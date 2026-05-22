¥µ¥Ã¥«ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Âî±ÛÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¶¦ÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡§GAC¡¢Toluca FC¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯É½
¥á¥¥·¥³¡¦¥È¥ëー¥«¤ª¤è¤ÓÃæ¹ñ¡¦¹½£¡¢2026Ç¯5·î22Æü /PRNewswire/ -- 2026Ç¯5·î19Æü¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2026Ç¯¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢GAC¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¥µ¥Ã¥«ー³¦¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ëDeportivo Toluca Fútbol Club¤È¤Î2Ç¯´Ö¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£GAC¤ÏToluca FC¤Î¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢2026Ç¯¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¹µ¤¨¡¢ÆîËÌ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ëGAC¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê»Üºö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆîËÌ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ³Ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÅ¸³«ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Toluca FC¤Ï¡¢1917Ç¯¤ÎÁÏÎ©°ÊÍè¡¢¥á¥¥·¥³¥µ¥Ã¥«ー³¦¤ÇË¤«¤ÊÎò»Ë¤È¹â¤¤¶¥ÁèÎÏ¤ò¸Ø¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Âî±ÛÀ¡¢µ¬Î§¡¢ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¡¢¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹»ÑÀª¤È¤¤¤¦Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡¢ÉÊ¼ÁÂè°ì¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¼çÆ³¡¢¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÄÉµá¤È¤¤¤¦GAC¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÍýÇ°¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¥·¥³»Ô¾ì¤Ç¹â¤¤Ç§ÃÎÅÙ¤ò»ý¤ÄÃæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢GAC¤ÏToluca FC¤È¼ê¤ò·È¤¨¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Î¥êー¥Àー¤È¥µ¥Ã¥«ー³¦¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Áー¥à¤Ë¤è¤ëÎÏ¶¯¤¤¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶¦ÄÌ¤Î»Ö¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤È¤¹¤ë°Û¶È¼ï¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¿·¤¿¤Ê¾Ï¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Î¾¼Ô¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¸þ¾å»Üºö¡¢¸ÂÄê¥Õ¥¡¥óÂÎ¸³¡¢ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¶¦Æ±¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤Î¥æー¥¶ーÁØ¤Ë¡¢¤è¤êÀ¿¼Â¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤·Á¤ÇÆ¯¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤Ï²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥Õ¥¡¥ó¤È¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÃÛ¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¥·¥³Á´ÅÚ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÊ¸²½Åª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«ー¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢GAC¤ÏÉý¹¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥á¥¥·¥³¤Ë¤ª¤±¤ë¾å¼Á¤Ç¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯³×¿·Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö»Ô¾ì»²Æþ¡×¤«¤é¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸½ÃÏ²½¡×¤Ø¤Î½ÅÍ×¤Ê°Ü¹Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Toluca FC¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤Ê¤É¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼çÍ×»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëGAC¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨¶È¤ËÂ³¤¯¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤Ç¤¹¡£GAC¤Ï¸½ºß¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤òÌÖÍå¤·¡¢À¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÌÖ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÄÊÌ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¤«¤é¡¢Ï¢·È¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GAC¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¸³«ÈÏ°Ï¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÌÖ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÃÏ¾ÃÈñ¼Ô¤È¤Î´¶¾ðÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÃå¼Â¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GAC¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://www.gacgroup.com/en¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇGAC¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com