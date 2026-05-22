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神奈川工科大学から大学発ベンチャー誕生 〜世代を問わないeスポーツ「サンコロビンゴ®」で地域交流と学びを支援〜
2026年4月、神奈川工科大学（神奈川県厚木市）は大学発ベンチャーとして株式会社PlusCraftingを認定しました。大学発ベンチャーとして、教育・地域イベント等で活用できる「サンコロビンゴ」を展開します。研究・教育活動から生まれたアイデアを社会実装につなげます。
■背景
近年、高齢化社会の進行に伴い、フレイル予防や社会的孤立の解消、地域コミュニティ活性化が重要な課題となっています。
一方で、一般的なデジタルゲームやeスポーツは操作難易度が高く、高齢者が継続的に参加しにくいという課題がありました。
神奈川工科大学情報メディア学科 鈴木研究室では、「誰でも直感的に参加できる対戦型ゲーム体験」をテーマに研究を進め、その成果として「サンコロビンゴ®」を開発しました。
科学館や地域イベント、高齢者向け実証実験などを通じて評価を重ねた結果、世代を問わず楽しめるコンテンツとして高い評価を受けており、今回、その社会実装を加速するため大学発ベンチャーとして株式会社PlusCraftingを設立しました。
■「サンコロビンゴ®」とは
「サンコロビンゴ®」は、3つのサイコロを組み合わせて計算式を作り、ビンゴ盤の数字を取り合う対戦型ゲームです。プレイヤーは、「数字」「演算子」「数字」の3つのキューブを組み合わせ、素早く計算しながらビンゴ成立を目指します。
操作には実際のサイコロ型デバイスを使用しており、タッチパネルや複雑なコントローラ操作を必要としないため、子どもから高齢者まで直感的に参加できます。
また、対戦中には自然な会話や応援、リアクションが生まれやすく、単なるゲーム体験にとどまらず、コミュニケーション促進や交流支援への活用も期待されています。
■今後の展開
株式会社PlusCraftingでは、「サンコロビンゴ®」を中心に、地域福祉・教育・科学館展示・イベント向けコンテンツの開発と提供を進めます。
今後は、高齢者施設での長期運用検証や地域イベント展開に加え、オンライン対戦や対戦大会運営など、継続参加型eスポーツとしての発展も視野に入れています。
また、大学研究機関との連携を継続し、ゲーム体験を通じた社会参加・交流促進に関する研究も進めていく予定です。
■会社概要
・社名 株式会社PlusCrafting
・代表 代表取締役 鈴木 浩
・設立日 2026年4月28日
・所在地 神奈川県厚木市下荻野1030
・事業内容 インタラクティブコンテンツの企画・開発、教育・福祉向けゲームシステムの開発、地域イベント支援、研究成果の社会実装支援 等
■関連リンク
○インタラクションデザイン研究室 | 研究室ナビ | 研究 | 神奈川工科大学
https://www.kait.jp/research/navi/hsuzuki.html
▼本件に関する問い合わせ先
神奈川工科大学 研究推進機構
研究広報部門
住所：〒243-0292 神奈川県厚木市下荻野1030
TEL：046-291-3218
メール：ken-koho@mlst.kanagawa-it.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
■背景
近年、高齢化社会の進行に伴い、フレイル予防や社会的孤立の解消、地域コミュニティ活性化が重要な課題となっています。
神奈川工科大学情報メディア学科 鈴木研究室では、「誰でも直感的に参加できる対戦型ゲーム体験」をテーマに研究を進め、その成果として「サンコロビンゴ®」を開発しました。
科学館や地域イベント、高齢者向け実証実験などを通じて評価を重ねた結果、世代を問わず楽しめるコンテンツとして高い評価を受けており、今回、その社会実装を加速するため大学発ベンチャーとして株式会社PlusCraftingを設立しました。
■「サンコロビンゴ®」とは
「サンコロビンゴ®」は、3つのサイコロを組み合わせて計算式を作り、ビンゴ盤の数字を取り合う対戦型ゲームです。プレイヤーは、「数字」「演算子」「数字」の3つのキューブを組み合わせ、素早く計算しながらビンゴ成立を目指します。
操作には実際のサイコロ型デバイスを使用しており、タッチパネルや複雑なコントローラ操作を必要としないため、子どもから高齢者まで直感的に参加できます。
また、対戦中には自然な会話や応援、リアクションが生まれやすく、単なるゲーム体験にとどまらず、コミュニケーション促進や交流支援への活用も期待されています。
■今後の展開
株式会社PlusCraftingでは、「サンコロビンゴ®」を中心に、地域福祉・教育・科学館展示・イベント向けコンテンツの開発と提供を進めます。
今後は、高齢者施設での長期運用検証や地域イベント展開に加え、オンライン対戦や対戦大会運営など、継続参加型eスポーツとしての発展も視野に入れています。
また、大学研究機関との連携を継続し、ゲーム体験を通じた社会参加・交流促進に関する研究も進めていく予定です。
■会社概要
・社名 株式会社PlusCrafting
・代表 代表取締役 鈴木 浩
・設立日 2026年4月28日
・所在地 神奈川県厚木市下荻野1030
・事業内容 インタラクティブコンテンツの企画・開発、教育・福祉向けゲームシステムの開発、地域イベント支援、研究成果の社会実装支援 等
■関連リンク
○インタラクションデザイン研究室 | 研究室ナビ | 研究 | 神奈川工科大学
https://www.kait.jp/research/navi/hsuzuki.html
▼本件に関する問い合わせ先
神奈川工科大学 研究推進機構
研究広報部門
住所：〒243-0292 神奈川県厚木市下荻野1030
TEL：046-291-3218
メール：ken-koho@mlst.kanagawa-it.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/