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤½¤ÎÆ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦¶µ°é¤ÎÄó¶¡
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://www.intra-mart.jp/
¢¨¡Öintra-mart¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï°ìÈÌ¤Ë³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¡¢Ëô¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£