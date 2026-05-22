¤æ¤á¤¬µÖWELL-BEING TOWN FESTA¤ò³«ºÅ¡Ú¤æ¤á¤¬µÖ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨µÄ²ñ¡Û
6·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¤æ¤á¤¬µÖ±Ø¼þÊÕ»ÜÀß¤Ç
¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤äÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È
¤æ¤á¤¬µÖ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨µÄ²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡¦²£ÉÍ»ÔÀô¶è¡¢²ñÄ¹¡¦±Ê¾Â ¾»É§)(°Ê²¼¡¢Æ±¶¨µÄ²ñ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯6·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Âçµ¬ÌÏÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¤æ¤á¤¬µÖ¥½¥é¥È¥¹¡×¡Ê½êºßÃÏ¡¦²£ÉÍ»ÔÀô¶è¡Ë¤ò´Þ¤á¤¿¤æ¤á¤¬µÖ±Ø¼þÊÕ»ÜÀß¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤æ¤á¤¬µÖWELL-BEING TOWN FESTA¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Æ±¶¨µÄ²ñ¤Î4¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡¢¡È¡Ö¿©¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Þ¤Á¡É¡¢¡È¡Ö¼«Á³¡×¡Ö¿Í¡×¤È¤Î¸òÎ®¤Ç¡Ö·ò¹¯¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Þ¤Á¡É¡¢¡È¡Ö»Ò°é¤Æ¡×¤·¤ä¤¹¤¤¤Þ¤Á¡É¡¢¡È¡ÖºÇÀèÃ¼¡×¤Ç¡Ö°ÂÁ´¡×¤ÊÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¤Þ¤Á¡É¤òÃÏ°è½»Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2025Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¤æ¤á¤¬µÖ±Ø¼þÊÕ»ÜÀß¤ò½ä¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤äÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼þÍ··¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ¾ì½ê
¤æ¤á¤¬µÖ¥½¥é¥È¥¹¡¦¤æ¤á¤¬µÖÁí¹çÉÂ±¡ ·ò¿Ç¥×¥é¥¶
¢£¼ç¤Ê³«ºÅÆâÍÆ
¡Ú³ÆÃÄÂÎ¥Öー¥¹½ÐÅ¸¡Û
¤æ¤á¤¬µÖ±Ø¤Î¼þÊÕ»ÜÀß¤ËÆ±¶¨µÄ²ñ¤Î4¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Öー¥¹¤ò14¥«½ê½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥êー¡Û
¤æ¤á¤¬µÖ±Ø¤Î¼þÊÕ»ÜÀßÆâ¤Î³ÆÃÄÂÎ¥Öー¥¹¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È·×25¥«½ê¤ò½ä¤ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚµðÂç¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª²ñ¡Û
¤æ¤á¤¬µÖ¥½¥é¥È¥¹¤ËµðÂç¥¬¥é¥Ý¥ó¤òÀßÃÖ¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥êー¤Ç½¸¤á¤¿ÆÀÅÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²²Ã·¿¥¢ー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
¤æ¤á¤¬µÖ±ØÁ°¹â²Í²¼ ¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ë¤Æ¥ê¥æー¥¹¥Á¥çー¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µðÂç¥¢ー¥È¤ÎÂÎ¸³¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¤æ¤á¤¬µÖ¥½¥é¥È¥¹¤Ê¤É¤ËÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤æ¤á¤¬µÖWELL-BEING TOWN FESTA¤Î³µÍ×
1¡¥³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯6·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë 10¡§00～16¡§00 ¢¨·ÊÉÊ¸ò´¹¤Ï10¡§30～17¡§00 ¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢½ªÎ»»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê ¢¨±«Å·»þ³«ºÅ¡Ê¹ÓÅ·»þ¤ÏÆâÍÆÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë
2¡¥³«ºÅÌÜÅª
¡¦Æ±¶¨µÄ²ñ¤Î4¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤òÃÏ°è½»Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È ¡¦¤æ¤á¤¬µÖ±Ø¼þÊÕ»ÜÀß¤ò½ä¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤äÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È
3¡¥¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡¡¢¨¤¹¤Ù¤Æ»²²ÃÌµÎÁ
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥êー¡Û ¡¦¾ì½ê ¤æ¤á¤¬µÖ¥½¥é¥È¥¹¡¦¤æ¤á¤¬µÖÁí¹çÉÂ±¡ ·ò¿Ç¥×¥é¥¶ ¡¦»þ´Ö 10¡§00～16¡§00¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¼èÆÀ¡Ë
¡Ú»²²Ã·¿¥¢ー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û ¡¦¾ì½ê ¤æ¤á¤¬µÖ±ØÁ°¹â²Í²¼ ¼ÇÀ¸¹¾ì ¡¦»þ´Ö 10¡§00～16¡§00 ¡¦»²²Ã¿Í¿ô 170¿Í¡¡¢¨ÀèÃå½ç ¢¨º®»¨»þ¤ÏÀ°Íý·ôÇÛÉÛ
¡ÚµðÂç¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª²ñ¡Û ¡¦¾ì½ê SORATOS Room201Á°¹¾ì ¡¦»þ´Ö 10¡§30～17¡§00 ¡¦»²²Ã¾ò·ï ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥êー¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÃêÁª¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¡£
¡Ú³ÆÃÄÂÎ¥Öー¥¹½ÐÅ¸¡Û
| ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾ | ½ÐÅ¸ÃÄÂÎ | |:---|:---| | °ì½ï¤ËÉÁ¤³¤¦¡ªµðÂç¥Á¥çー¥¯¥¢ー¥È | ¤æ¤á¤¬µÖ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨µÄ²ñ (¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§¥Á¥çー¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È) | | Ãµ¸¡¡ª¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÉÂ±¡ | Æü´ø¥°¥ëー¥× | | °áÎà¤Î»ñ¸»²ó¼ý¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¹¤ëー¤×¡× | Æü´ø¥°¥ëー¥× | | ¤¤ß¤âÌ¤Íè¤ÎÌôºÞ»Õ¡ª¤ª¤·¤´¤ÈÂÎ¸³¥é¥Ü ¡¦¥Ð¥¹¥Ü¥à¤Å¤¯¤ê¥é¥Ü ¡¦¼êÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤Å¤¯¤ê | ²£ÉÍÌô²ÊÂç³Ø | | ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤Î¡È½»¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë³¹¡É¤Å¤¯¤ê | ÁêÅ´¥°¥ëー¥× | | ¡Ö¤æ¤á¤¬µÖ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨µÄ²ñ¡×³èÆ°¾Ò²ð | ¤æ¤á¤¬µÖ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨µÄ²ñ | | 3Æü´Ñ¤ì¤Ð¥Ï¥Þ¥Ã»Ò～²£ÉÍ¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë～ | ²£ÉÍ¥±ー¥Ö¥ë¥Ó¥¸¥ç¥ó | | ÊÑ¿È¡ª¥Ü¥Ç¥£¥Ú¥¤¥ó¥È | ¤æ¤á¤¬µÖ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨µÄ²ñ ¡Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§¥Á¥çー¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë | | Áö¤ëÌô¶É¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Õ¥¡ー¥Þ¥·ー¤Ç ÌôºÞ»Õ¤Î¤ª¤·¤´¤ÈÂÎ¸³¡õÇò°á¤òÃå¤Æ¼Ì¿¿»£±Æ | ²£ÉÍÌô²ÊÂç³Ø | | ¤¤¤¶¡ª¤È¤¤¤¦»þ¤Î¶ÛµÞÂÐ±þ ～ËÉºÒ±ìÂÎ¸³¡¦¿´ÇÙÁÉÀ¸Ë¡ÂÎ¸³¡¦¾ÃËÉ¼ÖÎ¾Å¸¼¨～ | ¤æ¤á¤¬µÖÁí¹çÉÂ±¡ ¡Ê¶¨ÎÏ¡§²£ÉÍ»Ô¾ÃËÉ¶ÉÀô¾ÃËÉ½ð¡Ë| | ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Á¥§¥Ã¥¯ | ¤æ¤á¤¬µÖÁí¹çÉÂ±¡ ¡Ê¶¨ÎÏ¡§²£ÉÍ»ÔÀô¶èÌôºÞ»Õ²ñ¡Ë| | »Ò¤É¤â·ò¿ÇÂÎ¸³¡Ê¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½Å¡¦»ëÎÏ¡¦Ä°ÎÏ¡Ë | ¤æ¤á¤¬µÖÁí¹çÉÂ±¡ ¡Ê¶¨ÎÏ¡§²£ÉÍ»ÔÀô¶èÌôºÞ»Õ²ñ¡Ë | | ·ò¿Ç¥×¥é¥¶»ÜÀß¸«³Ø | ¤æ¤á¤¬µÖÁí¹çÉÂ±¡ | | »Ò¤É¤â°®ÎÏÈÖÉÕ¡Ê»²²Ã¾Þ¤¢¤ê¡Ë | ¤æ¤á¤¬µÖÁí¹çÉÂ±¡ |
4¡¥¼çºÅ
¤æ¤á¤¬µÖ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨µÄ²ñ
5¡¥¤½¤ÎÂ¾
¡»¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤æ¤á¤¬µÖ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨µÄ²ñ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¦¥Ë¥åー¥¹Íó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.yumegaoka-areamanagement.jp/
¡»»ÜÀß´Ö¤Î°ÜÆ°¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤´¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤ÈÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡Åù¤ÎË¡Îá¤ò½å¼é¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ÜÆ°Ãæ¤Î»ö¸Î¡¦¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼çºÅ¼Ô¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡»¼þÊÕÆ»Ï©¤Îº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Î¤´Íè´Û¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ãó¼Ö¥µー¥Ó¥¹ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡»²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤ä¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿¡¦Æ°²è»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎµÏ¿¤ä¹Êó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»£±Æ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£