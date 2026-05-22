新潟古町が二次元、三次元の世界へ変身！アニメ・マンガ、ゲーム、コスプレなどで彩る『がたふぇす vol.16』が開催！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350150/images/bodyimage1】
新潟市中央区古町の街なかで、アニメ、マンガ、ゲーム、コスプレ、音楽、クリエイター文化が交差する「がたふぇす Vol.16」が、2026年5月23日（土）・24日（日）の2日間、開催されます。
会場は、古町通5・6・7番町商店街、古町ルフル広場で時間は、両日10:00～18:00予定、入場は無料（一部有料コンテンツあり）です。
イベント公式キャッチ「新潟から世界へ！アニメ・マンガ・サブカルの祭典！」という言葉通り、新潟県・新潟アニメ推進協議会による「アニメで選ばれる新潟」の実現プロジェクトが、内閣府の2025年度「コンテンツ地方創生拠点（コンテンツ産業振興型）」にも採択されており、新潟が誇る、サブカル文化として期待されています。
新潟市古町が二次元、三次元の世界へ変身！クリエイトにジャックする2日間！
第16回となる今回は、人気声優によるトークショー、コスプレ、アニソンライブ、痛車展示など、古町エリアを舞台に多彩なプログラムが予定されています。
23日（土）は、古町5番町ステージで「NIIGATA iDOL FESTIVAL in がたふぇすvol.16」や「声優PROTOTYPE」キャストトークショーDAY1を開催。古町7番町では、レトロゲームから最新タイトルまで触れられる「新潟ゲームマーケット」、タミヤ公式大会と同じ5レーンサーキットで遊べる「タミヤミニ四駆フェスタ」など、参加型企画も豊富です。古町6番町には「痛車天国 in がたふぇすVol.16」が登場し、20台程度の痛車がアーケードをジャックします。
展示では、企業・メーカー出展ブースに加え、個人クリエイターによる「クリエイターマルシェ」を開催。出版社コラボのワークショップとして『最強ジャンプ』オリジナルトートバッグ作り（集英社）や関連イベントでとして、『葬送のフリーレン』＆『薬屋のひとりごと』複製原画展（小学館）も開催されます。
古町ルフル広場では、 23日（土）三村妃乃さん、鈴木杏奈さん、花耶さんによる「三村妃乃＆ウタヒメドリーム」スペシャルステージ、三村妃乃さんと自作ホラーゲーム『アクアリウムは踊らない』のコラボトークを実施。24日（日）には、成瀬瑛美さんと空野青空さんのトーク、空野青空さんのスペシャルライブ、アニソンDJパーティなどが予定されています。
そして24日（日）は、総勢100名以上のコスプレイヤーが参加予定のコスプレパレードが開催。古町ルフル広場をスタートし、古町通5番町方面へ進むルートで、 「がたふぇす」の目玉とも言える、コスプレパレードは、普段の古町を一転する、異色の世界が繰り広げられます。
『がたふぇす vol.16』
会場：新潟市古町エリア (ルフル広場・古町5番町ステージ・古町5番町・古町6番町・古町7番町)
日程：2026年5月23日(土)、5月24日(日)
時間：10:00-18:00 ※各コンテンツにより時間は異なります。
※入場無料(一部有料コンテンツあり）
詳しくは、がたふぇす公式サイトにてご確認ください。
▼公式サイト
https://niigata-animemangafes.com/
▼公式X
https://x.com/ngt_anifes
▼公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCF0jpxJ1-ZuJBdbWHFIsHqw
【お問合せ】株式会社ライブポートTEL: 025-278-7922（平日9:30～17:30）
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配信元企業：株式会社ライブポート
新潟市中央区古町の街なかで、アニメ、マンガ、ゲーム、コスプレ、音楽、クリエイター文化が交差する「がたふぇす Vol.16」が、2026年5月23日（土）・24日（日）の2日間、開催されます。
会場は、古町通5・6・7番町商店街、古町ルフル広場で時間は、両日10:00～18:00予定、入場は無料（一部有料コンテンツあり）です。
イベント公式キャッチ「新潟から世界へ！アニメ・マンガ・サブカルの祭典！」という言葉通り、新潟県・新潟アニメ推進協議会による「アニメで選ばれる新潟」の実現プロジェクトが、内閣府の2025年度「コンテンツ地方創生拠点（コンテンツ産業振興型）」にも採択されており、新潟が誇る、サブカル文化として期待されています。
新潟市古町が二次元、三次元の世界へ変身！クリエイトにジャックする2日間！
第16回となる今回は、人気声優によるトークショー、コスプレ、アニソンライブ、痛車展示など、古町エリアを舞台に多彩なプログラムが予定されています。
23日（土）は、古町5番町ステージで「NIIGATA iDOL FESTIVAL in がたふぇすvol.16」や「声優PROTOTYPE」キャストトークショーDAY1を開催。古町7番町では、レトロゲームから最新タイトルまで触れられる「新潟ゲームマーケット」、タミヤ公式大会と同じ5レーンサーキットで遊べる「タミヤミニ四駆フェスタ」など、参加型企画も豊富です。古町6番町には「痛車天国 in がたふぇすVol.16」が登場し、20台程度の痛車がアーケードをジャックします。
展示では、企業・メーカー出展ブースに加え、個人クリエイターによる「クリエイターマルシェ」を開催。出版社コラボのワークショップとして『最強ジャンプ』オリジナルトートバッグ作り（集英社）や関連イベントでとして、『葬送のフリーレン』＆『薬屋のひとりごと』複製原画展（小学館）も開催されます。
古町ルフル広場では、 23日（土）三村妃乃さん、鈴木杏奈さん、花耶さんによる「三村妃乃＆ウタヒメドリーム」スペシャルステージ、三村妃乃さんと自作ホラーゲーム『アクアリウムは踊らない』のコラボトークを実施。24日（日）には、成瀬瑛美さんと空野青空さんのトーク、空野青空さんのスペシャルライブ、アニソンDJパーティなどが予定されています。
そして24日（日）は、総勢100名以上のコスプレイヤーが参加予定のコスプレパレードが開催。古町ルフル広場をスタートし、古町通5番町方面へ進むルートで、 「がたふぇす」の目玉とも言える、コスプレパレードは、普段の古町を一転する、異色の世界が繰り広げられます。
『がたふぇす vol.16』
会場：新潟市古町エリア (ルフル広場・古町5番町ステージ・古町5番町・古町6番町・古町7番町)
日程：2026年5月23日(土)、5月24日(日)
時間：10:00-18:00 ※各コンテンツにより時間は異なります。
※入場無料(一部有料コンテンツあり）
詳しくは、がたふぇす公式サイトにてご確認ください。
▼公式サイト
https://niigata-animemangafes.com/
▼公式X
https://x.com/ngt_anifes
▼公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCF0jpxJ1-ZuJBdbWHFIsHqw
【お問合せ】株式会社ライブポートTEL: 025-278-7922（平日9:30～17:30）
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