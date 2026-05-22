こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
リチウムイオン二次電池「EnerCera」を搭載したLEDバングルを開発
SKE48 Team Eの公演で実証試験
NGK株式会社（社長：小林茂、本社：名古屋市）は、リチウムイオン二次電池「EnerCera® （エナセラ）」を搭載したLED内蔵のバングル「EnerCerLight® BANGLE (エナセライトバングル)」を開発し、アイドルグループ「SKE48 Team E」の公演で、実証試験を行いました。EnerCeraの薄型・軽量・安全・高出力という特長を生かした電子デバイスの開発を推進し、需要が見込まれるエンタメ関連アイテムへの採用拡大を目指します。
開発した「EnerCerLight BANGLE」の特長
このたび開発したEnerCerLight BANGLEは、半透明のバングル内部にEnerCeraと電子回路が搭載されており、ボタン操作によってバングル全体を光らせることができます。Bluetooth®などの無線通信で色の変更や点滅が操作できるため、自動制御によりライブとリンクさせた一体感のある演出を可能にします。
搭載される「EnerCera Pouch（エナセラパウチ）」は、厚さ0.45mmと薄型・軽量の半固体電池で、破れたり穴が空いたりしても発火や高温による火傷の可能性が極めて低い安全性の高い電池です。曲げ耐性があることから湾曲した面にも装着が可能で、搭載スペースに縛られない自由なデザインに貢献します。USB-Cによる充電にも対応していることから、使用者、販売者にとって扱いやすい電子デバイスを実現します。
SKE48 公演実証試験の内容
本実証は、地域に根差したエンターテインメントの場で、新しいライブ演出の可能性を検証することを目的として、当社の本社がある名古屋市を拠点に活動するSKE48との連携により実現しました。EnerCerLight BANGLEによる会場全体の一体感を高める光演出と、実際のライブ空間での効果を確認したいという両者の狙いが一致し、実施に至りました。
実証では、SKE48 Team Eの公演来場者約270名にEnerCerLight BANGLEを身に着けてもらい、無線通信による点灯演出や公演中の使用感に対する印象についてアンケート調査しました。その結果、約7割の来場者から、EnerCerLight BANGLEの軽さに対する高評価をはじめとする多くのコメントを受領しました。また、SKE48 Team Eのメンバーからは、バングルの演出による一体感がパフォーマンス向上に繋がったといった好意的な評価が得られ、ステージ側から見た演出効果についても確認することができました。
実証で得られた意見やコメントは、今後の製品開発およびマーケティング活動に生かし、ライブ演出にとどまらない多様な体験シーンにおけるEnerCeraの新たな活用可能性を検討していきます。
「EnerCerLight BANGLE」の開発経緯
当社はEnerCeraを活用したさまざまなデバイスの企画、設計、製造に取り組んでいます。なかでも有望な「推し活」市場をはじめとするエンタメ分野の用途開拓を積極的に進めており、発光・音声機能がある充電式アクリルスタンドのEnerCerLight STAGEなど、関連アイテムの開発に注力しています(※)。
EnerCerLight BANGLEは、従来のLEDバングルになかったバングル全体の均一的な発光が特長です。薄型・軽量で曲げることができ、安全性も高いEnerCeraの特性を生かした一般消費者向けのウエアラブルデバイスの一例として、開発を進めていました。デザインを損なうことなく機能と安全を担保することに成功した製品として、これまでにない斬新なアイテムが求められるエンタメ事業で評価され、幅広いアーティストとの連携に繋がっています。
当社はEnerCerLight BANGLEやEnerCerLight STAGEの開発を弾みに、大型市場であるエンタメ業界でEnerCeraの幅広い用途開拓を推進し、関連事業への本格参入を加速させます。
(※) リチウムイオン二次電池「EnerCera」を搭載したEnerCerLight STAGEを開発〜TVアニメ【推しの子】バーチャルライブの公式グッズとして販売（2026年4月20日）：
https://www.ngk.co.jp/news/2026/20260420_1.html
本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部 TEL：052-872-7980 mail：ngk-cc@ngk.co.jp
関連リンク
プレスリリース
https://www.ngk.co.jp/news/2026/20260522_1.html
(※) リチウムイオン二次電池「EnerCera」を搭載したEnerCerLight STAGEを開発〜TVアニメ【推しの子】バーチャルライブの公式グッズとして販売（2026年4月20日）
https://www.ngk.co.jp/news/2026/20260420_1.html
EnerCera製品サイト
https://www.ngk.co.jp/product/enercera.html
EnerCera特設サイト
https://enercera.ngk-newvalue.com/
NGK株式会社（社長：小林茂、本社：名古屋市）は、リチウムイオン二次電池「EnerCera® （エナセラ）」を搭載したLED内蔵のバングル「EnerCerLight® BANGLE (エナセライトバングル)」を開発し、アイドルグループ「SKE48 Team E」の公演で、実証試験を行いました。EnerCeraの薄型・軽量・安全・高出力という特長を生かした電子デバイスの開発を推進し、需要が見込まれるエンタメ関連アイテムへの採用拡大を目指します。
このたび開発したEnerCerLight BANGLEは、半透明のバングル内部にEnerCeraと電子回路が搭載されており、ボタン操作によってバングル全体を光らせることができます。Bluetooth®などの無線通信で色の変更や点滅が操作できるため、自動制御によりライブとリンクさせた一体感のある演出を可能にします。
搭載される「EnerCera Pouch（エナセラパウチ）」は、厚さ0.45mmと薄型・軽量の半固体電池で、破れたり穴が空いたりしても発火や高温による火傷の可能性が極めて低い安全性の高い電池です。曲げ耐性があることから湾曲した面にも装着が可能で、搭載スペースに縛られない自由なデザインに貢献します。USB-Cによる充電にも対応していることから、使用者、販売者にとって扱いやすい電子デバイスを実現します。
SKE48 公演実証試験の内容
本実証は、地域に根差したエンターテインメントの場で、新しいライブ演出の可能性を検証することを目的として、当社の本社がある名古屋市を拠点に活動するSKE48との連携により実現しました。EnerCerLight BANGLEによる会場全体の一体感を高める光演出と、実際のライブ空間での効果を確認したいという両者の狙いが一致し、実施に至りました。
実証では、SKE48 Team Eの公演来場者約270名にEnerCerLight BANGLEを身に着けてもらい、無線通信による点灯演出や公演中の使用感に対する印象についてアンケート調査しました。その結果、約7割の来場者から、EnerCerLight BANGLEの軽さに対する高評価をはじめとする多くのコメントを受領しました。また、SKE48 Team Eのメンバーからは、バングルの演出による一体感がパフォーマンス向上に繋がったといった好意的な評価が得られ、ステージ側から見た演出効果についても確認することができました。
実証で得られた意見やコメントは、今後の製品開発およびマーケティング活動に生かし、ライブ演出にとどまらない多様な体験シーンにおけるEnerCeraの新たな活用可能性を検討していきます。
「EnerCerLight BANGLE」の開発経緯
当社はEnerCeraを活用したさまざまなデバイスの企画、設計、製造に取り組んでいます。なかでも有望な「推し活」市場をはじめとするエンタメ分野の用途開拓を積極的に進めており、発光・音声機能がある充電式アクリルスタンドのEnerCerLight STAGEなど、関連アイテムの開発に注力しています(※)。
EnerCerLight BANGLEは、従来のLEDバングルになかったバングル全体の均一的な発光が特長です。薄型・軽量で曲げることができ、安全性も高いEnerCeraの特性を生かした一般消費者向けのウエアラブルデバイスの一例として、開発を進めていました。デザインを損なうことなく機能と安全を担保することに成功した製品として、これまでにない斬新なアイテムが求められるエンタメ事業で評価され、幅広いアーティストとの連携に繋がっています。
当社はEnerCerLight BANGLEやEnerCerLight STAGEの開発を弾みに、大型市場であるエンタメ業界でEnerCeraの幅広い用途開拓を推進し、関連事業への本格参入を加速させます。
(※) リチウムイオン二次電池「EnerCera」を搭載したEnerCerLight STAGEを開発〜TVアニメ【推しの子】バーチャルライブの公式グッズとして販売（2026年4月20日）：
https://www.ngk.co.jp/news/2026/20260420_1.html
本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部 TEL：052-872-7980 mail：ngk-cc@ngk.co.jp
関連リンク
プレスリリース
https://www.ngk.co.jp/news/2026/20260522_1.html
(※) リチウムイオン二次電池「EnerCera」を搭載したEnerCerLight STAGEを開発〜TVアニメ【推しの子】バーチャルライブの公式グッズとして販売（2026年4月20日）
https://www.ngk.co.jp/news/2026/20260420_1.html
EnerCera製品サイト
https://www.ngk.co.jp/product/enercera.html
EnerCera特設サイト
https://enercera.ngk-newvalue.com/