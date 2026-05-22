【2026年最新動向】“電話・LINE・Instagram・HP”の4チャネル化で買取店の問い合わせ管理が崩壊寸前に
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近年、リユース市場の拡大とともに、買取店の問い合わせ経路は急速に多様化しています。以前は電話中心だった問い合わせ対応も、現在ではLINE査定、InstagramのDM、ホームページ問い合わせフォームなどへ分散し、現場オペレーションそのものが大きく変化し始めています。
特に2026年現在、業界内では「問い合わせ対応が整理しきれない」という声が急増しています。
実際、電話・LINE・Instagram・ホームページの“4チャネル化”によって、情報共有や案件追跡が困難になり、現場混乱が慢性化している店舗も少なくありません。
■ 「問い合わせ窓口」が増えすぎている現状
現在の買取店では、電話だけでなく、LINE査定、Instagram DM、Googleマップ経由、ホームページ問い合わせなど、複数経路から同時に問い合わせが入る状態が一般化しています。
特に出張買取や催事買取を行う店舗では、「まずLINEで写真を送る」「InstagramでDM相談する」という利用者も増えており、従来型の受付体制では対応しきれなくなり始めています。
利用者側にとっては便利になった一方で、店舗側では「どこから来た問い合わせなのか分からない」「対応履歴が追えない」といった問題が起きやすくなっています。
■ “誰が対応したか分からない”問題が深刻化
現在、多くの買取店で問題になっているのが、問い合わせ対応の属人化です。
例えば、
電話は店舗スタッフ、
LINEは担当者個人、
InstagramはSNS担当、
ホームページはメール管理、
というように、チャネルごとに管理方法が分断されているケースも珍しくありません。
その結果、
「すでに返信済みか分からない」
「別スタッフが同じ顧客へ重複返信した」
「予約内容が共有されていない」
といった混乱が発生しやすくなっています。
特にInstagram DMやLINE査定では、スタッフ個人のスマートフォンで対応しているケースも多く、履歴共有不足による機会損失も増加しています。
■ なぜ2026年に問い合わせ管理が限界化しているのか
背景には、買取業界そのものの変化があります。
近年は査定比較文化が定着し、利用者が複数店舗へ同時査定依頼を送ることが一般化しました。
そのため店舗側では、“返信速度”がこれまで以上に重要になっています。
一方で、問い合わせ件数そのものが増加しているため、現場では「対応に追われるだけで整理できない」という状態が発生しています。
特に出張買取では、スタッフが外出している時間も長く、リアルタイム共有が難しいことから、電話折り返し漏れやLINE未返信が起きやすい構造になっています。
また、問い合わせ管理をExcelや個人端末で行っている店舗では、案件進捗が見えづらくなり、結果的に顧客対応品質の低下につながるケースも増えています。
■ “問い合わせ対応”から“案件管理”へ変わる現場
現在、業界内では単なる問い合わせ受付ではなく、「案件をどう管理するか」へ視点が移り始めています。
特に複数店舗展開を行う事業者では、
「誰が対応中なのか」
「どの案件が予約待ちなのか」
「どの流入経路が成約につながっているのか」
をリアルタイムで把握する必要性が高まっています。
また、問い合わせ履歴・顧客情報・査定内容を一元化しようとする動きも広がり始めています。
従来のように、「LINEはLINE」「電話は電話」と分断して管理する運営では、限界を感じる店舗が増えている状況です。
近年、リユース市場の拡大とともに、買取店の問い合わせ経路は急速に多様化しています。以前は電話中心だった問い合わせ対応も、現在ではLINE査定、InstagramのDM、ホームページ問い合わせフォームなどへ分散し、現場オペレーションそのものが大きく変化し始めています。
特に2026年現在、業界内では「問い合わせ対応が整理しきれない」という声が急増しています。
実際、電話・LINE・Instagram・ホームページの“4チャネル化”によって、情報共有や案件追跡が困難になり、現場混乱が慢性化している店舗も少なくありません。
■ 「問い合わせ窓口」が増えすぎている現状
現在の買取店では、電話だけでなく、LINE査定、Instagram DM、Googleマップ経由、ホームページ問い合わせなど、複数経路から同時に問い合わせが入る状態が一般化しています。
特に出張買取や催事買取を行う店舗では、「まずLINEで写真を送る」「InstagramでDM相談する」という利用者も増えており、従来型の受付体制では対応しきれなくなり始めています。
利用者側にとっては便利になった一方で、店舗側では「どこから来た問い合わせなのか分からない」「対応履歴が追えない」といった問題が起きやすくなっています。
■ “誰が対応したか分からない”問題が深刻化
現在、多くの買取店で問題になっているのが、問い合わせ対応の属人化です。
例えば、
電話は店舗スタッフ、
LINEは担当者個人、
InstagramはSNS担当、
ホームページはメール管理、
というように、チャネルごとに管理方法が分断されているケースも珍しくありません。
その結果、
「すでに返信済みか分からない」
「別スタッフが同じ顧客へ重複返信した」
「予約内容が共有されていない」
といった混乱が発生しやすくなっています。
特にInstagram DMやLINE査定では、スタッフ個人のスマートフォンで対応しているケースも多く、履歴共有不足による機会損失も増加しています。
■ なぜ2026年に問い合わせ管理が限界化しているのか
背景には、買取業界そのものの変化があります。
近年は査定比較文化が定着し、利用者が複数店舗へ同時査定依頼を送ることが一般化しました。
そのため店舗側では、“返信速度”がこれまで以上に重要になっています。
一方で、問い合わせ件数そのものが増加しているため、現場では「対応に追われるだけで整理できない」という状態が発生しています。
特に出張買取では、スタッフが外出している時間も長く、リアルタイム共有が難しいことから、電話折り返し漏れやLINE未返信が起きやすい構造になっています。
また、問い合わせ管理をExcelや個人端末で行っている店舗では、案件進捗が見えづらくなり、結果的に顧客対応品質の低下につながるケースも増えています。
■ “問い合わせ対応”から“案件管理”へ変わる現場
現在、業界内では単なる問い合わせ受付ではなく、「案件をどう管理するか」へ視点が移り始めています。
特に複数店舗展開を行う事業者では、
「誰が対応中なのか」
「どの案件が予約待ちなのか」
「どの流入経路が成約につながっているのか」
をリアルタイムで把握する必要性が高まっています。
また、問い合わせ履歴・顧客情報・査定内容を一元化しようとする動きも広がり始めています。
従来のように、「LINEはLINE」「電話は電話」と分断して管理する運営では、限界を感じる店舗が増えている状況です。