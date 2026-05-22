Vista Global¡¢ÂçÃæ²Ú·÷¤Ç±¿¹ÒÎÌ¤¬Ç¯´Ö32%Áý¡¢Æ±ÃÏ°è¤Ç¤Î»ö¶È´ðÈ×¤ò³ÈÂç
¹á¹Á¤ª¤è¤Ó¾å³¤, 2026Ç¯5·î22Æü /PRNewswire/ -- À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¹Ò¶õ¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ëVista¤Ïº£½µ½é¤á¡¢¹á¹Á¤È¾å³¤¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¸ÂÄê¥Ä¥¢ー¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê´ú´Ïµ¡Bombardier Global 8000¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤ª¤è¤Ó¼çÍ×¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ËÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Vista Global expands Greater China footprint with 32% annual traffic growth
¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢ÂçÃæ²Ú·÷¤¬ÊÑ³×Åª¤ÊÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤ËÆþ¤ë¸½ºß¤Î´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë½ÅÍ×À¤Î¹â¤¤¼çÍ×¥Õ¥é¥¤¥È¥ëー¥È¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Global Financial Centres Index[1]¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹á¹Á¤ÏÀ¤³¦Âè3°Ì¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èÂè1°Ì¤Î¶âÍ»¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°ìÊý¡¢¾å³¤¤ÏÀ¤³¦Âè6°Ì¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èÂè3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹á¹Á¤È¾å³¤¤Ï¤¤¤º¤ì¤âVista¤Î±¿¹Ò¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÎÌ¤Ç¾ï¤Ë¾å°Ì¤ÎÌÜÅªÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾ÅÔ»Ô¤ÎÍ¥¤ì¤¿»Ø¿ôÉ¾²Á¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤Î¼çÍ×ÌÜÅªÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤µ¤é¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤ÏVista¤ÎÆ±»Ô¾ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÃæ²Ú·÷Á´°è¤ÇÇ¯´Ö¥Õ¥é¥¤¥È¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬32%Áý²Ã¤·¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èÁ´°è¤Ç25%Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤½¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÂçÃæ²Ú·÷»Ô¾ì¤Ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¹Ò¶õ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡
2026Ç¯4·î¸½ºß¡¢ÂçÃæ²Ú·÷¤Ç¤ÏÄ¶ÉÙÍµÁØ¡ÊUHNW¡Ë¿Í¸ý¤¬°ú¤Â³¤Ãø¤·¤¤¥Úー¥¹¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹[2]¡£¤³¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢¼çÍ×·ÐºÑ¹ñ´Ö¤Ç¤è¤ê¿¼¤¯ÀïÎ¬Åª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤Î¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢AI¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¶âÍ»¡¢Åê»ñ¤Ê¤É¤Î¼çÍ×·ÐºÑÊ¬Ìî¤Î·Ð±Ä´´Éô¤òÈ¼¤Ã¤¿ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëºÇ¶á¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤Ë¬Ìä¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤È±Û¶¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®¤ÎÀª¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç³ÈÂç¤¹¤ëUHNWÁØ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°èÆâ¤ÎÀÜÂ³À¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Þ¥¯¥í¥È¥ì¥ó¥É¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÂçÃæ²Ú·÷Á´°è¤ÇVista¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¿¤Ó¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤Ç¤ËÉ½¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹ñËÜÅÚ¤Ç¤Ï2024Ç¯Èæ¤Ç28%Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹á¹Á¡¦¾å³¤´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ï¡¢2025Ç¯¤òÄÌ¤¸¤ÆVista¤ÎÆ±ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¾å°Ì3Ï©Àþ¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤ê¡¢¹á¹Á¡¦Åìµþ´Ö¤Î±ýÉüÊØ¤Ë¶Ïº¹¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹á¹Á¤«¤é¤Î¼ûÍ×¤Ï¡¢·øÄ´¤Ê±Û¶³èÆ°¤Ë¸£°ú¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤ËÎÏ¶¯¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê35%Áý¡Ë¡£¥¢¥¸¥¢¡¢²¤½£¡¢ËÌÊÆ¤ò·ë¤ÖÂçÎ¦´Ö°ÜÆ°¤â¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï2024Ç¯Èæ¤ÇÃå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¡¢°ú¤Â³¤Äì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Vista¤Ï¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀÜÂ³À¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢º£¸å¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¹Ò¶õ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÉý¹¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ±¥°¥ëー¥×¤ÎÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢Ê£¿ô¤ÎÀïÎ¬Åª¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£2025Ç¯10·î¡¢Vista¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÇXO¤òÀµ¼°¤Ë³«»Ï¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Õ¥é¥¤¥È¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²Á³Ê¾ðÊó¤ò¸úÎ¨Åª¤«¤ÄÂ¨»þ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þµ¹¤òÆÀ¤¿³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢VistaJet¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¥µー¥Ó¥¹¤ÈXO¤Î·ÀÌóµÁÌ³¤Î¤Ê¤¤¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À®Ä¹»Ô¾ì¤Ø¤ÎÆ±¥°¥ëー¥×¤ÎÂÐ±þÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ø¤Ç¤âÂÅ¶¨¤Ê¤¯Èô¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÄ¶ÉÙÍµÁØ¤ä´ë¶È¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ë¹Ò¶õµ¡¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ¹â¿å½à¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÇ¿·¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÍ×µá¿å½à¤Î¹â¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥¹¥Ôー¥É¤È½ÀÆðÀ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Vista¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ¶è¼ÒÄ¹¤ÎCrystal Wong¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÃÏ°èÅ¸³«¤ÏÅö¼Ò¤ÎÀïÎ¬¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Vista¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢µæ¶Ë¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤É¤³¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ëºÇ¤âÊñ³çÅª¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¹Ò¶õ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡×
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¹Ò¶õ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¶Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à
Global 8000¤Ï¡¢Ä¶Ä¹µ÷Î¥¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È°ÜÆ°¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÂçÎ¦´Ö°ÜÆ°¤Î¤¿¤á¤ÎºÇÍÎÏ¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥¯¥é¥¹¤ÇºÇÂ®¤«¤ÄºÇÄ¹¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò¸Ø¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¸¥§¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÄ¹17»þ´Ö¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Èô¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï8,000³¤Î¤¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ø¤ÎÂÐ±þÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤ÎÅÔ»Ô´Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Èô¹Ô¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·»þÂå¤Î´ú´Ïµ¡¤Ç¤¢¤ëGlobal 8000¤Ï¡¢Æ±¥¯¥é¥¹ºÇÂç¤Î4¥¾ー¥ó¥¥ã¥Ó¥ó¤òÈ÷¤¨¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â¥ì¥¸¥ãー¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë½ÀÆð¤ÊµÒ¼¼¹½À®¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Í¤¨È´¤«¤ì¤¿¶õ´ÖÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢²ñ°÷¤Ï¥Õ¥é¥¤¥ÈÃæ¤Ë¤¯¤Ä¤í¤®¡¢±Ñµ¤¤òÍÜ¤¤¡¢»Å»ö¤ò¤·¡¢¸ä³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½ä¹Ò»þ¤ÎµÒ¼¼¹âÅÙ¤¬Ìó2,900¥Õ¥£ー¥È¤ÈÈó¾ï¤ËÄã¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢HEPA¤í²áµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿Àè¿Ê¤ÎPũr Air¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ç¤â¤è¤êÀ¶¾ô¤Ê¶õµ¤¤ÈÈæÎà¤Ê¤¤²÷Å¬À¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Global 8000¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢Æ±¥°¥ëー¥×¤ª¤è¤Ó¶¦ÄÌ»ÙÇÛ²¼¤Î»ö¶ÈÂÎ¤¬Bombardier¤ÈºÇ¶áÈ¯É½¤·¤¿¡¢Challenger 3500¹Ò¶õµ¡40µ¡¤Î³ÎÄêÈ¯Ãí¤ª¤è¤Ó120µ¡¤ÎÄÉ²Ã¹ØÆþ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÀÌó¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢Î¾¼Ò¤ÎÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¹Ò¶õ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
Vista¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÈæÎà¤Ê¤¤ÍøÍÑ²ÄÇ½À¡¢°ì´ÓÀ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢µ¬ÌÏ¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢Ì¤Íè»Ö¸þÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¹Ò¶õ¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀïÎ¬Åª¤ÊÊÝÍµ¡ºà¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ÈÂÎ¸³¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎVista¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²ñ°÷¤Ï¡¢À¤³¦¤Î96%¤Î¹ñ¡¹¤Ë¹¤¬¤ë2,400°Ê¾å¤Î¶õ¹Á¤òÍøÍÑ¤Ç¤¡¢60¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñÀÒ¤Î4,000¿Í¤Î¹Ò¶õÀìÌç²È¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Áー¥à¤¬24»þ´Ö365Æü¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·±Ô¤ÎÊÝÍµ¡ºà¤ÈÂî±Û¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹Ê¸²½¤Ë¤è¤ê¡¢Vista¤ÏÃ±¤Ë²ñ°÷¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¹Á´ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ç¸úÎ¨Åª¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ°÷¤¬¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÅþÃå¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¹ÔÆ°¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Vista¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Vista Global Holding Limited¡ÊVista¡Ë¤Ï¡¢»Ò²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È4,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÀìÌç²È¥Áー¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥é¥¤¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥É¥Ð¥¤¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥°¥íー¥Ð¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ëVista¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î´ë¶È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÅý¹ç¤·¡¢ÊÝ¾Ú·¿¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É·¿¤ÎÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥Õ¥é¥¤¥ÈÂÐ±þ¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢ÇäÇã¡¦´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¹Ò¶õ¤Î¼çÍ×Â¦ÌÌ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌÖÍå¤¹¤ë¥¢¥»¥Ã¥È¥Õ¥êー·¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íºà¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¶È³¦¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¿Vista¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡¢ºÇ¤âÀè¿ÊÅª¤Ê¥Õ¥é¥¤¥È¥µー¥Ó¥¹¤òºÇ¹â¤Î²ÁÃÍ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Vista¤ÏÉý¹¤¤¶È³¦ÀìÌçÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¹Ò¶õ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Ëー¥º¤òËþ¤¿¤¹Êñ³çÅª¤Ê¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢VistaJet¤äXO¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Vista¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¾ðÊó¤È¥Ë¥åー¥¹¤Ïwww.vistaglobal.com¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
press@vistaglobal.com
[1]The Global Financial Centres Index 39
[2]Knight Frank Wealth Report
¼Ì¿¿ - https://mma.prnasia.com/media2/2984594/VISTA_CHINA.jpg?p=medium600
¥í¥´ - https://mma.prnasia.com/media2/2755695/5980846/Vista_Logo.jpg?p=medium600
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com