【2026年最新】Excel管理に限界を感じる買取店が急増 “情報が散らばる店舗”で起きている問題とは
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近年、リユース市場の拡大に伴い、買取業界では問い合わせ件数・在庫量・顧客データの増加が急速に進んでいる。
一方で2026年現在、現場では「情報管理が追いつかない」という問題が深刻化し始めている。
特に中小規模の買取店や出張買取事業者では、問い合わせ・在庫・顧客情報・売上管理などを、Excelやスプレッドシート、さらにはスタッフ個人のスマートフォン内で管理しているケースも多い。
その結果、“情報が散らばる店舗”が増加し、人的ミスや共有不足による機会損失が各地で発生している。
■ “とりあえずExcel”運営が限界を迎え始めている
これまで多くの買取店では、ExcelやGoogleスプレッドシートを使った管理が一般的だった。
初期費用がかからず、簡単に始められるため、開業初期や小規模店舗では特に導入しやすい手法として広く使われてきた。
しかし近年は、LINE査定や出張買取の普及により、管理すべき情報量そのものが大幅に増加している。
電話・LINE・Instagram・ホームページ問い合わせ、一括査定サイトなど複数経路から案件が流入する中で、「どの顧客がどの状態なのか」をExcelだけで管理することに限界を感じる店舗が増えている。
実際、現場では、
「最新版ファイルが分からない」
「入力漏れが起きていた」
「担当者しか内容を把握していない」
「退職したスタッフの端末に情報が残っていた」
といった問題も珍しくなくなっている。
■ 情報が“人”に紐づくことで起きる属人化
現在、業界内で特に問題視されているのが、“情報の属人化”だ。
例えばLINE査定では、スタッフ個人のスマートフォンで顧客対応を行っているケースも多く、履歴共有ができていない店舗も少なくない。
また、在庫情報をExcel、顧客情報を紙台帳、問い合わせ履歴をLINE、売上管理を別シートで行っているなど、“管理場所が分散している”状態も増えている。
その結果、情報確認に時間がかかるだけでなく、連携ミスや対応漏れも発生しやすくなる。
特に出張買取では、外出中スタッフと店舗スタッフ間での共有不足が発生しやすく、
「予約時間が共有されていなかった」
「顧客情報が現場へ伝わっていない」
「査定内容が記録されていない」
といったトラブルも起きやすい。
■ なぜ2026年に問題化しているのか
背景には、買取業界そのものの変化がある。
ここ数年でリユース市場は拡大を続け、催事買取・訪問買取・法人買取など、事業形態も多様化した。
その結果、従来の「少人数・口頭共有中心」で回っていた運営では対応しきれなくなっている。
また近年は、査定比較サイトやLINE査定の一般化により、問い合わせスピードも重要視されている。
問い合わせ対応、予約管理、査定履歴、在庫状況をリアルタイムで把握できなければ、返信遅延や機会損失にもつながりやすい。
一方、Excel管理ではリアルタイム共有や案件進捗管理に限界があり、“忙しいほど情報が崩壊する”状態に陥る店舗も増え始めている。
■ “管理できないこと”が利益を削る時代へ
現在、現場では「売上は増えているのに利益が残らない」という声も増えている。
その背景には、案件ごとの粗利や在庫回転率を正確に把握できていない問題がある。
例えば、
「長期在庫化していた」
「仕入れ価格が高すぎた」
「広告経由案件の利益率が低かった」
近年、リユース市場の拡大に伴い、買取業界では問い合わせ件数・在庫量・顧客データの増加が急速に進んでいる。
一方で2026年現在、現場では「情報管理が追いつかない」という問題が深刻化し始めている。
特に中小規模の買取店や出張買取事業者では、問い合わせ・在庫・顧客情報・売上管理などを、Excelやスプレッドシート、さらにはスタッフ個人のスマートフォン内で管理しているケースも多い。
その結果、“情報が散らばる店舗”が増加し、人的ミスや共有不足による機会損失が各地で発生している。
■ “とりあえずExcel”運営が限界を迎え始めている
これまで多くの買取店では、ExcelやGoogleスプレッドシートを使った管理が一般的だった。
初期費用がかからず、簡単に始められるため、開業初期や小規模店舗では特に導入しやすい手法として広く使われてきた。
しかし近年は、LINE査定や出張買取の普及により、管理すべき情報量そのものが大幅に増加している。
電話・LINE・Instagram・ホームページ問い合わせ、一括査定サイトなど複数経路から案件が流入する中で、「どの顧客がどの状態なのか」をExcelだけで管理することに限界を感じる店舗が増えている。
実際、現場では、
「最新版ファイルが分からない」
「入力漏れが起きていた」
「担当者しか内容を把握していない」
「退職したスタッフの端末に情報が残っていた」
といった問題も珍しくなくなっている。
■ 情報が“人”に紐づくことで起きる属人化
現在、業界内で特に問題視されているのが、“情報の属人化”だ。
例えばLINE査定では、スタッフ個人のスマートフォンで顧客対応を行っているケースも多く、履歴共有ができていない店舗も少なくない。
また、在庫情報をExcel、顧客情報を紙台帳、問い合わせ履歴をLINE、売上管理を別シートで行っているなど、“管理場所が分散している”状態も増えている。
その結果、情報確認に時間がかかるだけでなく、連携ミスや対応漏れも発生しやすくなる。
特に出張買取では、外出中スタッフと店舗スタッフ間での共有不足が発生しやすく、
「予約時間が共有されていなかった」
「顧客情報が現場へ伝わっていない」
「査定内容が記録されていない」
といったトラブルも起きやすい。
■ なぜ2026年に問題化しているのか
背景には、買取業界そのものの変化がある。
ここ数年でリユース市場は拡大を続け、催事買取・訪問買取・法人買取など、事業形態も多様化した。
その結果、従来の「少人数・口頭共有中心」で回っていた運営では対応しきれなくなっている。
また近年は、査定比較サイトやLINE査定の一般化により、問い合わせスピードも重要視されている。
問い合わせ対応、予約管理、査定履歴、在庫状況をリアルタイムで把握できなければ、返信遅延や機会損失にもつながりやすい。
一方、Excel管理ではリアルタイム共有や案件進捗管理に限界があり、“忙しいほど情報が崩壊する”状態に陥る店舗も増え始めている。
■ “管理できないこと”が利益を削る時代へ
現在、現場では「売上は増えているのに利益が残らない」という声も増えている。
その背景には、案件ごとの粗利や在庫回転率を正確に把握できていない問題がある。
例えば、
「長期在庫化していた」
「仕入れ価格が高すぎた」
「広告経由案件の利益率が低かった」