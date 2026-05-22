オリジナルグッズがついにオンライン解禁！TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリオリジナルコラボグッズ公式オンラインショップにて販売中 ～現地で販売中の人気グッズを自宅でも楽しめる～
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を体験できるコラボイベントを、2026年3月14日（土）～2026年12月13日（日）の期間限定で開催しております。
この度、オリジナルコラボグッズを、2026年5月16日（土）より公式オンラインショップにて販売開始し、現在好評販売中です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350170/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350170/images/bodyimage2】
描き下ろしイラストを使用したアイテムや、作品の世界観を日常の中で楽しめる多彩なオリジナルグッズを取り揃え、ご自宅からでもご購入いただけるようになりました。遠方にお住まいの方や来場が難しい方にもお楽しみいただけます。
ご好評をいただいている人気商品「アクリルスタンド（全4種）」や「3連アクリルキーホルダー（全2種）」も、今回公式オンラインショップにて販売。現地で手に入らなかった方にもお楽しみいただけるラインナップをご用意しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350170/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350170/images/bodyimage4】
今回の公式オンラインショップでの販売開始により、現地での没入体験に加え、ご自宅でもその余韻をお楽しみいただけるようになりました。
あの体験を、いつでもどこでも。『進撃の巨人』の世界を、より身近にお楽しみください。
■公式オンラインショップ 販売概要
販売開始：2026年5月16日（土）～（販売中）
販売場所：ニジゲンノモリ公式オンラインショップ
URL：https://shop.nijigennomori.com/
※ TVアニメ『進撃の巨人』について
『進撃の巨人』は、諫山創による日本の漫画作品。『別冊少年マガジン』（講談社）で2009年から2021年まで連載され、コミックス全34巻はシリーズ累計発行部数1憶4000万部を越える。コミックスは全世界18言語・180か国以上で出版され、アニメシリーズは海外でもアワードを複数獲得するなど世界中で愛されている。
■ 『進撃の巨人』× ニジゲンノモリ コラボイベント 概要
期間：
2026年3月14日（土）～ 2026年12月13日（日）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
内容：
TVアニメ『進撃の巨人』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。
参加者は昼夜2つのイベントを通して、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を楽しむことができる
(1)【夜イベント】「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」
1.2kmの夜の森を歩きながら、迫力のプロジェクションマッピングと臨場感あふれるサウンド演出によって再現されたTVアニメ『進撃の巨人』の世界を体感することができる。参加者は、調査兵団の新兵となり、巨人の脅威から自由を取り戻すための戦いに身を投じ、エレン・イェーガーら調査兵団のメンバーとともに、“壁の向こう側”を目指します。ゴール地点ではオリジナルカードをプレゼント
(2)【昼イベント】
第1弾：「進撃の巨人 スタンプラリー inニジゲンノモリ」
参加者は、ニジゲンノモリ園内に点在するオリジナルイラスト全4キャラクターたちのスタンプを専用の冊子に集めることができます。参加者には、オリジナルデザインのポストカードをプレゼントいたします。
第2弾：「進撃の巨人 ミステリークエスト ニジゲンノモリ編/自宅編」
(1)「進撃の巨人ミステリークエスト 失踪したハンジの捜索 メインクエスト：ニジゲンノモリ編」
この度、オリジナルコラボグッズを、2026年5月16日（土）より公式オンラインショップにて販売開始し、現在好評販売中です。
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描き下ろしイラストを使用したアイテムや、作品の世界観を日常の中で楽しめる多彩なオリジナルグッズを取り揃え、ご自宅からでもご購入いただけるようになりました。遠方にお住まいの方や来場が難しい方にもお楽しみいただけます。
ご好評をいただいている人気商品「アクリルスタンド（全4種）」や「3連アクリルキーホルダー（全2種）」も、今回公式オンラインショップにて販売。現地で手に入らなかった方にもお楽しみいただけるラインナップをご用意しております。
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今回の公式オンラインショップでの販売開始により、現地での没入体験に加え、ご自宅でもその余韻をお楽しみいただけるようになりました。
あの体験を、いつでもどこでも。『進撃の巨人』の世界を、より身近にお楽しみください。
■公式オンラインショップ 販売概要
販売開始：2026年5月16日（土）～（販売中）
販売場所：ニジゲンノモリ公式オンラインショップ
URL：https://shop.nijigennomori.com/
※ TVアニメ『進撃の巨人』について
『進撃の巨人』は、諫山創による日本の漫画作品。『別冊少年マガジン』（講談社）で2009年から2021年まで連載され、コミックス全34巻はシリーズ累計発行部数1憶4000万部を越える。コミックスは全世界18言語・180か国以上で出版され、アニメシリーズは海外でもアワードを複数獲得するなど世界中で愛されている。
■ 『進撃の巨人』× ニジゲンノモリ コラボイベント 概要
期間：
2026年3月14日（土）～ 2026年12月13日（日）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
内容：
TVアニメ『進撃の巨人』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。
参加者は昼夜2つのイベントを通して、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を楽しむことができる
(1)【夜イベント】「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」
1.2kmの夜の森を歩きながら、迫力のプロジェクションマッピングと臨場感あふれるサウンド演出によって再現されたTVアニメ『進撃の巨人』の世界を体感することができる。参加者は、調査兵団の新兵となり、巨人の脅威から自由を取り戻すための戦いに身を投じ、エレン・イェーガーら調査兵団のメンバーとともに、“壁の向こう側”を目指します。ゴール地点ではオリジナルカードをプレゼント
(2)【昼イベント】
第1弾：「進撃の巨人 スタンプラリー inニジゲンノモリ」
参加者は、ニジゲンノモリ園内に点在するオリジナルイラスト全4キャラクターたちのスタンプを専用の冊子に集めることができます。参加者には、オリジナルデザインのポストカードをプレゼントいたします。
第2弾：「進撃の巨人 ミステリークエスト ニジゲンノモリ編/自宅編」
(1)「進撃の巨人ミステリークエスト 失踪したハンジの捜索 メインクエスト：ニジゲンノモリ編」