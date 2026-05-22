¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»¨¹ò¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤ØÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤ò¶¯²½ ÆüËÜ»¨¹ò¶¨²ñ¡¢¶µ°é¡¦É¾²Á¡¦»ºÃÏÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤¿ÉáµÚ³èÆ°¤ò¿ä¿Ê
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ»¨¹ò¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢
»¨¹ò¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤Ø¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢
·òÁ´¤ÊÉáµÚ¤È»Ô¾ì·ÁÀ®¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢
¶µ°é¡¢É¾²Á¡¢»ºÃÏÏ¢·È¤òÃì¤È¤·¤¿³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¼ç¿©¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä·ò¹¯»Ö¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢
»¨¹ò¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¿©ÉÊ¶È³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢
ÃÏ°è¿¶¶½¤ä¿©Ê¸²½¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë»¨¹òÀ¸»º¤Ï¡¢
Ã´¤¤¼ê¤Î¸º¾¯¤ä¹âÎð²½¡¢ºÏÇÝ¡¦Ä´À°¡¦Î®ÄÌÂÎÀ©¤Î²ÝÂê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢
¼ûÍ×¤Î¹¤¬¤ê¤Ë½½Ê¬±þ¤¨¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¨¹ò¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤Ëº¬¤Å¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
»ºÃÏ¤È¼Â¼û¼Ô¤ÎÏ¢·È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢
¸¦µæµ¡´Ø¡¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢
Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀ¸»ºÃÏ¡¦´Ø·¸ÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¡Û
ÆüËÜ»¨¹ò¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢
Á´¹ñ¤Î»¨¹ò»ºÃÏ¤ä´Ø·¸ÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
»¨¹ò¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤ØÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£·î¡¢Ë¡¿Í²ñ°÷¤Î»¨¹òÀ¸»ºÁÈ¹ç¤ÎÁí²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢
»¨¹ò¤ÎÀ¸»º¤ä³èÍÑ¡¢
º£¸å¤ÎÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊó¶¦Í¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¤Ç»¨¹ò¤ÎÀ¸»º¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
»ºÃÏ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤äÃÏ°è»ñ¸»¤È¤·¤Æ¤Î»¨¹ò¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë»¨¹ò»ºÃÏ»ë»¡¤ä
´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë»ë»¡¸¦½¤²ñÅù¤Ø¤Î»²²Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ðÊó¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¡¢
»¨¹ò¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ»¨¹ò¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢
ÃÏ°è»ñ¸»¤È¤·¤Æ¤Î»¨¹ò³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÔÀ¯µ¡´Ø¡¢
¼«¼£ÂÎ¡¢´Ø·¸ÃÄÂÎ¤È¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»¨¹ò¤ÎÀ¸»º¾õ¶·¤ä³èÍÑ»öÎã¡¢
ÃÏ°è¿¶¶½¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¨²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»¨¹ò»ºÃÏÏ¢·È¡×¥Úー¥¸¤òÀß¤±¡¢
»¨¹ò¤Î»ºÃÏ¤ÈÃÏ°è¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡»¨¹ò»ºÃÏÏ¢·È¡¡ー»¨¹ò¤Î»ºÃÏ¤ÈÃÏ°è¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ä¤Ê¤°ー
https://www.zakkoku.jp/collaborate
¡Ú»¨¹ò¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤Ø¡Û
ÆüËÜ»¨¹ò¶¨²ñ¤Ï¡¢
º£¸å¤â¿Íºà¶µ°é¡¢É¾²Á¡¢»ºÃÏÏ¢·È¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
»¨¹ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤È²ÄÇ½À¤ò¼Ò²ñ¤ØÅÁ¤¨¡¢
¹ñÆâ»¨¹ò¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤È·òÁ´¤Ê»Ô¾ì·ÁÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
¢£¡¡»¨¹ò¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¹ÖºÂ
https://www.zakkoku.jp/ex66-recruitmentinfo
¢£¡¡ÆüËÜ»¨¹ò¥¢¥ïー¥É
https://zakkokuaward.jp/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/350136/images/bodyimage1¡Û
¡ÚËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ»¨¹ò¶¨²ñ¡¡»öÌ³¶É¡§ÃæÀ¾
¢©103-0026
ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³õÄ®15ÈÖ6¹æ À½Ê´²ñ´Û6³¬
TEL¡§03-6661-7340¡¡FAX¡§03-6661-7350
URL¡§https://www.zakkoku.jp/
E-mail¡§info@zakkoku.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ»¨¹ò¶¨²ñ
»¨¹ò¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤Ø¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢
·òÁ´¤ÊÉáµÚ¤È»Ô¾ì·ÁÀ®¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢
¶µ°é¡¢É¾²Á¡¢»ºÃÏÏ¢·È¤òÃì¤È¤·¤¿³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¼ç¿©¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä·ò¹¯»Ö¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢
»¨¹ò¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¿©ÉÊ¶È³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢
ÃÏ°è¿¶¶½¤ä¿©Ê¸²½¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë»¨¹òÀ¸»º¤Ï¡¢
Ã´¤¤¼ê¤Î¸º¾¯¤ä¹âÎð²½¡¢ºÏÇÝ¡¦Ä´À°¡¦Î®ÄÌÂÎÀ©¤Î²ÝÂê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢
¼ûÍ×¤Î¹¤¬¤ê¤Ë½½Ê¬±þ¤¨¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¨¹ò¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤Ëº¬¤Å¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
»ºÃÏ¤È¼Â¼û¼Ô¤ÎÏ¢·È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢
¸¦µæµ¡´Ø¡¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢
Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀ¸»ºÃÏ¡¦´Ø·¸ÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¡Û
ÆüËÜ»¨¹ò¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢
Á´¹ñ¤Î»¨¹ò»ºÃÏ¤ä´Ø·¸ÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
»¨¹ò¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤ØÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£·î¡¢Ë¡¿Í²ñ°÷¤Î»¨¹òÀ¸»ºÁÈ¹ç¤ÎÁí²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢
»¨¹ò¤ÎÀ¸»º¤ä³èÍÑ¡¢
º£¸å¤ÎÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊó¶¦Í¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¤Ç»¨¹ò¤ÎÀ¸»º¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
»ºÃÏ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤äÃÏ°è»ñ¸»¤È¤·¤Æ¤Î»¨¹ò¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë»¨¹ò»ºÃÏ»ë»¡¤ä
´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë»ë»¡¸¦½¤²ñÅù¤Ø¤Î»²²Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ðÊó¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¡¢
»¨¹ò¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ»¨¹ò¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢
ÃÏ°è»ñ¸»¤È¤·¤Æ¤Î»¨¹ò³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÔÀ¯µ¡´Ø¡¢
¼«¼£ÂÎ¡¢´Ø·¸ÃÄÂÎ¤È¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»¨¹ò¤ÎÀ¸»º¾õ¶·¤ä³èÍÑ»öÎã¡¢
ÃÏ°è¿¶¶½¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¨²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»¨¹ò»ºÃÏÏ¢·È¡×¥Úー¥¸¤òÀß¤±¡¢
»¨¹ò¤Î»ºÃÏ¤ÈÃÏ°è¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡»¨¹ò»ºÃÏÏ¢·È¡¡ー»¨¹ò¤Î»ºÃÏ¤ÈÃÏ°è¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ä¤Ê¤°ー
https://www.zakkoku.jp/collaborate
¡Ú»¨¹ò¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤Ø¡Û
ÆüËÜ»¨¹ò¶¨²ñ¤Ï¡¢
º£¸å¤â¿Íºà¶µ°é¡¢É¾²Á¡¢»ºÃÏÏ¢·È¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
»¨¹ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤È²ÄÇ½À¤ò¼Ò²ñ¤ØÅÁ¤¨¡¢
¹ñÆâ»¨¹ò¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤È·òÁ´¤Ê»Ô¾ì·ÁÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
¢£¡¡»¨¹ò¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¹ÖºÂ
https://www.zakkoku.jp/ex66-recruitmentinfo
¢£¡¡ÆüËÜ»¨¹ò¥¢¥ïー¥É
https://zakkokuaward.jp/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/350136/images/bodyimage1¡Û
¡ÚËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ»¨¹ò¶¨²ñ¡¡»öÌ³¶É¡§ÃæÀ¾
¢©103-0026
ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³õÄ®15ÈÖ6¹æ À½Ê´²ñ´Û6³¬
TEL¡§03-6661-7340¡¡FAX¡§03-6661-7350
URL¡§https://www.zakkoku.jp/
E-mail¡§info@zakkoku.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ»¨¹ò¶¨²ñ
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø